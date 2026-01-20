Hatmillió eurót sem ért a románok felbecsülhetetlen dák kincse - Hollandia már ki is fizette

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Hollandiában már három gyanusítottja van őrizetben a Drents Múzeumban a tavaly év elején történt rablásnak, ám az eltulajdonított dák aranysisakot és karkötőket továbbra sem találják a hatóságok. Új fejlemény, hogy Hollandia kifizette a műkincsek biztosítási értékét a műtárgyak eredeti tulajdonosának, a Román Nemzeti Történeti Múzeumnak.
RomániaHollandiaműkincs

A holland kormány Romániának kifizette a teljes, 5,7 millió eurós kártérítést a 2025 januárjában az asseni Drents Múzeumból ellopott  műkincsekkel kapcsolatban. A meglovasított tárgyak között felbecsülhetetlen értékű dák műkincsek is találhatók, köztük a híres coțofenești-i Aranysisak – írja az a nltimes.nl.

Dák műkincs, coțofenești-i aranysisak
A képen a dák műkincs lelet fődarabja, a coțofenești-i aranysisak. / Forrás: Romania Insider / Radu Dumitrescu

A holland oktatási miniszter reméli, hogy a dák műkincseket visszaszerzik

Az információt a parlementnek küldött levelében hivatalosan is megerősítette Hollandia megbízott oktatási, kulturális és tudományos minisztere, Gouke Moes. A Moes miniszter által küldött dokumentum tisztázza, hogy a kifizetést az AON-nak, egy globális biztosításközvetítő cégnek teljesítették. A biztosító már korábban kifeizette az 5,7 millió eurós összeget közvetlenül Romániának (a Román Nemzeti Történeti Múzeumnak), miután a négy ellopott tárgy (a sisak és a három dák karkötő) biztosítási értékét felmérték.

A parlamentnek írt levelében Moes egyúttal reményét fejezte ki, hogy az ellopott tárgyakat vissza fogják szerezni. Azt írta: 

„a pénzügyi megállapodás ellenére ez az esemény továbbra is mély veszteség minden érintett számára Hollandiában és Romániában egyaránt.”

Az állami garanciamegállapodás értelmében, amennyiben a műkincseket megtalálják, Románia visszaszerzi azok birtoklását, azzal a kötelezettséggel, hogy a szükséges restaurálási költségek levonása után visszafizesse az 5,7 millió eurós biztosítási összeget.

Egyelőre nem eredt meg a nyelve a feltételezett elkövetőknek

A holland és a román hatóságok továbbra is erőfeszítéseket tesznek a leletek felkutatására. A két ország közös nyomozócsoportja már több gyanúsítottat tartóztatott le, ám a leletek pontos holléte továbbra sem ismert. Az ügyben már őrizetbe vett három férfi 

  • Douglas Chesley W. (36), 
  • Bernhard Z. (35) és 
  • Jan B. (20),

akik a gyanú szerint robbanószerkezetek segítségével jutottak be a múzeumba és követték el a rablást. A rablók egyelőre következetesen tagadják az ügyet és nem hajlandók részleteket közölni az ellopott tárgyakról.

Nemzetközi szakértők felhívták a figyelmet, hogy 

a tömör aranytárgyakat nehéz lehet visszaszerezni, ha magángyűjtők feketepiacára kerülnek,

de – a legrosszabb esetben – akár fémértékük miatt meg is semmisíthetik azokat. Az eset továbbra is az elmúlt évek egyik legnagyobb műkincslopása Európában. A Romania Insider tavalyi tudósításában azt a vélelemet erősítette: a románok által 100 éve véletlenül megtalált, a Kr. e. 400 körüli időkből származó aranysisak a holland múzeumban megfelelő biztonsági intézkedések nélkül volt kiállítva.

 

