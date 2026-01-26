Kiderült, mennyit kér Zelenszkij a magyar háztartásoktól

Egy január 23-án kiszivárgott tervezet szerint az ukrán finanszírozási igényt az EU, az USA, illetve számos nemzetközi szervezet és magánpiaci szereplő elégítené ki. Ugyanakkor a fegyveres konfliktus miatt a magántőke bevonásának lehetősége – a dokumentum készítői szerint – kérdéses, míg a jelenlegi amerikai adminisztráció egyértelműen elzárkózik Ukrajna pénzügyi támogatásától. Ebből fakadóan, a jelen állás szerint az 1500 milliárd dollár kifizetése az Európai Unió országaira hárulna.

Egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére egy 800 milliárd dolláros terv készül.

Fotó: AFP

Magyarországra 5652,9 milliárd forintnyi követelés jutna az elkövetkező években

Az Unió közös költségvetésében használt, bruttó nemzeti jövedelem (GNI)-alapú elosztás szerint, Magyarország a teljes összeg 1,16 százalékát, azaz a jelenlegi árfolyamon átszámítva 5652,9 milliárd forintot lenne köteles fizetni az elkövetkező években. Ez hazánk számára jelentős megterhelést jelentene, mivel az éves GDP 6,94 százalékának felel meg ez az összeg.

A brüsszeli terv egy átlagos magyar háztartás számára 1 millió 386 ezer forintos kiadást jelent.

Egy négy fős családra lebontva az összeg 2 millió 360 ezer forintot tesz ki, egy kétkeresős, átlagkeresettel rendelkező családdal számolva az összeg két és fél havi nettó jövedelemnek felel meg.

A tétel nemzetgazdasági szinten is jelentős: a 2024-es költségvetés zárszámadása alapján a teljes éves áfabevétel 2,72-szerese, valamint az éves kamatkiadások 1,56-szorosa. A magyarok számára létfontosságú közpolitikákhoz hasonlítva is jól látható; a 2024-ben rezsivédelemre költött összeg több mint ötszöröse (5,75), de az Egészségügyi Alap (mely a költségvetés egészségügyhöz kapcsolódó kiadásait fedezi) összegét is 25 százalékkal meghaladja. Ebből látható, hogy a Bizottság által Brüsszelnek szánt összeg a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig tudná finanszírozni.

Az Unió magországai számára is jelentős tehertétel a nyilvánosságra került tervezet. Az EU-s módszertan alapján a legnagyobb befizető szerepe Németországra eshet, 335,7 milliárd euróval: ez a hosszú távú gazdaságfejlesztési program részeként tervezett szövetségi infrastruktúra-beruházások mértékét is 12 százalékkal meghaladja - derült ki a Századvég elemzéséből.