Elkezdődött! Több mint 500 embert rúg ki egy cég a mesterséges intelligencia miatt

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb hatással van a munkaerőpiacra, és már most számos szakmát érint jelentősen. A Pinterest is úgy fogalmazott közleményében, hogy jelenleg épp „erőforrásokat csoportosít át” az MI-fejlesztéseket végző csapatok javára, valamint ezentúl prioritást élveznek a cégnél „mesterséges intelligencia által vezérelt termékek és képességek”. Ez alapján, a legfeljebb 15%-os-nak beígért létszámleépítést már el is kezdték, és szeptember végére fejeződik be. Emellett a vállalat az irodaépületeinek méretét is jelentősen csökkenti. A hírre a Pinterest részvényei több mint 9%-kal estek – számolt be róla a CNBC.

A Pinterest több mint 4500 alkalmazottat foglalkoztatott világszerte, azaz az MI miatti leépítés körülbelül 675 embert érint

A Pinterest egy képmegosztó közösségi médiaplatform, amely 2010-ben indult. A felhasználók több milliónyi, Pins-nek nevezett posztot böngészhetnek, hogy ötleteket kapjanak receptekhez, dekorációhoz, tanításhoz és sok máshoz. Néhányan az olyan közösségi hálózatokhoz, mint az Instagram, hasonlóan használják, ahol egyszerűen csak végiggörgetik a tartalmakat. A Pinterest elsősorban azért igyekszik mesterséges intelligenciát bevezetni a platformjára, hogy minél személyre szabottabb és relevánsabb tartalmat jeleníthessen meg a felhasználóknak. Ugyanakkor több automatizált hirdetési eszközt is bevezetett, mivel egyre növekvő versennyel néz szembe a TikTok, a Meta Facebookja és az Instagramja részéről.

„A mesterséges intelligenciába és a termékinnovációba történő befektetéseink megtérülnek” – mondta el Bill Ready, a Pinterest vezérigazgatója. „Vezetővé váltunk a vizuális keresésben, és platformunkat gyakorlatilag 600 millió ügyfél számára egy mesterséges intelligenciával működő vásárlási asszisztenssé alakítottuk.”

A Pinterest nem az egyetlen vállalat, amely leépít, és inkább a mesterséges intelligenciába fektet

A Challenger, Gray & Christmas tanácsadó cég szerint a mesterséges intelligenciát az Egyesült Államokban tavaly közel 55 000 elbocsátás okaként említették. Egyes szakértők ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy valóban az MI lenne az elbocsátások valódi oka, mondván, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek pusztán az új technológiára fogják a leépítéseket, hogy eltussolják a költségcsökkentési erőfeszítéseiket vagy egyéb üzleti problémáikat.