Nagy István: Elfogadhatatlan a Bizottság hozzáállása – Magyar Péter nagy pofonba szaladt bele Strasbourgban

Egymást érik a gazdatüntetések Brüsszelben és Strasbourgban, a gazdák nem hátrálnak meg az Unió gazdaellenes politikájával szemben – mutatott rá Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára kikerült videójában. Kitért arra, hogy december után ma újabb demonstrációt tartanak a termelők a Mercosur, az uniós költségvetés megnyirbálása és az ukrán termények miatt.

Traktorjaikkal felvonuló gazdák tiltakoznak az uniós agrárpolitikai tervek és a Mercosur ellen. Magyar Péter Strasbourgig ment egy pofonért

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Kedden Európa minden részéről több ezer gazdálkodó traktorok kíséretében vonul Strasbourgba az Európai Parlament elé. A közös agrárpolitika drasztikus forráselvonása, az EU–Mercosur-megállapodás, valamint az Európai Unió és Ukrajna szabadkereskedelmi paktuma bedönti egész európai agráriumot, ellehetetleníti a termelőket és veszélyezteti az élelmiszer-biztonságot – mondta Nagy István. Felháborítónak nevezte, hogy az Európai Bizottság továbbra is teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdák legfontosabb követeléseit. A gazdáknak teljesen igazuk van – szögezte le, hozzátéve, hogy a magyar kormány támogatja törekvéséket. Véleménye szerint, a mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része, márpedig Brüsszel elárulta a gazdákat és a biztonságos élelmiszer-ellátást is veszélyezteti.

Rávilágított:

Ez nem csak a termelők, hanem minden európai polgár ügye is egyben.

Kitért arra is, hogy több hónapos távolmaradás és az agráriummal kapcsolatos hallgatás után most Strasbourgban a munkahelyén is előkerült Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, és hirtelen elkezdett a gazdákért aggódni. Azt nem verte nagy dobra, hogy pont abban a néppárti frakcióban ül az Európai Parlamentben, amely tető alá hozta az EU–Mercosur-megállapodást.

Kétszínű, hazug és álságos, ahogy a Tisza párt és a vezetője tartja hatalomban azt az Európai Bizottságot, amely nyilván kívül hagyja a gazdák érdekeit és tönkreteszi az európai agráriumot

– mutatott rá Nagy István.

Magyar Péter megsemmisült! Ma elment Strasbourgba az EU–Mercosur-megállapodás ellen tüntető magyar gazdák közé, de amit a magyar gazdáktól kapott, azt nem teszi zsebre – mutatott rá közösségi oldalán Budai Gyula, fideszes képviselő, aki korábban a Magosz szövetségi igazgatója volt tíz évig. Hozzátette: Magyar Péter és az Európai Néppárt megszavazta a Mercosur-megállapodást és elárulta a magyar és az európai gazdákat. Magyar Péter agrártanácsadói, Raskó György agrárbáró és Bóna Szabolcs, mindig is a nagybirtok képviselői voltak és a családi gazdálkodók ellen léptek fel.