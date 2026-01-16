Budapest bekerült a világ legvonzóbb úti céljai közé

A mikronyugdíj, amelyet az elmúlt években főként a Z generáció és a millenniumi generáció tett népszerűvé, jelentősen átalakította e korosztályok utazási szokásait. Mivel a kiégési arány a körükben globális szinten riasztóan magas, és a hagyományos életcélok sok fiatal munkavállaló számára egyre elérhetetlenebbé válnak, a mikronyugdíj a munka és a magánélet közötti egyensúly és a személyes kiteljesedés jobb elérésének egyik módja.

A mikronyugdíjasok egyik kedvenc úti célja Budapest

Fotó: Unsplash

A mikronyugdíjasok az idő előtti kiégést szeretnék elkerülni

„A fiatalabb generációk nagyobb hangsúlyt fektetnek a jóllétre és a tapasztalatszerzésre, mint a szakmai fejlődés hagyományos formáira. A munkamódszerek is megváltoztak, a hibrid szerepkörök, a távmunka és a portfóliókarrier sokkal könnyebbé teszi a pozíciók közötti szüneteket vagy az ideiglenes áthelyezést” – mondta Andrew Harrison-Chinn, a Dragonpass marketingigazgatója az Euronewsnak. „A növekvő stresszszint azt jelenti, hogy a tervezett pihenőidőket egyre inkább elengedhetetlennek tekintik a hosszú távú termelékenységhez” – tette hozzá.

Az önmegvalósítás, a lemaradástól való félelem, a kiégés utáni felépülés és a jobb munka-magánélet egyensúly keresése mind kulcsfontosságú mozgatórugói ennek az utazási trendnek, a mikronyugdíjazás pedig számos termelékenységi előnyt is kínál. Ezek az utazások általában önfinanszírozottak, anélkül, hogy egyértelmű terv lenne a meglévő munkahelyre vagy karrierútra való visszatérésre. Néha párosulhatnak szabadúszó, távmunkával vagy részmunkaidős munkával, miközben a döntés egy szélesebb körű karrierlépésről szól.

„Az útvonalak hosszabbak és lassabbak, a tervezés rugalmasabb, és az úti célokat az életmód, a kapcsolatok és a wellnesshez való hozzáférés kombinációja alapján választják ki. Az utazók nemcsak arra gondolnak, hová mennek, hanem arra is, hogy milyen lesz az egész utazás, beleértve a repülőtéri élményt is” – mondta Harrison-Chinn. „Egyre növekvő elvárás az is, hogy minden zökkenőmentes és digitális legyen az elejétől a végéig, bármi, ami megszünteti a súrlódást, és segít abban, hogy az utazás zökkenőmentes és intuitív legyen, erősen rezonál velük” – tette hozzá.