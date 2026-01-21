Mercosur: a gazdák és a fogyasztók lesznek a vesztesei

A Mercosur-megállapodást az Európai Unió vezetése és támogatói gyakran úgy mutatják be, mint ami a mindennapi emberek számára olcsóbb élelmiszereket és nagyobb választékot hoz majd. A gazdák és az agrárszakértők tapasztalatai szerint azonban ez súlyos félrevezetés. A korábbi példák egyértelműen azt mutatják, hogy az ilyen típusú piacnyitások, mint amit a Mercosur hozhat most, nem a fogyasztóknak kedveznek, hanem a termelőket hozzák lehetetlen helyzetbe, miközben az árak a boltokban változatlanok maradnak.

A Mercosur súlyos élelmiszer-biztonsági és élelmezésbiztonsági kockázatot jelent az európai emberek számára (Fotó: ZSOCC / NAK)

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arra emlékeztetett, hogy amikor az ukrán terményeket beengedték az uniós piacra, szintén olcsóbb élelmiszereket ígértek. Ehhez képest az történt, hogy

a gazdák jelentős károkat szenvedtek el,

a belső piacok megnyíltak az olcsó import előtt,

de az élelmiszerárak csökkenése a fogyasztók számára sehol nem volt érzékelhető.

A különbözetet egyszerűen lenyelte a kiskereskedelem, miközben a termelők megélhetése került veszélybe. Ugyanez a forgatókönyv várható a dél-amerikai alaptermékek esetében is: az uniós piacot várhatóan elárasztják az olcsó importtermékek, de a vásárlók ebből nem sokat fognak érezni, ellenben az európai mezőgazdaság súlyos veszteségeket szenved el.

Mercosur: a gazdák kivéreztetése végső soron a fogyasztót sújtja

A Mercosur-megállapodás egyik legnagyobb problémája, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet teremt. A dél-amerikai országok termelőire jóval enyhébb szabályok vonatkoznak, mint az európai gazdákra, így olyan áron tudnak termelni, amellyel az uniós gazdálkodók nem képesek versenyezni. Ez gazdaságok tömeges ellehetetlenüléséhez, vidéki munkahelyek megszűnéséhez vezethet, ami végső soron a fogyasztók számára is rossz hír.

Ha Európa elveszíti saját élelmiszer-termelési képességét, kiszolgáltatottá válik az importnak, ami hosszú távon nemcsak az árakat, hanem az ellátás biztonságát is veszélyezteti.

Mindezeknél is súlyosabb kérdés az élelmiszer-biztonság. A Mercosur-országokból érkező termékek esetében számos olyan növényvédő szer, hormon és állatgyógyászati készítmény használata megengedett, amelyeket Európában már évtizedekkel ezelőtt betiltottak. Brazíliából és Argentínából az elmúlt években több élelmiszeripari botrány is napvilágot látott, köztük olyan tényfeltáró anyagok, amelyek titkos kamerás felvételeken bizonyították tiltott anyagok használatát. Ezek a termékek a megállapodás nyomán akadálytalanul bekerülhetnek az európai piacra, így a fogyasztók asztalára is. Ez komoly egészségügyi kockázatot jelent, és hosszú távon beláthatatlan következményekkel járhat. Ahogy Cseh Tibor fogalmazott, az egészség elvesztése után már keveseket fog érdekelni, hogy cserébe több európai ipari termék jutott a dél-amerikai piacokra.