Húsáru és Mercosur-megállapodás: elmondták a magyar áruházláncok, mire számíthatnak a vásárlók

Forrnak az indulatok a Mercosur-megállapodás körül - a háttér áttekintéséhez ezt a cikket ajánljuk az Origón -, mely szabadkereskedelmi egyezségéként az EU és a dél-amerikai közös piac országai között nyithat új fejezetet a kereskedelmi kapcsolatokban. Az EU-s és a magyar gazdák eddigi piacaikat és megélhetésüket féltik az olcsó dél-amerikai agrártermékektől, melyek nem csak dömpingáraikkal, hanem esetlegesen alacsonyabb minőségükkel is alááshatják a közösség belső agrárpiacát. Ugyanakkor egyes osztrák vállalatok már jelezték: nem is gondolkodnak dél-amerikai húsbeszerzésében, áruikat csak országuk termelőitől szerzik be. Mit mondanak erről a kérdésről a magyarországi láncok?

A dél-amerikai húsáru EU-s exportja is bővülhet a Mercosur-megállapodás miatt (illusztráció)

Fotó: Pexels

Rég nem látott vitát gerjesztett a Mercosur-megállapodás

Az Európában sokat vitatott, hétvégén aláírt EU-Mercosur megállapodást még az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Ratifikálnia kell továbbá a Mercosur-tagállamok törvényhozásának is.

Az EU és a Mercosur együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli.

Ugyanakkor az évtizedek óta tervezett megállapodás rég nem látott feszültséget okozott az EU-ban, hiszen az EU-ban több, jelentős ország sem állt mellé, sőt, ellenezte a megállapodás megkötését.

Támogatói szerint az EU-Mercosur megállapodás lehetővé teszi az európai gazdaság fellendítését és a Latin-Amerikával fenntartott diplomáciai kapcsolatok ápolását. A megállapodás értelmében megszűnnek a vámok a kétoldalú árucsere több mint 90 százalékában, és kedvez az európai autók, gépek, vegyipari termékek, borok és más italok exportjának.

Másrészt megkönnyíti a dél-amerikai agrártermékek európai piacra jutását, ami viszont komolyan aggasztja az érintett ágazatokban tevékenykedő gazdákat. Ennek mindennél egyértelműbb jele, hogy – mint Nagy István agrárminiszter fogalmazott közösségi oldalán megjelent videójában – „egymást érik a gazdatüntetések Brüsszelben és Strasbourgban, a gazdák nem hátrálnak meg az Unió gazdaellenes politikájával szemben.”

A videófelvételről készült képen magyar gazdák az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodás ellen tiltakoznak Strasbourgban 2026. január 20-án, három nappal az egyezmény paraguayi aláírása után

Fotó: MTVA / MTI Fotószerkesztõség

Miként bemutattuk, az uniós agrártermelők attól tartanak, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet idéznek elő a Mercosur-országok termelői, akiknek nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelniük, mint nekik. Nem véletlen, hogy az elmúlt napokban több ezer uniós gazda vonult be Brüsszelbe a traktorjaikkal, autópályákat foglaltak el, és még számos módon tiltakoztak a Mercosur-megállapodás ellen Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Spanyolországban, Görögországban, Lengyelországban és Írországban is.