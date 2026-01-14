Itt a friss lista: ők azok, akik a legnagyobb vagyonnal futnak neki 2026-nak

A leggazdagabbak vagyongyarapodása megdöbbentő ütemet mutat 2020 óta. Akkoriban az Amazon-alapító (azóta pedig már vállalataival az űrszektorban is jelen lévő) Jeff Bezos volt a világ leggazdagabb embere, 145 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Mára azonban Elon Musk vagyona közel az ötszörösére nőtt ennek az összegnek. A Forbes milliárdos listája alapján mutatjuk, kik most a világ leggazdagabb emberei, s azt, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek. Cikkünk második felében pedig kitérünk arra, hogy mit jelent az, hogy a dollármilliárdosok vagyoni helyzete pillanatnyi állapotokat, aktuális részvénypiaci helyzetet tükröz.

A Forbes aktuális adatai alapján jelenleg Elon Musk a világ leggazdagabb embere, 724-szeres dollármilliárdos (illusztráció)

Fotó: Pexels

Ez most a milliárdosok erősorrendje – mutatjuk a top 10-es listát

Az alábbi táblázatban a világ jelenleg – január 14-én, azaz az év első hónapjának közel felénél – leggazdagabb személyeit soroljuk fel::

Helyezés Név Vagyon

(dollár) Fő érdekeltség

(vállalatnév) Ország 1. Elon Musk 724,4 milliárd Tesla, SpaceX Amerikai Egyesült Államok 2. Larry Page 274,7 milliárd Google Amerikai Egyesült Államok 3. Sergey Brin 253,4 milliárd Google Amerikai Egyesült Államok 4. Jeff Bezos 252,8 milliárd Amazon Amerikai Egyesült Államok 5. Larry Ellison 252,3 milliárd Oracle Amerikai Egyesült Államok 6. Mark Zuckerberg 216,5 milliárd Facebook (Meta) Amerikai Egyesült Államok 7. Bernard Arnault és családja 195,4 milliárd LVMH Franciaország 8. Jensen Huang 161,3 milliárd Félvezetők (Nvidia) Amerikai Egyesült Államok 9. Amancio Ortega 147,8 milliárd Zara (Inditex) Spanyolország 10. Warren Buffett 146,4 milliárd Berkshire Hathaway Amerikai Egyesült Államok

Elon Musk 714,2 milliárd dolláros vagyonával az első ember a történelemben, akinek vagyona átlépte a 700 milliárd dolláros határt.

Musk vagyona 2020 óta szinte példátlan tempóban növekedett, közel harmincszorosára emelkedett.

Vagyonának egyik legnagyobb forrása a SpaceX-ben meglévő, 366 milliárd dollárra becsült részesedése. A vállalat jelenlegi értéke 800 milliárd dollár, amely egy esetleges óriási IPO (tőzsdére lépés) esetén 2026-ban akár 1,5 ezermilliárd dollárra is nőhet.

A második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll, 257,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Vagyonát jelentősen növelte, hogy az Alphabet (a Google anyavállalata) részvényei 2025-ben 63 százalékkal emelkedtek.

A rangsorban a Nvidia vezérigazgatója (mely, miként megírtuk, a történelem első 4 ezer milliárd dollár értékű vállalata lett), Jensen Huang 162,5 milliárd dolláros vagyonával a nyolcadik helyen áll világszinten. Az elmúlt hét évben az Nvidia részvényei több mint 4200 százalékkal szárnyaltak, aminek köszönhetően Huang vagyona a top 20 milliárdos között a leggyorsabban növekedett.

Érdemes megemlíteni, hogy az egykor a világ leggazdagabb emberének számító Bill Gates vagyona 2020 óta szinte változatlan maradt. Még abban az évben is a világ második leggazdagabb embere volt, ám azóta a 18. helyre csúszott vissza. Ennek fő oka, hogy vagyonából tízmilliárdokat adott át a Bill és Melinda Gates Alapítványnak, valamint más jótékonysági és filantróp célokra.