Szijjártó Péter rendhagyó bejelentést tett a Mercedes-gyárból: új fejezet a kecskeméti üzem történetében

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Mercedes-gyár: a 2012-es indulás óta már több mint kétmillió jármű készült el az üzemben. A jubileumi eredményt Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója jelentette be, az új GLB modell ünnepélyes gyártásindítással egybekötött exkluzív kecskeméti sajtóbemutatóján.

Az új csúcstechnológiás és tisztán elektromos GLB, az új elektromos C-osztályt és immáron az A-osztály is ismét Magyarországon gurul le a Mercedes gyártósoráról

- közölte az eseményen Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A kecskeméti Mercedes-gyár 2012-es indulása óta több mint kétmillió jármű készült el az üzemben – mondta Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az új az autógyártó GLB modelljének ünnepélyes, gyártásindítással egybekötött exkluzív sajtóbemutatóján Kecskeméten.

Szijjártó Péter bejelentette a Mercedes újabb magyarországi terveit. Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A vállalatvezető hangsúlyozta: a „Made in Kecskemét” mára a minőség, a precizitás és a kiemelkedő hatékonyság szinonimájává vált, ami elsősorban az itt dolgozó csapat elkötelezettségének köszönhető. Külön büszkeségként említette az EQB modellt, Magyarország első teljesen elektromos autóját, amelynek gyártásával a gyár 2021-ben fontos mérföldkőhöz érkezett.

Elindul a Mercedes GLB modell sorozatgyártása

Az új GLB modell megérkezett a kecskeméti telephelyre, és megkezdődik a sorozatgyártása. Elsőként az elektromos változat készül, majd márciusban ugyanazon a gyártósoron indul el a belső égésű motorral szerelt kivitel gyártása is. Bühler köszönetet mondott a gyártásban, a hajtáslánc-fejlesztésben és a termeléstervezésben dolgozó munkatársaknak, valamint a beszállítóknak, akik közös munkájukkal biztosították, hogy az első ügyfeleknek szánt jármű a tervek szerint gördülhessen le a futószalagról.

Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója külön büszkeségként említette az EQB-t, Magyarország első teljesen elektromos autóját, amellyel a vállalat 2021-ben mérföldkőhöz érkezett. A vállalatvezető köszönetet mondott a Mercedes-Benz valamennyi területén dolgozó munkatársnak – a gyártásban, a hajtáslánc-fejlesztésben és a termeléstervezésben részt vevőknek –, valamint saját csapatának és a beszállítóknak. Mint fogalmazott, közös munkájuk és elhivatottságuk tette lehetővé, hogy az első, ügyfeleknek szánt jármű a terveknek megfelelően gördülhessen le a gyártósorról, és a modell gyártása menetrend szerint indulhasson el Kecskeméten.