Nyilatkozott a MOL a hatalmas jelentőségű szerbiai olajügyletről: innen már nem lehet visszafordulni

A MOL közlése szerint a szándéknyilatkozat a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.
MOL: a szerb állammal együttműködve erősítenék a regionális energiabiztonságot
A vállalat által kiadott tájékoztatás – mely a BÉT honlapján is megjelent – egyúttal tisztázza azokat az egymásnak némileg ellentmondó szerb sajtóértesüléseket, amiknek egy része szerint a MOL már végre is hajtotta a tranzakciót, míg más részük a szerb kormányzati közlések nyomán az ügyletet lehetővé tevő megállapodásról szól (cikkünket itt találja).
„Megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnénk hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereinkkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködés. A MOL elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább tudja erősíteni Szerbia és a régió ellátásbiztonságát. A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség.
Ezért a MOL-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz, úgy, hogy a MOL többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon.
Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel” – mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.
A tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét.
A felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására.
– áll a MOL közleményében.
Közel 5 millió tonna az éves kapacitása a pancsovai finomítónak
A magyarországi Dunai Finomító és a pozsonyi Slovnaft mellett a pancsovai olajfinomítóval új, jelentős energetikai infrastruktúrával gyarapszik a MOL portfóliója a többségi tulajdonrész révén.
A pancsovai olajfinomító több mint fél évszázados múltra tekint vissza: az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában.
A finomító az elmúlt másfél évtizedben
- több ütemben esett át átfogó korszerűsítésen;
- éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő.
A finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a MOL-csoport régiós portfóliójába.
A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában, így a tranzakció tovább erősítheti a MOL fogyasztóközpontú stratégiáját.
A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén kutatás-termelés területén is: a társaság összesen kb. 173 millió hordó-olajegyenérték 2P-készlettel rendelkezik és a szerbiai olaj-és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket, továbbá kutatási licenszekkel rendelkezik Románia és Bosznia-Hercegovina területén.