Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Amerika súlyos légicsapást indított – sikerült is likvidálniuk egy fontos személyt

Ezt tudnia kell!

Veszélyesebb, mint hinnénk – éveket vehet el az életünkből egy hétköznapi rossz szokás

úti cél

Egy magyar város a negyedik helyre került a kihagyhatatlan európai úti célok rangsorában

21 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világhírű város- és kulturális magazin, a Time Out minden évben elkészíti azon úti célok rangsorát, amelyek kiváló ár-érték arányt, gazdag kulturális életet és kellemes élhetőséget kínálnak – vonzó alternatívaként pozicionálva őket a túlzsúfolt nagyvárosokkal szemben. Ezúttal Miskolcot is felvette a 2026-os, felfedezésre érdemes európai városok listájára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
úti célmiskolci Adventi VillamosTime Out programmagazinLillafüredMiskolc

Miskolc az egyetlen magyar város, amely bekerült a  Time Out utazási portál nemzetközi rangsorába, méghozzá a negyedik helyre. A Bükk-hegység lábánál fekvő város többek között olyan ismert európai úti célokat előzött meg, mint Zágráb, Krakkó és Graz. 

Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240119 Miskolc A Barlangfürd? titkos ajtajai mögé is bejutottak. Szárazlábas túrát tartottak a Miskolctapolcai Barlangfürd?ben. A különleges programot februárban hagyományosan arra az id?szakra szervezik, amikor egyébként is karbantartást végeznek az intézményben. Fotó: Bujdos Tibor BT Észak-Magyarország
Miskolc egyik nevezetessége a Miskolctapolcai barlangfürdő
Fotó:   / Bujdos Tibor / Észak-Magyarország 

Egy átalakult város a Bükk-hegység lábánál 

A Time Out szerint Miskolc az elmúlt években figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül, és Magyarország egyik legsokoldalúbb városi úti céljává vált. A magazin zöld, élhető városként írja le, ahol a városi élmények és a természet közelsége tökéletesen megfér egymás mellett.

A Time Out kiemeli a város sokszínű kínálatát, amely magában foglalja az erős gyógy- és fürdőkultúrát, a magas színvonalú gasztronómiát, az évszázados kulturális örökséget, valamint az öko- és aktív turizmusra fektetett egyre nagyobb hangsúlyt. 

Ezek az elemek együttesen olyan úti célt hoznak létre, amely egyaránt vonzó a városlátogatók, a természet szerelmesei és a wellness turisták számára. 

Könnyű megközelíthetőség modern tömegközlekedéssel 

A modern villamoshálózat és a hatékony városi buszjáratok gyors kapcsolatot biztosítanak a vasútállomás, a városközpont és a közeli természeti látnivalók között. Ez különösen könnyen megközelíthetővé teszi Miskolcot a vonattal érkező vagy rövid tartózkodást autó nélkül tervező látogatók számára – teszi hozzá a Daily News Hungary.

Lillafüred és a festői szabadtéri látnivalók Miskolc-Lillafüred a város egyik kiemelt úti céljaként szerepel. 

A Hámori-tó, a Szinva-vízesés, a libegő, a Zsófia-kilátó és a környező túraútvonalak látványos tájakat és könnyen elérhető kirándulási lehetőségeket kínálnak. Ezeket a látnivalókat természeti különlegességként mutatják be, amelyeket a tömegturizmus nagyrészt érintetlenül hagyott. 

Miskolctapolca és egész éves szabadidős élmények 

Miskolctapolca gyógyfürdő-kultúrájával és aktív szabadidős létesítményeivel újabb dimenzióval gazdagítja a város turisztikai profilját. Vonzó turisztikai létesítmény a kalandpark, a bob- és gokartpályák, a Csónakázótó és az egész évszakban nyitva tartó Ellipsum Élményfürdő.

A város egyik legikonikusabb látványossága az ünnepi adventi villamos, amely a karácsonyi szezonban közlekedik. Nemrégiben kilencedik alkalommal nyerte el az „Európa legszebb adventi villamosa” címet, tovább erősítve Miskolc hírnevét.

hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
A Palotaszálló Lillafüreden – mindenképpen érdemes felkeresni
Fotó: MTI/Vajda János

A városban mindezek mellett három Michelin-ajánlott étterem található, és az olyan országos gasztronómiai kalauzok, mint a Street Kitchen Guide, szerint Budapest után a második legtöbb kiváló minőségű, ajánlott étteremmel rendelkezik Magyarországon. A jellegzetes helyi gasztronómiai események közé tartozik a legendás Kocsonya Fesztivál, amelyet minden februárban megrendeznek, és az Avasi Borséta májusban. Áprilistól novemberig a látogatók részt vehetnek az Ehető Erdő és az Erdei Gasztro Expressz programban is, amely ötvözi a gasztronómiát, a túrázást és a fenntartható turizmust.

Miskolc és a környező Bükk-hegység az UNESCO Globális Geopark Hálózatának része, ez a kitüntetés nemzetközi szinten ritka, és kiemeli a régió geológiai és természeti jelentőségét.

A Time Out szerint 2026-os legjobb ár-érték arányú európai városi úti céljai az alábbiak : 

  1. Szarajevó (Bosznia-Hercegovina),
  2. Tirana (Albánia), 
  3. Hull (Egyesült Királyság), 
  4. Miskolc (Magyarország), 
  5. Zágráb (Horvátország), 
  6. Belgrád (Szerbia),
  7. Szófia (Bulgária), 
  8. Kaunas (Litvánia), 
  9. Krakkó (Lengyelország),
  10. Argosz (Görögország), 
  11. Bukarest (Románia), 
  12. Graz (Ausztria),
  13. Riga (Lettország). 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!