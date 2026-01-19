Megszólalt Szijjártó az évszázad magyar olajüzletéről

A magyar kormány eddig is támogatta és ezután is támogatni fogja a Molt a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, amiről már meg is született az első megállapodás – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában.

A Mol került ki győztesen a NIS vállalatért folyó küzedelemből. Fotó: frantic00 / Shutterstock

Az Origo is megírta, hogy az orosz fél ténylegesen is kiszáll a szerb olajvállalat NIS-ből, az oroszokhoz köthető tulajdonrészek nagyja végül a Mol-é lesz, amivel többségi tulajdonrészre tesz szert a vállalatban. Ezzel a Mol kerül ki győztesen a hosszú ideje húzódó egyeztetési-tárgyalási folyamatból.

A tárcavezető a bejelentést követően megerősítette, hogy a kormány továbbra is teljes körű diplomáciai támogatást biztosít a Mol számára a NIS megvásárlása során. "A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk" - szögezte le. "Ezért természetesen az első aláírt dokumentumot követő tárgyalási fázisban is számíthat a Mol a magyar kormány diplomáciai támogatására, amely természetesen fennáll majd egészen a végső megállapodás aláírásáig" - tette hozzá.

A most elérhető információk alapján az orosz Gazprom Neft által birtokolt, 56,15 százalékos részesedést a magyar MOL vásárolta meg. A tranzakció részeként az Egyesült Arab Emírségek is tulajdonrészt szerez a vállalatban, miközben Szerbia is növeli az eddigi 29,87 százalékos állami részesedését. A fejleményt korábban Alekszandar Vucsics szerb államfő is előrevetítette.

A szerb tulajdonrész növekedéséről Dubravka Gyedovics Handanovics energiaügyi miniszter kijelentette, hogy a MOL és a Gazpromneft megállapodtak a NIS jövőbeni adásvételi szerződésének alapvető rendelkezéseiről, miközben Szerbiának ezen tárgyalások során sikerült javítania a pozícióját a 2008-as helyzethez képest, amikor 30 százalék alatti tulajdonrésszel rendelkezett az állam a NIS-ben.