Szijjártó Péter rendhagyó bejelentést tett a Mercedes-gyárból: új fejezet a kecskeméti üzem történetében

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Mercedes-gyár: a 2012-es indulás óta már több mint kétmillió jármű készült el az üzemben. A jubileumi eredményt Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója jelentette be, az új GLB modell ünnepélyes gyártásindítással egybekötött exkluzív kecskeméti sajtóbemutatóján.
Az új csúcstechnológiás és tisztán elektromos GLB, az új elektromos C-osztályt és immáron az A-osztály is ismét Magyarországon gurul le a Mercedes gyártósoráról
- közölte az eseményen Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A kecskeméti Mercedes-gyár 2012-es indulása óta több mint kétmillió jármű készült el az üzemben – mondta Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az új az autógyártó GLB modelljének ünnepélyes, gyártásindítással egybekötött exkluzív sajtóbemutatóján Kecskeméten.
A vállalatvezető hangsúlyozta: a „Made in Kecskemét” mára a minőség, a precizitás és a kiemelkedő hatékonyság szinonimájává vált, ami elsősorban az itt dolgozó csapat elkötelezettségének köszönhető. Külön büszkeségként említette az EQB modellt, Magyarország első teljesen elektromos autóját, amelynek gyártásával a gyár 2021-ben fontos mérföldkőhöz érkezett.
Elindul a Mercedes GLB modell sorozatgyártása
Az új GLB modell megérkezett a kecskeméti telephelyre, és megkezdődik a sorozatgyártása. Elsőként az elektromos változat készül, majd márciusban ugyanazon a gyártósoron indul el a belső égésű motorral szerelt kivitel gyártása is. Bühler köszönetet mondott a gyártásban, a hajtáslánc-fejlesztésben és a termeléstervezésben dolgozó munkatársaknak, valamint a beszállítóknak, akik közös munkájukkal biztosították, hogy az első ügyfeleknek szánt jármű a tervek szerint gördülhessen le a futószalagról.
Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója külön büszkeségként említette az EQB-t, Magyarország első teljesen elektromos autóját, amellyel a vállalat 2021-ben mérföldkőhöz érkezett. A vállalatvezető köszönetet mondott a Mercedes-Benz valamennyi területén dolgozó munkatársnak – a gyártásban, a hajtáslánc-fejlesztésben és a termeléstervezésben részt vevőknek –, valamint saját csapatának és a beszállítóknak. Mint fogalmazott, közös munkájuk és elhivatottságuk tette lehetővé, hogy az első, ügyfeleknek szánt jármű a terveknek megfelelően gördülhessen le a gyártósorról, és a modell gyártása menetrend szerint indulhasson el Kecskeméten.
Teljes átalakuláson ment át az autóipar
Az elmúlt másfél évtizedet egymást követő globális válságok jellemezték – gazdasági, egészségügyi és biztonsági téren egyaránt –, miközben mindezzel párhuzamosan egy olyan technológiai forradalom zajlott, amely alapjaiban alakította át a világgazdaság erőviszonyait – mutatott rá Szijjártó Péter. Hozzátette: ennek középpontjában az autóipar teljes megújulása, az elektromos átállás áll, amely Európában és Ázsiában mára megkerülhetetlen valósággá vált. A miniszter szerint egy ország jövőbeni erejét döntően meghatározza, milyen szerepet tud betölteni az elektromos autóipar korszakában. Mint fogalmazott,
Magyarország e tekintetben a világ élvonalába került, és az elektromos járműgyártás egyik európai fellegvárává vált.
Ez nemcsak gazdasági erőt jelent az országnak, hanem modern munkahelyeket és biztos megélhetést a magyar családok számára. Az elmúlt 11 évben 452, az autóiparhoz kapcsolódó nagyberuházás valósult meg Magyarországon, összesen 6800 milliárd forint értékben, amelyek 165 ezer új munkahelyet teremtettek – mondta a tárcavezető. Ennek eredményeként az autóipar éves termelési értéke ma már meghaladja a 10 ezer milliárd forintot. Hozzátette: mindez nem jöhetett volna létre a német vállalatok bizalma nélkül, amelyek számára Magyarország biztonságos és kiszámítható befektetési környezetet, alacsony adókat és magas színvonalú munkaerőt kínál.
Magyarországon működik a Mercedes legnagyobb autógyára
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a világon mindössze három ország – Kína, Németország és Magyarország – rendelkezik mindhárom német prémiumautó-gyártó termelési kapacitásával, ami szerinte önmagában is jelzi az ország gazdasági súlyát. Külön büszkeségnek nevezte, hogy Kecskeméten működik Magyarország legnagyobb autógyára, amely a világon a Mercedes második legnagyobb üzeme lett, és a fejlesztések nyomán hamarosan akár évi 350 ezer jármű előállítására is képes lehet. Ez közelebb viszi az országot ahhoz a stratégiai célhoz, hogy Magyarországon évente egymillió autó készüljön.
A miniszter mérföldkőnek nevezte, hogy Kecskeméten megkezdődik a Mercedes új, teljesen elektromos meghajtású modelljének sorozatgyártása. Szerinte ez a lépés növeli a vállalat rugalmasságát és hatékonyságát, egyben jelentős siker Kecskemét és a magyar gazdaság számára. Beszéde végén köszönetet mondott a Mercedes több mint 4500 kecskeméti és környékbeli dolgozójának, akik teljesítményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalat központja folyamatosan a magyarországi fejlesztések mellett döntsön.
Magyarország az élvonalban: a mesterséges intelligenciát is beveti a Mercedes
A Mercedes komolyan számol a kecskeméti gyárral Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője hangsúlyozta, hogy a kecskeméti üzem megnyitása óta a vállalat globális gyártóhálózatának egyik meghatározó pillérévé vált. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy 2022 óta mintegy
egymilliárd eurót fektettek be a telephely fejlesztésébe. A beruházások három fő irányt szolgáltak: a gyártás rugalmasságának növelését, a digitalizáció előrehaladását és a fenntarthatóság erősítését. Schiebe kiemelte, hogy az új technológiáknak köszönhetően a következő generációs modellek – köztük az új GLB – teljesen rugalmasan, egyazon gyártósoron készülhetnek. A mesterséges intelligenciára épülő megoldások ellenállóbbá és stabilabbá teszik a termelést, miközben a karbonsemleges működés felé tett lépések alapvetően formálják át a gyártási folyamatokat.
A vezető szerint a most induló GLB-gyártás egy új fejezet kezdete, amely a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termékoffenzívájába illeszkedik: a következő két évben világszerte több mint negyven új modell gyártása indul el. A GLB-t úgy jellemezte, mint amely egyszerre szolgálja a mindennapi használatot és a szabadidős igényeket, miközben kategóriájában kiemelkedő minőségi és technológiai színvonalat képvisel.
Beszéde végén ismét köszönetet mondott a teljes kecskeméti csapatnak, valamint a magyar kormány és a helyi döntéshozók képviselőinek a hosszú évek óta tartó együttműködésért. Úgy fogalmazott, hogy a támogatásuk nélkül a mai nap nem jöhetett volna létre, és közösen folytathatják a telephely sikertörténetének következő fejezetét.
Viágsiker a Mercedes
Tavaly világszerte 1,8 millió Mercedes-Benz személyautó és 359 100 kishaszonjármű talált gazdára; a negyedik negyedév volt az év legerősebb időszaka. A tisztán elektromos személyautók értékesítése a negyedik negyedévben 18 százalékkal haladta meg a harmadik negyedévit. Az elektrifikált (xEV, vagyis tisztán elektromos (BEV) és a plug-in hibrid (PHEV)) modellek részaránya éves szinten Európában 2025-ben elérte a 40 százalékot. 2026-ban folytatódik az intenzív termékbevezetési program a Mercedes-Benznél: jelentős modellfrissítések érkeznek az S-osztály, a GLE és a GLS esetében, bemutatkozik az új Mercedes-AMG GT 4 ajtós coupé, az elektromos C-osztály és a VLE, valamint piacra lép az új elektromos GLC és az új, Magyarországon készülő GLB.