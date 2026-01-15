Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Lélegzetvisszafojtva figyel a világ: brutális gépszörny gördül ki a NASA hangárjából

ursula von der leyen

Az osztrák üzletláncok beintettek Ursula von der Leyen Mercosur húsának

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem kérnek az Ursula von der Leyen által leszervezett dél-amerikai húsból az osztrák üzletláncok. A Mercosur elleni kiállásuk felér egy politikai üzenettel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ursula von der leyenmercosurbillaeurópai parlamentosztráksparhús

Csendes forradalmat indítottak az osztrák üzletláncok: nem kérnek Ursula von der Leyen Mercosur húsából. Miközben az EU az aláírás küszöbén áll a Mercosur-megállapodással, az osztrák szupermarketek látványosan szembemennek a szabadkereskedelmi logikával: sorra utasítják el a dél-amerikai húst, és ezzel nemcsak a hazai gazdák mellett állnak ki, hanem komoly kérdéseket is feltesznek az egyezmény valódi áráról.

Mercosur, osztrák üzletláncok
Elzárkoznak az Ursula von der Leyen által erőltetett Mercosur szabadkereskedelmi megállapodástól az osztrákok. Fotó: HelgaQ / Shutterstock

Hiába lengeti Brüsszelben a dél-amerikai szabadkereskedelem zászlaját, Ausztriában a kiskereskedelem egészen más irányba fordult. A Spar nyilvános kiállása az osztrák hús mellett dominóhatást indított el: az Adeg, a Billa, a Lidl, a Penny és a Hofer egyaránt nemet mond a dél-amerikai importra. A döntés időzítése aligha véletlen. Jövő szombaton ugyanis Ursula von der Leyen Paraguayban írja alá az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást – egy olyan egyezményt, amely Európa-szerte heves vitákat vált ki - írja a Kronen Zeitung.

A kiskereskedők üzenete egyértelmű és szokatlanul politikus: a hús származási helye nem alkuképes. Hiába a kereskedelmi nyitás ígérete, az osztrák üzletláncok ragaszkodnak a hazai termelőkhöz, a nyomonkövethetőséghez, valamint a szigorú környezetvédelmi és állatjóléti normákhoz. A Spar igazgatósági tagja, Markus Kaser nyersen fogalmazott: az osztrák marha-, sertés- és borjúhús kizárólagossága elvi kérdés, nem marketingfogás.
Ez az álláspont különösen élesen világít rá az EU–Mercosur-megállapodás egyik legnagyobb ellentmondására. Miközben az egyezmény támogatói új piacokat és gazdasági növekedést ígérnek, kritikusai az olcsó dél-amerikai élelmiszerimport – marhahús, baromfi, cukor – dömpingjétől tartanak.

Az osztrák szupermarketek döntése valójában bizalmatlansági szavazat: szerintük a papíron rögzített garanciák nem ellensúlyozzák a valós kockázatokat.

A Rewe-csoporthoz tartozó Billa már 2020 óta kizárólag friss osztrák húst árul, amit „egyedülálló versenyelőnyként” emleget. Az Adeg és a Penny sem tervezi Mercosur-országokból származó hús bevezetését, a Hofer pedig 2026-ra a teljes friss hússzegmensben százszázalékos osztrák eredetet ígér. A Lidl Austria hasonlóan hajthatatlan: saját márkáin keresztül a helyi minőséget hangsúlyozza, és évekkel ezelőtt végleg kizárta a dél-amerikai húst.

Eközben Európa több országában gazdák vonultak utcára, attól tartva, hogy a Mercosur-megállapodás árversenybe kényszeríti őket olyan termelőkkel, akikre nem vonatkoznak az uniós szabályok. Bár a 27 tagállam nagykövetei zöld utat adtak az egyezménynek, Franciaország, Lengyelország és Ausztria továbbra is fenntartásokkal él. A végső szó ráadásul még nem hangzott el: az Európai Parlament jóváhagyása nélkül a megállapodás nem léphet hatályba.
Az osztrák szupermarketek döntése így több mint beszerzési stratégia. Csendes, de határozott jelzés Brüsszel felé: a szabadkereskedelem ára nem lehet az európai mezőgazdaság leépülése. A kérdés már csak az, hogy a politikai döntéshozók meghallják-e ezt az üzenetet, vagy a piac majd utólag fizetteti meg a számlát.

Az Európai Parlament (EP) Patrióta-frakciója, az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nagy István (@nagy_istvan_miniszter) által megosztott bejegyzés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!