Kecskeméten bővít a Mercedes, turisztikai rekordév, félmilliós átlagbér – heti összefoglaló

A Mercedes úgy döntött, hogy az idei évtől Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is, ami azt jelenti, hogy a Mercedes-Benz immáron három modelljét is Magyarországon fogja gyártani – jelentette be Kecskeméten Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A fejlesztés keretében évi akár 400 ezer autó is legördülhet a gyártósorokról.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / http://group-media.mercedes-benz

Érdemes beszerezni az orvosi igazolást, mert vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban akár 200 ezer forint adókedvezmény jár

A személyi adókedvezmény betegség után sokak számára teljesen ismeretlen lehetőség, pedig 2026-ban már csaknem 200 ezer forinttal csökkentheti az éves adófizetési kötelezettséget. Az erről szóló jogszabály egy hosszú betegséglistát tartalmaz.

Adókedvezményre való jogosultság többek között az alábbi, viszonylag gyakori betegségek esetében is fennállhat:

cöliákia (gluténérzékenység),

Crohn-betegség,

I-es típusú cukorbetegség,

szövődményes II-es típusú diabétesz,

endometriózis,

bizonyos formájú laktózintolerancia,

több autoimmun betegség,

egyes daganatos megbetegedések,

veleszületett anyagcsere-rendellenességek.

Rekordévet zárt a turizmus, csúcson a budapesti repülőtér

Hihetetlenül erős számokkal zárta 2025-öt a magyar turizmus. A rekord növekedést a légi közlekedés friss adatai is alátámasztják, hiszen fennállása legjobb évét teljesítette, történelmi utas- és cargoadatokkal a budapesti repülőtér. A rekord számok egyértelműen jelzik: Budapest és Magyarország tovább erősítette pozícióját a nemzetközi turisztikai és légiközlekedési térképen.

Leállította a számlázást az MVM – részletek

A januári rezsistop miatt az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését. A kompenzáció a gázra és a távhőre is jár majd és a tervek szerint az áramszámlákat is érinti. A lépés jól időzített, a hónap közepén ugyanis megdőlt a villamos energia rendszerterhelési csúcs, amihez nagyban hozzájárultak az elektromos fűtőeszközök is.

Otthontámogatás: újabb fontos kormányzati bejelentés érkezett

A nagy számú érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételének lehetőségét. Változott a közszolgálati otthontámogatás igénylésének benyújtási határideje is.