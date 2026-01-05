Majdnem teljesen elvette az emberi orvosok munkáját a mesterséges intelligencia

A világon elsőként Kínában indult el az az úttörő projekt, amelyről a MedTech World és a Global Times is részletesen beszámolt. Az „Agent Hospital”, azaz Ügynök Kórház névre keresztelt intézmény nem csupán egy elméleti modell, hane, egy már működő rendszer. Hús-vér orvosok helyett tizennégy mesterséges intelligencia (AI) alapú „orvos” és négy „nővér” végzi a munkát. A pekingi Csinghua Egyetem kutatói által kifejlesztett technológia célja a hatékonyság maximalizálása. A rendszer kapacitása egészen elképesztő, naponta akár háromezer pácienst is képesek ellátni.
Emberfeletti a mesterséges intelligencia sebessége és tanulási képessége
A digitális orvosok legnagyobb előnye a fáradhatatlanság. A nap minden percében a legmagasabb szintű, precíz ellátást nyújtják. A rendszer képes a teljes betegút lemodellezésére. A konzultációtól a vizsgálatokon és a diagnózison át egészen az utókövetésig mindent a mesterséges intelligencia végez.
A tesztek során a rendszer mindössze néhány nap alatt képes volt 10 ezer beteg esetét feldolgozni és kezelni. Ugyanez a feladat hús-vér orvosok számára legalább két évnyi megfeszített munkát jelentene.
A gyorsaság mellett a pontosság is kiemelkedő. Az amerikai orvosi engedélyezési vizsga (MedQA) kérdésein végzett tesztek során az MI-orvosok 93 százalék feletti pontosságot értek el. Ez az eredmény bizonyítja a technológia megbízhatóságát. A rendszer „agya” a MedAgent-Zero névre hallgat. Ez a technológia képes az önálló fejlődésre. Különlegessége, hogy emberi adatok bevonása nélkül, kizárólag szimulációkból tanul. A fejlődése így sokkal gyorsabb, mint bármely emberi orvosé.
A valóságban is bizonyít a technológia
A fejlesztés kilépett a virtuális térből. A technológia integrációja már megkezdődött a valódi betegellátásban is. A pekingi Csinghua Csangung Kórház második fázisának májusi átadásával a digitális megoldások bekerültek a fizikai falak közé. Az MI támogatja a betegút minden lépését. Segít a digitális felvételben. Előrejelzi a lehetséges kockázatokat. Támogatja a diagnosztikát és az ápolási feladatokat.
A pekingi lakosok már a saját bőrükön tapasztalhatják az előnyöket. Liu Liqin irodai dolgozó például egy MI-alapú asszisztens segítségével értelmezte a leleteit. A program másodpercek alatt elemezte az adatokat. Azonnal orvosi vizsgálatot javasolt. A kórházban pedig már egy intelligens robot igazította el.
Rengeteg időt spórolnak az adminisztráción
A technológia egyik legnagyobb előnye az adminisztrációs terhek csökkentése. A United Imaging Intelligence fejlesztése, az uAI NEXUS képes hang, szöveg és kép alapján pillanatok alatt strukturált orvosi dokumentációt készíteni.
Ami korábban egy orvosnak 20 percet vett igénybe, azt a gép most 5 perc alatt elvégzi.
Ez 75 százalékos időmegtakarítást jelent, az orvosoknak így sokkal több idejük marad a betegekkel való érdemi foglalkozásra. A sanghaji Csongsan Kórházban már élesben használják a rendszert. Itt több ezer esetet dolgoztak fel a segítségével. Kína stratégiai célja egyértelműnek tűnik: 2030-ra a mesterséges intelligencia fejlesztésének globális vezetőjévé kívánnak válni. Az egészségügyi alkalmazás ennek a stratégiának az egyik legfontosabb eleme.
A kiemelt képek illusztrációk. / Forrás: NurPhoto / INDRANIL ADITYA és 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA