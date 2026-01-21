Újjáéled a magyar ipar egykori büszkesége, az acélváros

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 6 milliárd forintos, vissza nem térítendő egyedi támogatást kap Miskolc „egy 33,6 hektár nagyságú területet érintő önkormányzati tulajdonszerzés, az ingatlan elválaszthatatlan részét képező tárgyi eszközök megvásárlása, valamint a terület vonatkozásában rendezett tulajdonviszonyok kialakítása, a megszerzett ingatlan vonatkozásában felmerülő üzemeltetési költségek biztosítása érdekében”.

Újjáéledhet Miskolc kiterjedt rozsdaövezete, az egykori acélváros

Fotó: Wikipedia/ArBePa

Az acélművek tette naggyá Miskolcot

Az egykori DAM (Diósgyőri Acélművek) területe a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát. Ez tette Miskolcot naggyá. A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet és most újabbakat tud megvenni. Az önkormányzat ehhez szerzett a kormánytól újabb 6 milliárd forintos támogatást.

Fontos azonban látni:

a megszerzett 6 milliárd forint nem csak a területvásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését és gondos gazdaként üzemeltetője is legyen a város közepét ma elcsúfító leromlott iparterületnek

– emeli ki az önkormányzat közleménye.

A miskolci városvezetés célja világos: azt szeretnék, hogy a DAM területe újra Miskolc élő része legyen, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója.

Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere közösségi oldalán videóüzenetben beszél a város számára fontos ügyletről. Ebben leszögezi: „Szeretnénk a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni, zöld, városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet. Ahogy korábban is mondtam már: ez egy hosszú menet lesz. Egy sokéves munka elején állunk, sok tervezési munka vár még ránk és nem gondoljuk azt, hogy mi tudunk mindent a legjobban. A közeljövőben megkérdezzük a Miskolciakat, mit gondol a város a DAM területének jövőjéről.”

A rendszerváltás után elindult az ipari komplexum leépülése

A Diósgyőri Acélművek egykor az ország egyik legnagyobb kohászati komplexuma, Miskolc legnagyobb munkaadója volt. A második világháborút követően a szocializmus időszakában nehézipari központtá kezdték fejleszteni Miskolcot, amelynek akkor már része volt Diósgyőr.