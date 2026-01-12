Rendkívüli veszteségeket okozna a magyar gazdáknak a Mercosur-megállapodás

Az uniós gazdák versenyhátrányba kerülése mellett a Mercosur-megállapodás kapcsán felmerülnek olyan élelmiszerbiztonsági kockázatok is, amelyek a teljes uniós lakosság számára veszélyeket jelentenek. A brüsszeli diplomaták jelezték, hogy mindent meg kívánnak tenni a helyzet orvoslására, azonban érdemi előrelépés az ügyben nem történt.

Gazdatüntetés Brüsszelben decemberben az EU–Mercosur megállapodás ellen

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő Déli Közös Piac gazdasági súlya jelentős: együtt a világ hatodik legnagyobb gazdaságát alkotják, összlakosságuk eléri a 270 millió főt.

Az EU a Mercosur második legnagyobb árukereskedelmi partnere, 2024-ben a teljes kereskedelméből közel 17 százalékkal részesedett.

A Mercosur az EU tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere volt ugyanekkor.

Az eddigi legtöbb vitát a mezőgazdasági termékek importja generálta a tárgyalások során. A megállapodás értelmében ugyanis az európai uniós piacra lényegesen magasabb mennyiségben érkeznének áruk a déli országokból, mint korábban, mindez pedig versenyhátrányba hozná az EU-s mezőgazdaságot – szögezi le az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

A Mercosur az EU tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere volt 2024-ben

Fotó: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Még sok vita jöhet a Mercosurral való megállapodásig

A megállapodás a magyar gazdákra is jelentősen hatna a jelenlegi formában: a legnagyobb vesztese az egyezménynek az állattenyésztés volna, különösen a marha és baromfi ágazat.

Az olcsó marhahús miatt csökkenne a magyar felvásárlási ár, romlana a jövedelmezőség, mindez pedig azokon a területeken okozná a legnagyobb gondot, ahol különösen nagy jelentősége van az ágazat fennmaradásának (például az Alföldön).

A növénytermesztésben a közvetett negatív hatások érvényesülnének: a beáramló olcsó dél-amerikai takarmány és gabona lenyomná az árakat, ami kedvezőtlenül hatna a magyar termelőkre.

A legnagyobb vesztesei a megállapodásnak azok a kis és közepes családi vállalkozások lennének, amelyek elsődleges bevételi forrása a mezőgazdasági tevékenység.

2026. január 9-én meg is történt a döntő szavazás a megállapodásról, amelyet az EU-tagállamok szükséges többsége támogatott.

Az ellenző országok között Magyarország, Ausztria, Franciaország, Írország és Lengyelország hivatalosan is jelezték, hogy nem támogatják a megállapodást.

A tagállamok elfogadása azonban még nem jelent végső ratifikációt, most az Európai Parlamenten a sor, hogy a szövegre rábólintsanak. Erre várhatóan idén tavasszal kerülhet sor, mindaddig még azonban számos vita várható.