Egy magyar város a negyedik helyre került a kihagyhatatlan európai úti célok rangsorában

Miskolc az egyetlen magyar város, amely bekerült a Time Out utazási portál nemzetközi rangsorába, méghozzá a negyedik helyre. A Bükk-hegység lábánál fekvő város többek között olyan ismert európai úti célokat előzött meg, mint Zágráb, Krakkó és Graz.
Egy átalakult város a Bükk-hegység lábánál
A Time Out szerint Miskolc az elmúlt években figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül, és Magyarország egyik legsokoldalúbb városi úti céljává vált. A magazin zöld, élhető városként írja le, ahol a városi élmények és a természet közelsége tökéletesen megfér egymás mellett.
A Time Out kiemeli a város sokszínű kínálatát, amely magában foglalja az erős gyógy- és fürdőkultúrát, a magas színvonalú gasztronómiát, az évszázados kulturális örökséget, valamint az öko- és aktív turizmusra fektetett egyre nagyobb hangsúlyt.
Ezek az elemek együttesen olyan úti célt hoznak létre, amely egyaránt vonzó a városlátogatók, a természet szerelmesei és a wellness turisták számára.
Könnyű megközelíthetőség modern tömegközlekedéssel
A modern villamoshálózat és a hatékony városi buszjáratok gyors kapcsolatot biztosítanak a vasútállomás, a városközpont és a közeli természeti látnivalók között. Ez különösen könnyen megközelíthetővé teszi Miskolcot a vonattal érkező vagy rövid tartózkodást autó nélkül tervező látogatók számára – teszi hozzá a Daily News Hungary.
Lillafüred és a festői szabadtéri látnivalók Miskolc-Lillafüred a város egyik kiemelt úti céljaként szerepel.
A Hámori-tó, a Szinva-vízesés, a libegő, a Zsófia-kilátó és a környező túraútvonalak látványos tájakat és könnyen elérhető kirándulási lehetőségeket kínálnak. Ezeket a látnivalókat természeti különlegességként mutatják be, amelyeket a tömegturizmus nagyrészt érintetlenül hagyott.
Miskolctapolca és egész éves szabadidős élmények
Miskolctapolca gyógyfürdő-kultúrájával és aktív szabadidős létesítményeivel újabb dimenzióval gazdagítja a város turisztikai profilját. Vonzó turisztikai létesítmény a kalandpark, a bob- és gokartpályák, a Csónakázótó és az egész évszakban nyitva tartó Ellipsum Élményfürdő.
A város egyik legikonikusabb látványossága az ünnepi adventi villamos, amely a karácsonyi szezonban közlekedik. Nemrégiben kilencedik alkalommal nyerte el az „Európa legszebb adventi villamosa” címet, tovább erősítve Miskolc hírnevét.
A városban mindezek mellett három Michelin-ajánlott étterem található, és az olyan országos gasztronómiai kalauzok, mint a Street Kitchen Guide, szerint Budapest után a második legtöbb kiváló minőségű, ajánlott étteremmel rendelkezik Magyarországon. A jellegzetes helyi gasztronómiai események közé tartozik a legendás Kocsonya Fesztivál, amelyet minden februárban megrendeznek, és az Avasi Borséta májusban. Áprilistól novemberig a látogatók részt vehetnek az Ehető Erdő és az Erdei Gasztro Expressz programban is, amely ötvözi a gasztronómiát, a túrázást és a fenntartható turizmust.
Miskolc és a környező Bükk-hegység az UNESCO Globális Geopark Hálózatának része, ez a kitüntetés nemzetközi szinten ritka, és kiemeli a régió geológiai és természeti jelentőségét.
A Time Out szerint 2026-os legjobb ár-érték arányú európai városi úti céljai az alábbiak :
- Szarajevó (Bosznia-Hercegovina),
- Tirana (Albánia),
- Hull (Egyesült Királyság),
- Miskolc (Magyarország),
- Zágráb (Horvátország),
- Belgrád (Szerbia),
- Szófia (Bulgária),
- Kaunas (Litvánia),
- Krakkó (Lengyelország),
- Argosz (Görögország),
- Bukarest (Románia),
- Graz (Ausztria),
- Riga (Lettország).