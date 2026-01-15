Az osztrák üzletláncok beintettek Ursula von der Leyen Mercosur húsának

Csendes forradalmat indítottak az osztrák üzletláncok: nem kérnek Ursula von der Leyen Mercosur húsából. Miközben az EU az aláírás küszöbén áll a Mercosur-megállapodással, az osztrák szupermarketek látványosan szembemennek a szabadkereskedelmi logikával: sorra utasítják el a dél-amerikai húst, és ezzel nemcsak a hazai gazdák mellett állnak ki, hanem komoly kérdéseket is feltesznek az egyezmény valódi áráról.

Elzárkoznak az Ursula von der Leyen által erőltetett Mercosur szabadkereskedelmi megállapodástól az osztrákok. Fotó: HelgaQ / Shutterstock

Hiába lengeti Brüsszelben a dél-amerikai szabadkereskedelem zászlaját, Ausztriában a kiskereskedelem egészen más irányba fordult. A Spar nyilvános kiállása az osztrák hús mellett dominóhatást indított el: az Adeg, a Billa, a Lidl, a Penny és a Hofer egyaránt nemet mond a dél-amerikai importra. A döntés időzítése aligha véletlen. Jövő szombaton ugyanis Ursula von der Leyen Paraguayban írja alá az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást – egy olyan egyezményt, amely Európa-szerte heves vitákat vált ki - írja a Kronen Zeitung.

A kiskereskedők üzenete egyértelmű és szokatlanul politikus: a hús származási helye nem alkuképes. Hiába a kereskedelmi nyitás ígérete, az osztrák üzletláncok ragaszkodnak a hazai termelőkhöz, a nyomonkövethetőséghez, valamint a szigorú környezetvédelmi és állatjóléti normákhoz. A Spar igazgatósági tagja, Markus Kaser nyersen fogalmazott: az osztrák marha-, sertés- és borjúhús kizárólagossága elvi kérdés, nem marketingfogás.

Ez az álláspont különösen élesen világít rá az EU–Mercosur-megállapodás egyik legnagyobb ellentmondására. Miközben az egyezmény támogatói új piacokat és gazdasági növekedést ígérnek, kritikusai az olcsó dél-amerikai élelmiszerimport – marhahús, baromfi, cukor – dömpingjétől tartanak.

Az osztrák szupermarketek döntése valójában bizalmatlansági szavazat: szerintük a papíron rögzített garanciák nem ellensúlyozzák a valós kockázatokat.

A Rewe-csoporthoz tartozó Billa már 2020 óta kizárólag friss osztrák húst árul, amit „egyedülálló versenyelőnyként” emleget. Az Adeg és a Penny sem tervezi Mercosur-országokból származó hús bevezetését, a Hofer pedig 2026-ra a teljes friss hússzegmensben százszázalékos osztrák eredetet ígér. A Lidl Austria hasonlóan hajthatatlan: saját márkáin keresztül a helyi minőséget hangsúlyozza, és évekkel ezelőtt végleg kizárta a dél-amerikai húst.