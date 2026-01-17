Döbbenetes, ami Kelet-Magyarországgal történt ‒ Szijjártó Péter is megszólalt

A BMW és a ZF érkezésével Debrecen gazdasági fejlődése új korszakba lépett, mára a keleti régió fejlettsége elérte a nyugati szintet ‒ közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a HAON-nak adott interjújában. Debrecen újabb gazdaságtörténeti mérföldkőhöz érkezett 2026. január 13-án, ugyanis átadták a ZF Chassis Modules Hungary Kft. legújabb, csúcstechnológiás egységét. A beruházás nemcsak 230 új munkahelyet teremt, hanem tovább erősíti a város globális szerepét az elektromos autóiparban. Az ünnepélyes gyárátadót követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Hajdú Online-nak adott interjújában értékelte a régió ipari felemelkedését.
Impozáns szám: 2015 óta 24 ezer új munkahely jött létre Debrecenben
Ha 10-15 évvel ezelőtt az ember ránézett Magyarország gazdasági térképére, akkor azt látta, hogy hatalmas a különbség az ország keleti és nyugati felének fejlettségi szintje között ‒ fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve: akkor elkezdték ezt a különbséget ledolgozni, és mára – a rendkívül nehéz világgazdasági és európai gazdasági környezet dacára – sikerült eljutni oda, hogy az ország keleti fele elérte az ország nyugati felének gazdasági fejlettségi színvonalát.
Ez Debrecen nélkül nem lett volna lehetséges ‒ húzta alá Szijjártó Péter, megjegyezve: a hajdú-bihari vármegyeszékhelyre az elmúlt 10 évben 101 nagy beruházás érkezett, 4600 milliárd forint értékben, amihez a kormány 600 milliárd forintos támogatást biztosított, ezzel 24 ezer új munkahely jött létre a városban. Debrecen kulcsszerepet játszott abban, hogy ma a keleti országrész fejlettségi szintje a nyugati országrész fejlettségi szintjével gyakorlatilag megegyező magasságban van ‒ emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter.
A legmodernebb technológiák is megérkeztek az ország keleti részébe
A héten Szijjártó Péter Jászárokszálláson megkötötte a magyar kormány 102. stratégiai együttműködési megállapodását a Rosenberger német vállalattal. A dokumentum aláírását követően a külgazdasági és külügyminiszter interjút adott a SZOLJON.hu-nak, melyben arról beszélt: jelen megállapodás azért jelentős, mert ez a vállalat több mint ötezer embernek ad munkát Magyarországon, többek között Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében két helyszínen, Jászárokszálláson és Jászberényben.
Mint mondta: a német vállalat a legmodernebb technológiát alkalmazza, a saját ágazatában abszolút a világpiac vezetői közé tartozik és olyan high-tech iparágak számára szállít elektronikus alkatrészeket, mint az autóipari elektronika, a repülőgépgyártás, az adatközpontok vagy az orvosi műszergyártás. Ráadásul ez a vállalat exportra termel, ami a magyar gazdaság szempontjából kulcskérdés ‒ fogalmazott a tárcavezető. Egyúttal rámutatott: az együttműködés azért is jelentős, mert a cég több magyar kis- és közepes vállalkozásnak ad lehetőséget beszállításra, valamint magyar egyetemekkel és középfokú szakképző intézményekkel működik együtt a fiatal munkavállalók képzésében.
Kiforrt stratégia és szerencsés csillagzat
Korábban megírta az Origo, látványos, ahogy az utóbbi években megindult a keleti országrész felzárkózása Nyugat-Magyarországhoz gazdasági beruházások és fejlettség tekintetében. Tavaly őszi cikkünkben megállapítottuk: a 2010 utáni időszakban Magyarországon látványos átalakulás ment végbe a külföldi működőtőke (FDI) és a hazai beruházások térbeli szerkezetében.
- A kormányzat foglalkoztatáspolitikai intézkedései,
- a keleti nyitás stratégiája
- és a multinacionális vállalatok dinamikus terjeszkedése
nyomán új ipari központok jöttek létre, miközben mérséklődött a keleti és nyugati vármegyék közötti különbség.
A 2010-2025 közötti időszak nemcsak a nyugat-magyarországi régió további erősödését hozta, de közben új ipari központok is létrejöttek: Debrecen, Miskolc és Szeged is fokozatosan a nemzetközi befektetések célpontjává vált.