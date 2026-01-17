Olcsó és silány minőségű agrártermékek dömpingje, munkanélküliség, megszűnő élelmiszer-biztonság – ezzel fenyeget a Mercosur-megállapodás

Az Európai Unió (EU) a Mercosur második legnagyobb árukereskedelmi partnere, 2024-ben a teljes külkereskedelméből közel 17 százalékkal részesedett, a Mercosur pedig az unió tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere volt ugyanebben az időszakban. 1991-ben négy dél-amerikai ország – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – hozta létre az úgynevezett Déli Közös Piacot, vagyis a Mercosurt. Ennek az országcsoportnak jelentős a gazdasági súlya: együttesen a világ hatodik legnagyobb gazdaságát alkotják, összlakosságuk eléri a 270 millió főt. Nem véletlen, hogy az unió már jó ideje sürgette a megállapodást ezzel a gazdasági tömörüléssel, hiszen egy ekkora piac megnyitása számos előnyt is magában hordozhat az európai társaságok számára. Az EU és a Mercosur már 25 éve tárgyal az egyezményről, ám az agrárszektor számára nem sikerült megnyugtató eredményeket elérni. Az uniós agrártermelők attól tartanak, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet idéznek elő a Mercosur-országok termelői, akiknek nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelniük, mint nekik. Nem véletlen, hogy több ezer uniós gazda vonult be Brüsszelbe a traktorjaikkal, autópályákat foglaltak el, és még számos módon tiltakoztak a Mercosur-megállapodás ellen Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Spanyolországban, Görögországban, Lengyelországban és Írországban is.
A viták középpontjában a mezőgazdaság
Az eddigi legtöbb vitát a mezőgazdasági termékek importja generálta, a megállapodás értelmében ugyanis az európai uniós piacra lényegesen magasabb mennyiségben érkeznének áruk az érintett dél-amerikai országokból, mint korábban, mindez pedig versenyhátrányba hozná az uniós mezőgazdaságot.
Az importnövekedésben leginkább érintett termékek között van a marhahús, a baromfihús, a cukor, az etanol és a rizs. Ezekre a termékekre a megállapodás vámkontingenseket nyitna meg. Mivel azonban a Mercosur-országokban a felsorolt termékek előállítása alacsonyabb költségekkel jár, mint az EU-ban, ezért árnyomás nehezedne az uniós termelőkre, így például a francia, ír, lengyel szarvasmarha tenyésztőkre és a dél-európai cukorrépa termelőkre.
Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője szerint további kérdés, hogy míg az EU-ban szigorú állat- és növényvédelmi előírások mentén kell a gazdáknak termelniük, addig a Mercosur-országokban jóval lazább rendszer van érvényben. A dél-amerikai államokban olyan növényvédő szereket alkalmaznak még ma is, amelyeket az EU-ban már hosszú ideje betiltottak.
A szerződésről a két blokk között már negyedszázada folytak a tárgyalások, amelyek egy hosszabb szünet után 2016-ban vettek új lendületet, majd 2020-ban lényegében befejeződtek a társulási megállapodás tárgyalásai. 2025 szeptemberében az Európai Bizottság hivatalosan is benyújtotta a megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó javaslatot, amely azonban heves vitákat generált. Bár Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország, Románia és Ausztria is ellenezte a szerződést, idén január 9-én az EU-tagállamok szükséges többsége végül megszavazta a Mercosur-megállapodást. Fontos, hogy ez még nem jelent végső ratifikációt: az Európai Parlamentnek is rá kell bólintania, amire várhatóan idén tavasszal kerülhet sor – addig azonban még sok vita várható.
Ugyan a megállapodás tartalmaz bizonyos védintézkedéseket (importkvótákat, védzáradékokat) arra az esetre, ha az import súlyos piaci zavarokat idézne elő az unióban, de ezek alkalmazása jellemzően lassú és túlbürokratizált.
Miért kerülnének veszélybe a magyar gazdák?
A megállapodás a magyar gazdákra is rendkívül negatív hatást gyakorolna a jelenlegi formájában. A legnagyobb vesztese az egyezménynek az állattenyésztés lenne, különösen a marha- és baromfiágazat. Az olcsó marhahús miatt csökkenne a magyar felvásárlási ár, romlana a jövedelmezőség, mindez pedig azokon a területeken okozná a legnagyobb gondot, ahol különösen nagy jelentősége van az ágazat fennmaradásának (például az Alföldön).
A növénytermesztésben a közvetett negatív hatások érvényesülnének: a beáramló olcsó dél-amerikai takarmány és gabona lenyomná az árakat, ami kedvezőtlenül hatna a magyar termelőkre. Az ukrán gabona okozta sokk után tehát egy újabb, még nehezebb helyzetet teremtene a közép-kelet-európai, így a magyar piacon is.
Kicsi az esély arra is, hogy a megnyíló új piacok révén a magyar mezőgazdaság nagyobb profitra tegyen szert. A földrajzi távolság mellett fontos szempont ezzel kapcsolatban az erős helyi verseny a dél-amerikai társaságok között, valamint a magyar márkák ismeretlensége.
A Mercosur-megállapodás legnagyobb vesztesei
A Mercosur-szerződés, bár számos olyan pontot tartalmaz, ami valóban elősegítheti az EU számára az exportbővítést, túlsúlyban mégis azok az érvek vannak, amelyek a tárgyalások folytatását, a megállapodás finomítását, átalakítását javasolják. A mezőgazdaságot érintő torzulás európai szinten is meghatározó lenne, ezért fontos az uniónak is észrevenni az ebben rejlő komoly kockázatokat.
A legnagyobb vesztesei a megállapodásnak azok a kis és közepes családi vállalkozások lennének, amelyek elsődleges bevételi forrása a mezőgazdasági tevékenység.
A 2026. január 7-i bizottsági nyilatkozat szerint a Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírása esetén az uniós mezőgazdasági termelők 2028-tól 45 milliárd euróhoz juthatnak hozzá a következő közös agrárpolitika (KAP) költségvetéséből. A francia és olasz államok vezetői azonban továbbra is olyan garanciákat sürgetnek, amelyek biztosítják a mezőgazdaság helyzetének stabilizálását a növekvő importtermékek ellenében is – mutat rá az Oeconomus elemzője.
A magyar álláspont egyértelmű
Nagy István agrárminiszter a január 9-i döntést követően – amikor az EU-tagállamok minősített többsége megszavazta a megállapodást – Facebook-posztjában hangsúlyozta, hogy a brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen. Szerinte is azért káros a megállapodás az európai gazdáknak, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, így versenyhátrányba kerülnek. Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek és nő az importfüggőség.
A miniszter kiemelte, hogy a magyar álláspont világos: elutasítanak minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti. Az EU-Mercosur megegyezés, Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi paktuma, és az uniós agrártámogatások csökkentése az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti.
„A mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része. Kiállunk a gazdák mellett, mert a megélhetésüket és az európai élelmezésbiztonságot nem kockáztathatjuk. Nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az élelmiszer-önellátásunkat és szuverenitásunkat meg kell őriznünk. És ebből sem engedhetünk!” – szögezte le posztjában az agrárminiszter.
Az EU-Mercosur megállapodás egy nagyszabású szabadkereskedelmi egyezmény az Európai Unió és a Mercosur között, amely megnyitja az EU piacát a dél-amerikai agrártermékek előtt (marhahús, csirke, cukor, szója), cserébe a dél-amerikai piac megnyitásáért az EU ipari termékei, járművei és luxuscikkek számára, miközben a vámok jelentős részét csökkentik.