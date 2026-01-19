Rendkívüli: megvalósul az évszázad magyar üzlete!

Hírlevél
1 órája
Ahogy az várható volt, az orosz fél ténylegesen is kiszáll a szerb olajvállalat NIS-ből, az oroszokhoz köthető tulajdonrészek nagyja végül a MOL-é lesz, amivel többségi tulajdonrészre tesz szert a vállalatban. Ezzel a MOL kerül ki győztesen a hosszú ideje húzódó egyeztetési-tárgyalási folyamatból – még ha versenytársai nem is teljesen maradnak hátra –, úgy, hogy még a múlt héten is lehetett arról hallani, más lesz a befutó a NIS orosz tulajdonrészeire. A MOL még nem közölt részleteket, de a szerb kormányzati közlések egyértelműek.
Több hónapig tartó bizonytalanság és szankciós nyomás után új tulajdonosi struktúra alakult ki a szerbiai olajipar meghatározó vállalatánál, a Naftna industrija Srbije-nél (NIS). A szerb sajtóértesülések szerint az orosz tulajdonrész teljes egészében új kezekbe kerül. Egyes információk szerint pedig az ügylet formailag már befejezettnek tekinthető, és a NIS-ben lévő tulajdonrészek a MOL-hoz kerültek.

BUCHAREST, ROMANIA - FEBRUARY 07, 2016. MOL Logo in front of the gas station. MOL Group (Magyar OLaj) is a hungarian multinational oil & gas company headquartered in Budapest, Hungary.
A MOL többségi tulajdonos lesz a szerbiai NIS-ben (illusztráció)
Fotó: Sutterstock

MOL: többségi tulajdonrész jön a NIS-ben, ennek regionális jelentősége van

Az amerikai szankciókkal összefüggésben nehéz helyzetbe került NIS-sel, azon keresztül a kritikussá forduló szerbiai energiapiaci helyzettel több alkalommal foglalkoztunk az Origón. Cikkeinket ajánljuk annak kérdéséhez, miért óriási regionális jelentőségű az, hogy arab és más versenytársak végül a jelenlegi információk szerint tulajdonrész nélkül maradnak a NIS-ben (legalábbis egyelőre), és a teljes orosz kötődésű tulajdonrész a MOL vásárolta meg.

Mit jelent ez a bejelentés a NIS tulajdonosi szerkezetét illetően?

A most elérhető információk alapján az orosz Gazprom Neft által birtokolt, 56,15 százalékos részesedést a magyar MOL vásárolta meg. A tranzakció részeként az Egyesült Arab Emírségek is tulajdonrészt szerez a vállalatban, miközben Szerbia is növeli az eddigi 29,87 százalékos állami részesedését. A fejleményt korábban Alekszandar Vucsics szerb államfő is előrevetítette.

A szerb tulajdonrész növekedéséről Dubravka Gyedovics Handanovics energiaügyi miniszter kijelentette, hogy a MOL és a Gazpromneft megállapodtak a NIS jövőbeni adásvételi szerződésének alapvető rendelkezéseiről, miközben Szerbiának ezen tárgyalások során sikerült javítania a pozícióját a 2008-as helyzethez képest, amikor 30 százalék alatti tulajdonrésszel rendelkezett az állam a NIS-ben.

Az Egyesült Arab Emírségekből származó partnerekkel kapcsolatban hozzátette, hogy várhatóan ők is részesei lesznek a jövőbeni adásvételi szerződésnek (érdemes megemlíteni, hogy a miniszter jövőbeni adásvételi szerződésről beszél).

Ezért kellett kivonulniuk a NIS-ből az oroszoknak

Az orosz fél kivonulása kulcsfeltétele volt az amerikai pénzügyminisztérium által tavaly októberben bevezetett szankciók feloldásának. Az OFAC – az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala – ideiglenes működési engedélyt adott a NIS-nek, amely január 23-ig tette lehetővé a vállalat zavartalan működését. Erről az Origón is írtunk.

A tulajdonosváltással párhuzamosan az ellátásbiztonság terén is történt előrelépés: csaknem két hónapos szünet után újraindult a pancsovai olajfinomító. 

Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszter közlése szerint a pancsovai finomítóban előállított eurodízel legkésőbb január 27-ig megjelenhet a szerbiai üzemanyagkutakon.

A fejlemények új korszakot nyithatnak a szerb olajiparban: az orosz kivonulás, a magyar és közel-keleti tőke megjelenése, valamint az állami szerepvállalás erősödése hosszabb távon is stabilizálhatja a NIS működését és Szerbia energiaellátását.

 

