Rendkívüli veszteségeket okozna a magyar gazdáknak a Mercosur-megállapodás

1 órája
Újabb fordulóhoz ért 2026 januárjának első felében az Európai Unió–Mercosur tárgyalások sorozata a szabadkereskedelmi megállapodásról. A korábbi, 2025. decemberi egyeztetéseket a gazdák brüsszeli tüntetése miatt be kellett rekeszteni, így a megállapodás aláírására is új időpontot jelöltek ki. A mezőgazdasági dolgozók azonban azóta is folyamatosan támadják a Mercosurral való megállapodás tervezetét, mivel számos olyan pontot tartalmaz, amely versenyhátrányt okozna az EU-ban a mezőgazdaságban dolgozók számára.
Az uniós gazdák versenyhátrányba kerülése mellett a Mercosur-megállapodás kapcsán felmerülnek olyan élelmiszerbiztonsági kockázatok is, amelyek a teljes uniós lakosság számára veszélyeket jelentenek. A brüsszeli diplomaták jelezték, hogy mindent meg kívánnak tenni a helyzet orvoslására, azonban érdemi előrelépés az ügyben nem történt.

Mercosur, Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés,  Brüsszel, mezőgazdaság, Farmers use a pyrotechnic device in front of the European Parliament, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and trade agreements such as the Mercosur, in Brussels, on December 18, 2025, organised by Copa-Cogeca, the main association representing farmers and agricultural cooperatives in the EU. EU Farmers, particularly in France, worry the Mercosur deal -- which will be discussed at the EU leaders meeting -- will see them undercut by a flow of cheaper goods from agricultural giant Brazil and its neighbours. They also oppose plans put forward by the European Commission to overhaul the 27-nation bloc's huge farming subsidies, fearing less money will flow their way. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Gazdatüntetés Brüsszelben decemberben az EU–Mercosur megállapodás ellen
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő Déli Közös Piac gazdasági súlya jelentős: együtt a világ hatodik legnagyobb gazdaságát alkotják, összlakosságuk eléri a 270 millió főt.

  • Az EU a Mercosur második legnagyobb árukereskedelmi partnere, 2024-ben a teljes kereskedelméből közel 17 százalékkal részesedett.
  • A Mercosur az EU tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere volt ugyanekkor.

Az eddigi legtöbb vitát a mezőgazdasági termékek importja generálta a tárgyalások során. A megállapodás értelmében ugyanis az európai uniós piacra lényegesen magasabb mennyiségben érkeznének áruk a déli országokból, mint korábban, mindez pedig versenyhátrányba hozná az EU-s mezőgazdaságot – szögezi le az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

Mercosur
A Mercosur az EU tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere volt 2024-ben 
Fotó: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Még sok vita jöhet a Mercosurral való megállapodásig

A megállapodás a magyar gazdákra is jelentősen hatna a jelenlegi formában: a legnagyobb vesztese az egyezménynek az állattenyésztés volna, különösen a marha és baromfi ágazat. 

  • Az olcsó marhahús miatt csökkenne a magyar felvásárlási ár, romlana a jövedelmezőség, mindez pedig azokon a területeken okozná a legnagyobb gondot, ahol különösen nagy jelentősége van az ágazat fennmaradásának (például az Alföldön).
  • A növénytermesztésben a közvetett negatív hatások érvényesülnének: a beáramló olcsó dél-amerikai takarmány és gabona lenyomná az árakat, ami kedvezőtlenül hatna a magyar termelőkre.
  • A legnagyobb vesztesei a megállapodásnak azok a kis és közepes családi vállalkozások lennének, amelyek elsődleges bevételi forrása a mezőgazdasági tevékenység.

2026. január 9-én meg is történt a döntő szavazás a megállapodásról, amelyet az EU-tagállamok szükséges többsége támogatott. 

Az ellenző országok között Magyarország, Ausztria, Franciaország, Írország és Lengyelország hivatalosan is jelezték, hogy nem támogatják a megállapodást. 

A tagállamok elfogadása azonban még nem jelent végső ratifikációt, most az Európai Parlamenten a sor, hogy a szövegre rábólintsanak. Erre várhatóan idén tavasszal kerülhet sor, mindaddig még azonban számos vita várható.

 

