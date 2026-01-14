Itt a friss lista: ők azok, akik a legnagyobb vagyonnal futnak neki 2026-nak

Hírlevél
A világ húsz leggazdagabb milliárdosa összesen mintegy 3,8 ezermilliárd dollárnyi vagyont birtokol – ez az összeg nagyobb, mint a Föld legtöbb országának teljes GDP-je. Ezen belül mutatjuk, kik most a bolygó tíz, legnagyobb vagyonnal rendelkezői a Forbes milliárdoslistájának adatai alapján.
A leggazdagabbak vagyongyarapodása megdöbbentő ütemet mutat 2020 óta. Akkoriban az Amazon-alapító (azóta pedig már vállalataival az űrszektorban is jelen lévő) Jeff Bezos volt a világ leggazdagabb embere, 145 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Mára azonban Elon Musk vagyona közel az ötszörösére nőtt ennek az összegnek. A Forbes milliárdos listája alapján mutatjuk, kik most a világ leggazdagabb emberei, s azt, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek. Cikkünk második felében pedig kitérünk arra, hogy mit jelent az, hogy a dollármilliárdosok vagyoni helyzete pillanatnyi állapotokat, aktuális részvénypiaci helyzetet tükröz.

A Forbes aktuális adatai alapján jelenleg Elon Musk a világ leggazdagabb embere, 724-szeres dollármilliárdos (illusztráció)
A Forbes aktuális adatai alapján jelenleg Elon Musk a világ leggazdagabb embere, 724-szeres dollármilliárdos (illusztráció)
Fotó: Pexels

Ez most a milliárdosok erősorrendje mutatjuk a top 10-es listát

Az alábbi táblázatban a világ jelenleg január 14-én, azaz az év első hónapjának közel felénél leggazdagabb személyeit soroljuk fel::

HelyezésNévVagyon 
(dollár)		Fő érdekeltség
(vállalatnév)		Ország
1.Elon Musk724,4 milliárdTesla, SpaceXAmerikai Egyesült Államok
2.Larry Page274,7 milliárdGoogleAmerikai Egyesült Államok
3.Sergey Brin253,4 milliárdGoogleAmerikai Egyesült Államok
4.Jeff Bezos252,8 milliárdAmazonAmerikai Egyesült Államok
5.Larry Ellison252,3 milliárdOracleAmerikai Egyesült Államok
6.Mark Zuckerberg216,5 milliárdFacebook (Meta)Amerikai Egyesült Államok
7.Bernard Arnault és családja195,4 milliárdLVMHFranciaország
8.Jensen Huang161,3 milliárdFélvezetők (Nvidia)Amerikai Egyesült Államok
9.Amancio Ortega147,8 milliárd Zara (Inditex)Spanyolország
10.Warren Buffett146,4 milliárdBerkshire HathawayAmerikai Egyesült Államok

Elon Musk 714,2 milliárd dolláros vagyonával az első ember a történelemben, akinek vagyona átlépte a 700 milliárd dolláros határt. 

Musk vagyona 2020 óta szinte példátlan tempóban növekedett, közel harmincszorosára emelkedett.

Vagyonának egyik legnagyobb forrása a SpaceX-ben meglévő, 366 milliárd dollárra becsült részesedése. A vállalat jelenlegi értéke 800 milliárd dollár, amely egy esetleges óriási IPO (tőzsdére lépés) esetén 2026-ban akár 1,5 ezermilliárd dollárra is nőhet.

A második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll, 257,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Vagyonát jelentősen növelte, hogy az Alphabet (a Google anyavállalata) részvényei 2025-ben 63 százalékkal emelkedtek.

A rangsorban a Nvidia vezérigazgatója (mely, miként megírtuk, a történelem első 4 ezer milliárd dollár értékű vállalata lett), Jensen Huang 162,5 milliárd dolláros vagyonával a nyolcadik helyen áll világszinten. Az elmúlt hét évben az Nvidia részvényei több mint 4200 százalékkal szárnyaltak, aminek köszönhetően Huang vagyona a top 20 milliárdos között a leggyorsabban növekedett.

Érdemes megemlíteni, hogy az egykor a világ leggazdagabb emberének számító Bill Gates vagyona 2020 óta szinte változatlan maradt. Még abban az évben is a világ második leggazdagabb embere volt, ám azóta a 18. helyre csúszott vissza. Ennek fő oka, hogy vagyonából tízmilliárdokat adott át a Bill és Melinda Gates Alapítványnak, valamint más jótékonysági és filantróp célokra.

Mit jelent valójában az, hogy „aktuálisan leggazdagabb”?

A Forbes milliárdoslista a világ leggazdagabb embereinek napi vagyonváltozásait követi nyomon. A vagyonkövető platform folyamatosan frissíti minden olyan személy nettó vagyonát és rangsorát, aki a Forbes módszertana alapján dollármilliárdos.

A Forbes milliárdoslistája (a Bloombergé mellett) a globális referenciát jelenti a leggazdagabb személye vagyonával kapcsolatbasn. Az érintettek nyilvános részesedéseinek értéke

  • a tőzsdék nyitvatartási idejében 5 percenként frissül (a részvényárfolyamok 15 perces késéssel jelennek meg);
  • azoknál a személyeknél, akiknek vagyona jelentős mértékben magántulajdonban lévő vállalatokhoz kötődik, a nettó vagyon naponta egyszer frissül.

Amennyiben egy, a listán szereplő milliárdos személy egy olyan magáncégben rendelkezik részesedéssel, amely a teljes nettó vagyonának 20 százalékát vagy annál nagyobb részét teszi ki, a vállalat értékét – amikor erre lehetőség van – a FactSet Research Systems által biztosított, iparág- vagy régióspecifikus piaci index alapján módosítja a gyűjtés.

Ebből következik az, hogy a milliárdosok listáján akár napok alatt átrendeződések játszódhatnak le. Például Jeff Bezos egy héttel ezelőtt, január 6-án a harmadik helyen állt, a befektetőguru Warren Buffett a kilencedik helyen.

 

