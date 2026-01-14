Itt a döntés! Feldarabolják a MOL-t

Hírlevél
A Mol Nyrt. megkapta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy leválás útján három új vállalatot hozzon létre. A cél a Mol tavaly novemberi közgyűlési határozata szerint az, hogy az eddigi integrált vállalati működést a már előnyösebbnek ígérkező holding forma váltsa fel.
Az új struktúra szerint a MOL Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a MOL 100 százalékos tulajdonában.

A MOL lépése illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez. Fotó: Sutterstock
A MOL lépése illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez. Fotó: Sutterstock

A holdingstruktúra bevezetése a MOL hosszú távú átalakulását is szolgálja

A szétválás révén :

  • a Mol Upstream Zrt.,
  • a Mol Downstream Zrt.
  • és a Mol Retail Zrt.

jön létre. Egyedüli részvényesük a Mol lesz. Jogutódként megkapják a Mol Nyrt. szétválási tervében rögzített vagyonelemeit, míg a vagyon leválásban nem érintett része a Molban mint jogelőd fennmaradó társaságban marad. A holdingstruktúára történő áttérés kizárólag a MOL Nyrt.-n belüli üzletágak Csoporton belüli jogi társasági formába szervezését érinti, így nem csökkenti a MOL részvények jelenlegi tulajdonosainak gazdasági és cash flow jogait. 

A Mol közgyűlése 2026. március 31-ét határozta meg a leválás napjaként. Ez a nap az átalakulás időpontja. 

A leválással létrejövő társaságok másnap, 2026. április 1-jén jönnek létre, és kerülnek be a cégjegyzékbe.

A Mol Nyrt.-ben mint szétváló, de fennmaradó jogelődben a leválásban nem érintett vagyonelemek mellett ott maradnak a leválásban szintén nem érintett munkavállalók, jogok és kötelezettségek, társasági részesedések, engedélyek, ingatlanok, értékpapírok és ingó dolgok, továbbá minden más, amit nem határoztak meg leváló vagyonrészként. A feldolgozás és finomítás (downstream) üzletághoz tartozó engedélyeket, közöttük a villamosenergia-kereskedelmi engedélyt is a Mol Downstream Zrt. fogja megszerezni.

Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel

Az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását – áll a Mol tájékoztatásában

Áprilistól tehát jobban járhat a Mol jelenlegi termelő, finomító és feldolgozó, valamint kiskereskedelmi tevékenysége közül az, amelyik jobban szerepel, továbbá leányvállalatként működve már egy másik leánycég vesztesége nem húzza vissza. Maga a holdingszintű kockázat is jobban elosztható a leánycégek között - derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A lépés egyébiránt illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez. A Mol a hasonló profilú külföldi nagyvállalatok (Shell, Total Energies, BP) kedvező példája alapján döntött a holdinggá alakulásról.

 

 

