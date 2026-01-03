Történelmi autópályaprojekt és több millió négyzetméter felújított útburkolat

2025-ben a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) az általa kezelt mintegy 1300 kilométer gyorsforgalmi úthálózat 24 százalékán, közel 4,5 millió négyzetméteren újította fel a burkolatot. Ennek során nemcsak a kopóréteget, hanem ahol szükséges volt, a sérült alsóbb kötő - sőt helyenként még az alapréteget is cserélték, ezzel biztonságosabbá vált a közlekedés. A burkolatok cseréje mellett tavaly megújult 78 híd és felüljáró, valamint 35 darab pihenő is – derül ki az MKIF Facebook-oldalán közzétett összegzésből.

Az M1-es, az MKIF óriásprojektje

Fotó: Magyar Építők/MKIF

2026-tól is lesznek előre tervezett útfelújítások, hiszen az amortizáció miatt tönkrement, elhasználódott burkolatokat cserélni kell, de ezek a munkák már nem lesznek olyan volumenűek, mint az elmúlt három évben. A felújításokat várhatóan tavasszal kezdik, addig előre tervezett nagyfelületű burkolatcserék az általuk üzemeltetett útpályákon nem várhatóak.

A 2025-ös évben tíz gyorsforgalmi úton zajlottak felújítási munkálatok, ezek a következők: M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85 és M86.

A munkák 42 százaléka az M3-on valósult meg, itt majdnem 1,8 millió négyzetméter új burkolatot terítettek le, míg a második legtöbb beavatkozás, valamivel kevesebb, mint 1 millió négyzetméteren, az M1-en történt.

Az MKIF elkezdte az M1-es bővítését

Ahogy arról több alkalommal is beszámoltunk, 2025. szeptemberében kezdődött meg az M1-es történelmi autópályaprojektként is emlegetett bővítése, az M0 és a Concó (Bábolna térsége) pihenőhely között. Érdekesség, hogy a bővítés előkészítő munkálatai már 2024. ősze óta folyamatosan zajlottak.

Megírtuk többek között, hogy a beruházás keretében 78 kilométer hosszan 2×3 sávra bővül a pálya, oldalanként 1-1, teljesértékű forgalmi sávként használható intelligens leállósávokkal, a nagyobb kapacitás és a biztonság érdekében.

A teljesség igénye nélkül a fejlesztés részeként:

72 hidat és felüljárót építenek át- vagy teljesen újjá,

11 csomópontot korszerűsítenek, 4 újat építenek,

6 komplex pihenőhely újul meg, családbaráttá alakulnak a pihenők,

300 új kamionparkoló létesül,

bővülnek és megújulnak mérnökségi épületeik is (Bicske, Komárom),

korszerű vízelvezetés és zajvédelem épül ki.

Új gyalogos-kerékpáros híd az M7-es felett

Az M7-es autópályán, a Velencei pihenő térségében befejeződtek az új gyalogos és kerékpáros híd építési munkálatai.