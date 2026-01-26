Kecskeméten bővít a Mercedes, turisztikai rekordév, félmilliós átlagbér – heti összefoglaló

A Mercedes úgy döntött, hogy az idei évtől Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is, ami azt jelenti, hogy a Mercedes-Benz immáron három modelljét is Magyarországon fogja gyártani – jelentette be Kecskeméten Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A fejlesztés keretében évi akár 400 ezer autó is legördülhet a gyártósorokról.
Érdemes beszerezni az orvosi igazolást, mert vannak olyan betegségek, amelyek után 2026-ban akár 200 ezer forint adókedvezmény jár
A személyi adókedvezmény betegség után sokak számára teljesen ismeretlen lehetőség, pedig 2026-ban már csaknem 200 ezer forinttal csökkentheti az éves adófizetési kötelezettséget. Az erről szóló jogszabály egy hosszú betegséglistát tartalmaz.
Adókedvezményre való jogosultság többek között az alábbi, viszonylag gyakori betegségek esetében is fennállhat:
- cöliákia (gluténérzékenység),
- Crohn-betegség,
- I-es típusú cukorbetegség,
- szövődményes II-es típusú diabétesz,
- endometriózis,
- bizonyos formájú laktózintolerancia,
- több autoimmun betegség,
- egyes daganatos megbetegedések,
- veleszületett anyagcsere-rendellenességek.
Rekordévet zárt a turizmus, csúcson a budapesti repülőtér
Hihetetlenül erős számokkal zárta 2025-öt a magyar turizmus. A rekord növekedést a légi közlekedés friss adatai is alátámasztják, hiszen fennállása legjobb évét teljesítette, történelmi utas- és cargoadatokkal a budapesti repülőtér. A rekord számok egyértelműen jelzik: Budapest és Magyarország tovább erősítette pozícióját a nemzetközi turisztikai és légiközlekedési térképen.
Leállította a számlázást az MVM – részletek
A januári rezsistop miatt az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését. A kompenzáció a gázra és a távhőre is jár majd és a tervek szerint az áramszámlákat is érinti. A lépés jól időzített, a hónap közepén ugyanis megdőlt a villamos energia rendszerterhelési csúcs, amihez nagyban hozzájárultak az elektromos fűtőeszközök is.
Otthontámogatás: újabb fontos kormányzati bejelentés érkezett
A nagy számú érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételének lehetőségét. Változott a közszolgálati otthontámogatás igénylésének benyújtási határideje is.
500 ezer forint feletti nettó átlagkereset: a kormányzat adócsökkentési politikája akcióban
A szuverén magyar út változatlanul a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtés ösztönzésére, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Szemmel láthatóvá válnak a kormányzat adócsökkentési politikájának eredményei; jelentős mértékben emelkednek a bérek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756.400 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,9 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedést jelent. A nettó átlagkereset pedig 10,2%-kal 525.900 forintra nőtt. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A nettó átlagkereset először emelkedett 500 ezer forint fölé, a nettó mediánkereset pedig először haladta meg a 400 ezer forintot.
Megugrott az étolaj ára, régiós szinten nálunk a legdrágább – vizsgálódik a hatóság
A környező országoknál messze nagyobb mértékben drágultak egyes élelmiszerek, különösen az étolaj ára itthon, ezért gyorsított ágazati vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az étolaj hazai fogyasztói ára 2024 decembere és 2025 őszi hónapjai között euróban számolva 15,8 százalékkal ugrott meg, míg a másik három visegrádi országban az euróban számított átlagos áremelkedés csupán 9,7 százalék volt.