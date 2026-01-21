Mercosur: a gazdák és a fogyasztók lesznek a vesztesei

A Mercosur-megállapodást az Európai Unió vezetése és támogatói gyakran úgy mutatják be, mint ami a mindennapi emberek számára olcsóbb élelmiszereket és nagyobb választékot hoz majd. A gazdák és az agrárszakértők tapasztalatai szerint azonban ez súlyos félrevezetés. A korábbi példák egyértelműen azt mutatják, hogy az ilyen típusú piacnyitások, mint amit a Mercosur hozhat most, nem a fogyasztóknak kedveznek, hanem a termelőket hozzák lehetetlen helyzetbe, miközben az árak a boltokban változatlanok maradnak.
Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arra emlékeztetett, hogy amikor az ukrán terményeket beengedték az uniós piacra, szintén olcsóbb élelmiszereket ígértek. Ehhez képest az történt, hogy
- a gazdák jelentős károkat szenvedtek el,
- a belső piacok megnyíltak az olcsó import előtt,
- de az élelmiszerárak csökkenése a fogyasztók számára sehol nem volt érzékelhető.
A különbözetet egyszerűen lenyelte a kiskereskedelem, miközben a termelők megélhetése került veszélybe. Ugyanez a forgatókönyv várható a dél-amerikai alaptermékek esetében is: az uniós piacot várhatóan elárasztják az olcsó importtermékek, de a vásárlók ebből nem sokat fognak érezni, ellenben az európai mezőgazdaság súlyos veszteségeket szenved el.
Mercosur: a gazdák kivéreztetése végső soron a fogyasztót sújtja
A Mercosur-megállapodás egyik legnagyobb problémája, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet teremt. A dél-amerikai országok termelőire jóval enyhébb szabályok vonatkoznak, mint az európai gazdákra, így olyan áron tudnak termelni, amellyel az uniós gazdálkodók nem képesek versenyezni. Ez gazdaságok tömeges ellehetetlenüléséhez, vidéki munkahelyek megszűnéséhez vezethet, ami végső soron a fogyasztók számára is rossz hír.
Ha Európa elveszíti saját élelmiszer-termelési képességét, kiszolgáltatottá válik az importnak, ami hosszú távon nemcsak az árakat, hanem az ellátás biztonságát is veszélyezteti.
Mindezeknél is súlyosabb kérdés az élelmiszer-biztonság. A Mercosur-országokból érkező termékek esetében számos olyan növényvédő szer, hormon és állatgyógyászati készítmény használata megengedett, amelyeket Európában már évtizedekkel ezelőtt betiltottak. Brazíliából és Argentínából az elmúlt években több élelmiszeripari botrány is napvilágot látott, köztük olyan tényfeltáró anyagok, amelyek titkos kamerás felvételeken bizonyították tiltott anyagok használatát. Ezek a termékek a megállapodás nyomán akadálytalanul bekerülhetnek az európai piacra, így a fogyasztók asztalára is. Ez komoly egészségügyi kockázatot jelent, és hosszú távon beláthatatlan következményekkel járhat. Ahogy Cseh Tibor fogalmazott, az egészség elvesztése után már keveseket fog érdekelni, hogy cserébe több európai ipari termék jutott a dél-amerikai piacokra.
A megállapodást januárban az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen írta alá, annak ellenére, hogy a gazdák hónapok óta egyre elszántabban tiltakoznak az elhibázott uniós agrárpolitika és a Mercosur-egyezmény ellen. Az ügy jelenleg az Európai Parlament előtt van, miközben az Európai Bizottság vezetése és több uniós politikus – köztük Manfred Weber – továbbra is kiáll a megállapodás mellett.
A gazdák szerint azonban ez nem politikai, hanem nagyon is hétköznapi kérdés: arról szól, hogy milyen minőségű és mennyire biztonságos élelmiszer kerül az európai emberek asztalára.
Összességében a Mercosur-megállapodás nem a mindennapi emberek érdekeit szolgálja. A gazdák elveszíthetik megélhetésüket, a fogyasztók nem kapnak olcsóbb élelmiszert, viszont nagyobb egészségügyi kockázattal szembesülnek, miközben Európa hosszú távon az élelmezési biztonságát kockáztatja. Nem véletlen, hogy ezt az egyezményt közel huszonöt éven át tárgyalták, és eddig mindig elakadt az élelmiszer-biztonsági aggályok miatt. A kérdés most az, hogy hajlandók vagyunk-e ezt a kockázatot vállalni, vagy fontosabb számunkra az egészségünk és az európai élelmiszer-termelés megőrzése.