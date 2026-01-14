Itt a friss lista: ők azok, akik a legnagyobb vagyonnal futnak neki 2026-nak

A leggazdagabbak vagyongyarapodása megdöbbentő ütemet mutat 2020 óta. Akkoriban az Amazon-alapító (azóta pedig már vállalataival az űrszektorban is jelen lévő) Jeff Bezos volt a világ leggazdagabb embere, 145 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Mára azonban Elon Musk vagyona közel az ötszörösére nőtt ennek az összegnek. A Forbes milliárdos listája alapján mutatjuk, kik most a világ leggazdagabb emberei, s azt, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek. Cikkünk második felében pedig kitérünk arra, hogy mit jelent az, hogy a dollármilliárdosok vagyoni helyzete pillanatnyi állapotokat, aktuális részvénypiaci helyzetet tükröz.
Ez most a milliárdosok erősorrendje – mutatjuk a top 10-es listát
Az alábbi táblázatban a világ jelenleg – január 14-én, azaz az év első hónapjának közel felénél – leggazdagabb személyeit soroljuk fel::
|Helyezés
|Név
|Vagyon
(dollár)
|Fő érdekeltség
(vállalatnév)
|Ország
|1.
|Elon Musk
|724,4 milliárd
|Tesla, SpaceX
|Amerikai Egyesült Államok
|2.
|Larry Page
|274,7 milliárd
|Amerikai Egyesült Államok
|3.
|Sergey Brin
|253,4 milliárd
|Amerikai Egyesült Államok
|4.
|Jeff Bezos
|252,8 milliárd
|Amazon
|Amerikai Egyesült Államok
|5.
|Larry Ellison
|252,3 milliárd
|Oracle
|Amerikai Egyesült Államok
|6.
|Mark Zuckerberg
|216,5 milliárd
|Facebook (Meta)
|Amerikai Egyesült Államok
|7.
|Bernard Arnault és családja
|195,4 milliárd
|LVMH
|Franciaország
|8.
|Jensen Huang
|161,3 milliárd
|Félvezetők (Nvidia)
|Amerikai Egyesült Államok
|9.
|Amancio Ortega
|147,8 milliárd
|Zara (Inditex)
|Spanyolország
|10.
|Warren Buffett
|146,4 milliárd
|Berkshire Hathaway
|Amerikai Egyesült Államok
Elon Musk 714,2 milliárd dolláros vagyonával az első ember a történelemben, akinek vagyona átlépte a 700 milliárd dolláros határt.
Musk vagyona 2020 óta szinte példátlan tempóban növekedett, közel harmincszorosára emelkedett.
Vagyonának egyik legnagyobb forrása a SpaceX-ben meglévő, 366 milliárd dollárra becsült részesedése. A vállalat jelenlegi értéke 800 milliárd dollár, amely egy esetleges óriási IPO (tőzsdére lépés) esetén 2026-ban akár 1,5 ezermilliárd dollárra is nőhet.
A második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll, 257,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Vagyonát jelentősen növelte, hogy az Alphabet (a Google anyavállalata) részvényei 2025-ben 63 százalékkal emelkedtek.
A rangsorban a Nvidia vezérigazgatója (mely, miként megírtuk, a történelem első 4 ezer milliárd dollár értékű vállalata lett), Jensen Huang 162,5 milliárd dolláros vagyonával a nyolcadik helyen áll világszinten. Az elmúlt hét évben az Nvidia részvényei több mint 4200 százalékkal szárnyaltak, aminek köszönhetően Huang vagyona a top 20 milliárdos között a leggyorsabban növekedett.
Érdemes megemlíteni, hogy az egykor a világ leggazdagabb emberének számító Bill Gates vagyona 2020 óta szinte változatlan maradt. Még abban az évben is a világ második leggazdagabb embere volt, ám azóta a 18. helyre csúszott vissza. Ennek fő oka, hogy vagyonából tízmilliárdokat adott át a Bill és Melinda Gates Alapítványnak, valamint más jótékonysági és filantróp célokra.
Mit jelent valójában az, hogy „aktuálisan leggazdagabb”?
A Forbes milliárdoslista a világ leggazdagabb embereinek napi vagyonváltozásait követi nyomon. A vagyonkövető platform folyamatosan frissíti minden olyan személy nettó vagyonát és rangsorát, aki a Forbes módszertana alapján dollármilliárdos.
A Forbes milliárdoslistája (a Bloombergé mellett) a globális referenciát jelenti a leggazdagabb személye vagyonával kapcsolatbasn. Az érintettek nyilvános részesedéseinek értéke
- a tőzsdék nyitvatartási idejében 5 percenként frissül (a részvényárfolyamok 15 perces késéssel jelennek meg);
- azoknál a személyeknél, akiknek vagyona jelentős mértékben magántulajdonban lévő vállalatokhoz kötődik, a nettó vagyon naponta egyszer frissül.
Amennyiben egy, a listán szereplő milliárdos személy egy olyan magáncégben rendelkezik részesedéssel, amely a teljes nettó vagyonának 20 százalékát vagy annál nagyobb részét teszi ki, a vállalat értékét – amikor erre lehetőség van – a FactSet Research Systems által biztosított, iparág- vagy régióspecifikus piaci index alapján módosítja a gyűjtés.
Ebből következik az, hogy a milliárdosok listáján akár napok alatt átrendeződések játszódhatnak le. Például Jeff Bezos egy héttel ezelőtt, január 6-án a harmadik helyen állt, a befektetőguru Warren Buffett a kilencedik helyen.