Történelmi autópályaprojekt és több millió négyzetméter felújított útburkolat

2025-ben a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) az általa kezelt mintegy 1300 kilométer gyorsforgalmi úthálózat 24 százalékán, közel 4,5 millió négyzetméteren újította fel a burkolatot. Ennek során nemcsak a kopóréteget, hanem ahol szükséges volt, a sérült alsóbb kötő - sőt helyenként még az alapréteget is cserélték, ezzel biztonságosabbá vált a közlekedés. A burkolatok cseréje mellett tavaly megújult 78 híd és felüljáró, valamint 35 darab pihenő is – derül ki az MKIF Facebook-oldalán közzétett összegzésből.
2026-tól is lesznek előre tervezett útfelújítások, hiszen az amortizáció miatt tönkrement, elhasználódott burkolatokat cserélni kell, de ezek a munkák már nem lesznek olyan volumenűek, mint az elmúlt három évben. A felújításokat várhatóan tavasszal kezdik, addig előre tervezett nagyfelületű burkolatcserék az általuk üzemeltetett útpályákon nem várhatóak.
A 2025-ös évben tíz gyorsforgalmi úton zajlottak felújítási munkálatok, ezek a következők: M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85 és M86.
A munkák 42 százaléka az M3-on valósult meg, itt majdnem 1,8 millió négyzetméter új burkolatot terítettek le, míg a második legtöbb beavatkozás, valamivel kevesebb, mint 1 millió négyzetméteren, az M1-en történt.
Az MKIF elkezdte az M1-es bővítését
Ahogy arról több alkalommal is beszámoltunk, 2025. szeptemberében kezdődött meg az M1-es történelmi autópályaprojektként is emlegetett bővítése, az M0 és a Concó (Bábolna térsége) pihenőhely között. Érdekesség, hogy a bővítés előkészítő munkálatai már 2024. ősze óta folyamatosan zajlottak.
Megírtuk többek között, hogy a beruházás keretében 78 kilométer hosszan 2×3 sávra bővül a pálya, oldalanként 1-1, teljesértékű forgalmi sávként használható intelligens leállósávokkal, a nagyobb kapacitás és a biztonság érdekében.
A teljesség igénye nélkül a fejlesztés részeként:
- 72 hidat és felüljárót építenek át- vagy teljesen újjá,
- 11 csomópontot korszerűsítenek, 4 újat építenek,
- 6 komplex pihenőhely újul meg, családbaráttá alakulnak a pihenők,
- 300 új kamionparkoló létesül,
- bővülnek és megújulnak mérnökségi épületeik is (Bicske, Komárom),
- korszerű vízelvezetés és zajvédelem épül ki.
Új gyalogos-kerékpáros híd az M7-es felett
Az M7-es autópályán, a Velencei pihenő térségében befejeződtek az új gyalogos és kerékpáros híd építési munkálatai.
A 193 tonnás, 80 méter hosszú, 4,5 méter széles híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4-et kellett a helyére daruzni, ez október végére meg is történt.
Az idei év elején már a próbaterhelésekre is sor kerülhet, és várhatóan nyárra a közlekedők birtokba vehetik az új hidat.
A régi híd az új átadásáig használható marad.
Jelenleg mintegy 1300 kilométer gyorsforgalmi utat üzemeltet az MKIF 20 mérnöksége. A főpálya mellett, a 170 csomópont és 170 pihenő további 400-450 kilométer útjáról is gondoskodnak munkatársaik.