Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Trump Venezuelával kapcsolatban – amit mondott, az egészen sokkoló!

Olvasta már?

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

útfejlesztés

Történelmi autópályaprojekt és több millió négyzetméter felújított útburkolat

7 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több millió négyzetméteren végzett tavaly burkolatcserét az üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi utakon a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Emellett többek között megkezdte az M1-es autópálya bővítésének hatalmas projektjét és látványos hidat épített az M7-es fölé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
útfejlesztésMagyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZrtautópályaM1-es autópályaMKIF Zrt

2025-ben a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) az általa kezelt mintegy 1300 kilométer gyorsforgalmi úthálózat 24 százalékán, közel 4,5 millió négyzetméteren újította fel a burkolatot. Ennek során nemcsak a kopóréteget, hanem ahol szükséges volt, a sérült alsóbb kötő - sőt helyenként még az alapréteget is cserélték, ezzel biztonságosabbá vált a közlekedés. A burkolatok cseréje mellett tavaly megújult 78 híd és felüljáró, valamint 35 darab pihenő is – derül ki az MKIF Facebook-oldalán közzétett összegzésből.

MKIF, A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén, M1-es sztráda építkezés, M1essztráda, 2025
Az M1-es, az MKIF óriásprojektje
Fotó: Magyar Építők/MKIF

2026-tól is lesznek előre tervezett útfelújítások, hiszen az amortizáció miatt tönkrement, elhasználódott burkolatokat cserélni kell, de ezek a munkák már nem lesznek olyan volumenűek, mint az elmúlt három évben. A felújításokat várhatóan tavasszal kezdik, addig előre tervezett nagyfelületű burkolatcserék az általuk üzemeltetett útpályákon nem várhatóak.

A 2025-ös évben tíz gyorsforgalmi úton zajlottak felújítási munkálatok, ezek a következők: M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85 és M86. 

A munkák 42 százaléka az M3-on valósult meg, itt majdnem 1,8 millió négyzetméter új burkolatot terítettek le, míg a második legtöbb beavatkozás, valamivel kevesebb, mint 1 millió négyzetméteren, az M1-en történt.

Az MKIF elkezdte az M1-es bővítését

Ahogy arról több alkalommal is beszámoltunk, 2025. szeptemberében kezdődött meg az M1-es történelmi autópályaprojektként is emlegetett bővítése, az M0 és a Concó (Bábolna térsége) pihenőhely között. Érdekesség, hogy a bővítés előkészítő munkálatai már 2024. ősze óta folyamatosan zajlottak.

Megírtuk többek között, hogy a beruházás keretében 78 kilométer hosszan 2×3 sávra bővül a pálya, oldalanként 1-1, teljesértékű forgalmi sávként használható intelligens leállósávokkal, a nagyobb kapacitás és a biztonság érdekében. 

A  teljesség igénye nélkül a fejlesztés részeként:

  • 72 hidat és felüljárót építenek át- vagy teljesen újjá,
  • 11 csomópontot korszerűsítenek, 4 újat építenek,
  • 6 komplex pihenőhely újul meg, családbaráttá alakulnak a pihenők,
  • 300 új kamionparkoló létesül,
  • bővülnek és megújulnak mérnökségi épületeik is (Bicske, Komárom),
  • korszerű vízelvezetés és zajvédelem épül ki.

Új gyalogos-kerékpáros híd az M7-es felett 

Az M7-es autópályán, a Velencei pihenő térségében befejeződtek az új gyalogos és kerékpáros híd építési munkálatai. 

Velencei híd, M7-es
Az új gyalogos és kerékpáros híd Velence térségében az M7-esen
Fotó: Magyar Építők

A 193 tonnás, 80 méter hosszú, 4,5 méter széles híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4-et kellett a helyére daruzni, ez október végére meg is történt. 

Az idei év elején már a próbaterhelésekre is sor kerülhet, és várhatóan nyárra a közlekedők birtokba vehetik az új hidat. 

A régi híd az új átadásáig használható marad.

Jelenleg mintegy 1300 kilométer gyorsforgalmi utat üzemeltet az MKIF 20 mérnöksége. A főpálya mellett, a 170 csomópont és 170 pihenő további 400-450 kilométer útjáról is gondoskodnak munkatársaik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!