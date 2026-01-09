Figyelem, bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról!

Hírlevél
A térségben kialakult rendkívüli hóhelyzet átmenetileg lassítja a MOL-csoport egyes vasúti teherszállítmányait. A szállítási nehézségek a MOL pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, ugyanakkor a helyzetet a társaság folyamatosan kontroll alatt tartja.
üzemanyagellátásMOL

Az ellátásbiztonság ebben a kritikus időszakban is kiemelten fontos, a MOL pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben fennakadás ne legyen. Jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos írja Origóhoz eljuttatott tájékoztatásában a MOL.

Százhalombatta, 2025. október 21. A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. MTI/Hegedüs Róbert
A MOL százhalombattai Dunai Finomítója a vállalat jelzése szerint az ország üzemanyaggal való ellátása biztosított
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Szállítania kell a MOL-nak az üzemanyag egy részét

A vállalat arról adott tájékoztatást, hogy 

a MOL pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény közlekedését jelenti. 

Magyarországon összesen öt telephely érintett – a százhalombattai Dunai Finomító, a Tiszai Finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek –, amelyek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését.

A MOL a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val. A társaság ezúton is köszönetét fejezi ki az operatív törzs összehangolt munkájáért, valamint a MÁV szakembereinek gyors, rugalmas és konstruktív együttműködéséért. A magyar és a szlovák oldalon dolgozó kollégák közös erőfeszítéseinek köszönhetően a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított - írják.

Arról a vállalat egyelőre nem közölt információt, hogy a hóhelyzet hogyan befolyásolja a Szerbia üzemanyaggal való ellátásában nyújtott aktív segítségét. Miként az Origo megírta, a MOL közreműködésére az amerikai szankciók miatt kialakult helyzet miatt van szükség.

A hóhelyzet kapcsán több téli termékből átmeneti készlethiány lépett fel a magyarországi kiskereskedelemben, elsősorban a boltokban, de élelmiszer és gyógyszer valamennyi településen rendelkezésre áll.

 

