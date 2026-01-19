Nyilatkozott a MOL a hatalmas jelentőségű szerbiai olajügyletről: innen már nem lehet visszafordulni

A MOL közlése szerint a szándéknyilatkozat a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

Kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a MOL a NIS-ben lévő orosz tulajdonhányad megszerzésére

Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

MOL: a szerb állammal együttműködve erősítenék a regionális energiabiztonságot

A vállalat által kiadott tájékoztatás – mely a BÉT honlapján is megjelent – egyúttal tisztázza azokat az egymásnak némileg ellentmondó szerb sajtóértesüléseket, amiknek egy része szerint a MOL már végre is hajtotta a tranzakciót, míg más részük a szerb kormányzati közlések nyomán az ügyletet lehetővé tevő megállapodásról szól (cikkünket itt találja).

„Megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnénk hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereinkkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködés. A MOL elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább tudja erősíteni Szerbia és a régió ellátásbiztonságát. A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség.

Ezért a MOL-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz, úgy, hogy a MOL többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon.

Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel” – mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét.

A felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására.

– áll a MOL közleményében.

Közel 5 millió tonna az éves kapacitása a pancsovai finomítónak

A magyarországi Dunai Finomító és a pozsonyi Slovnaft mellett a pancsovai olajfinomítóval új, jelentős energetikai infrastruktúrával gyarapszik a MOL portfóliója a többségi tulajdonrész révén.