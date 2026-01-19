Rendkívüli: megvalósul az évszázad magyar üzlete!

Több hónapig tartó bizonytalanság és szankciós nyomás után új tulajdonosi struktúra alakult ki a szerbiai olajipar meghatározó vállalatánál, a Naftna industrija Srbije-nél (NIS). A szerb sajtóértesülések szerint az orosz tulajdonrész teljes egészében új kezekbe kerül. Egyes információk szerint pedig az ügylet formailag már befejezettnek tekinthető, és a NIS-ben lévő tulajdonrészek a MOL-hoz kerültek.

A MOL többségi tulajdonos lesz a szerbiai NIS-ben (illusztráció)

Fotó: Sutterstock

MOL: többségi tulajdonrész jön a NIS-ben, ennek regionális jelentősége van

Az amerikai szankciókkal összefüggésben nehéz helyzetbe került NIS-sel, azon keresztül a kritikussá forduló szerbiai energiapiaci helyzettel több alkalommal foglalkoztunk az Origón. Cikkeinket ajánljuk annak kérdéséhez, miért óriási – regionális – jelentőségű az, hogy arab és más versenytársak végül a jelenlegi információk szerint tulajdonrész nélkül maradnak a NIS-ben (legalábbis egyelőre), és a teljes orosz kötődésű tulajdonrész a MOL vásárolta meg.

Mit jelent ez a bejelentés a NIS tulajdonosi szerkezetét illetően?

A most elérhető információk alapján az orosz Gazprom Neft által birtokolt, 56,15 százalékos részesedést a magyar MOL vásárolta meg. A tranzakció részeként az Egyesült Arab Emírségek is tulajdonrészt szerez a vállalatban, miközben Szerbia is növeli az eddigi 29,87 százalékos állami részesedését. A fejleményt korábban Alekszandar Vucsics szerb államfő is előrevetítette.

A szerb tulajdonrész növekedéséről Dubravka Gyedovics Handanovics energiaügyi miniszter kijelentette, hogy a MOL és a Gazpromneft megállapodtak a NIS jövőbeni adásvételi szerződésének alapvető rendelkezéseiről, miközben Szerbiának ezen tárgyalások során sikerült javítania a pozícióját a 2008-as helyzethez képest, amikor 30 százalék alatti tulajdonrésszel rendelkezett az állam a NIS-ben.

Az Egyesült Arab Emírségekből származó partnerekkel kapcsolatban hozzátette, hogy várhatóan ők is részesei lesznek a jövőbeni adásvételi szerződésnek (érdemes megemlíteni, hogy a miniszter jövőbeni adásvételi szerződésről beszél).

Ezért kellett kivonulniuk a NIS-ből az oroszoknak

Az orosz fél kivonulása kulcsfeltétele volt az amerikai pénzügyminisztérium által tavaly októberben bevezetett szankciók feloldásának. Az OFAC – az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala – ideiglenes működési engedélyt adott a NIS-nek, amely január 23-ig tette lehetővé a vállalat zavartalan működését. Erről az Origón is írtunk.