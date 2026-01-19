Hírlevél
Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

Nyilatkozott a MOL a hatalmas jelentőségű szerbiai olajügyletről: innen már nem lehet visszafordulni

A MOL-csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.
MOLNIStulajdonrész

A MOL közlése szerint a szándéknyilatkozat a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

The building of the Naftna Industrija Srbije (NIS) is on Bulevar Oslobodjenja in Novi Sad, Serbia, on October 10, 2025. The United States imposes sanctions on NIS in January 2025 due to its ties with Russian energy companies. (Photo by Maxim Konankov/NurPhoto) (Photo by Maxim Konankov / NurPhoto via AFP), MOL
Kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a MOL a NIS-ben lévő orosz tulajdonhányad megszerzésére
Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

MOL: a szerb állammal együttműködve erősítenék a regionális energiabiztonságot 

A vállalat által kiadott tájékoztatás mely a BÉT honlapján is megjelent egyúttal tisztázza azokat az egymásnak némileg ellentmondó szerb sajtóértesüléseket, amiknek egy része szerint a MOL már végre is hajtotta a tranzakciót, míg más részük a szerb kormányzati közlések nyomán az ügyletet lehetővé tevő megállapodásról szól (cikkünket itt találja).

„Megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnénk hozzájárulni Közép- és Délkelet-Európa fejlődéséhez. Szerb partnereinkkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködés. A MOL elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább tudja erősíteni Szerbia és a régió ellátásbiztonságát. A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség. 

Ezért a MOL-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz, úgy, hogy a MOL többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon. 

Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel” mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC (Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala), illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét. 

A felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására.

– áll a MOL közleményében.

Közel 5 millió tonna az éves kapacitása a pancsovai finomítónak

A magyarországi Dunai Finomító és a pozsonyi Slovnaft mellett a pancsovai olajfinomítóval új, jelentős energetikai infrastruktúrával gyarapszik a MOL portfóliója a többségi tulajdonrész révén.

A pancsovai olajfinomító több mint fél évszázados múltra tekint vissza: az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában. 

A finomító az elmúlt másfél évtizedben 

  • több ütemben esett át átfogó korszerűsítésen; 
  • éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő.

A finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a MOL-csoport régiós portfóliójába. 

A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában, így a tranzakció tovább erősítheti a MOL fogyasztóközpontú stratégiáját.

A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén kutatás-termelés területén is: a társaság összesen kb. 173 millió hordó-olajegyenérték 2P-készlettel rendelkezik és a szerbiai olaj-és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket, továbbá kutatási licenszekkel rendelkezik Románia és Bosznia-Hercegovina területén.

 

