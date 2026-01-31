Rendkívüli üzenetet küldött az MVM a januári rezsistop miatt – ezt jó, ha tudja

A szokatlanul hideg, télies időre való tekintettel a januári fűtésszámlánál jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök korábban azzal kapcsolatban, hogy rezsistopot vezet be a kormányzat. A háztartásoknak összességében körülbelül 50 milliárd forinttal kellene többet fizetniük a fűtésre használt energiáért a szokásosnál hidegebb január miatt a csütörtöki kormányinfón bejelentett intézkedés nélkül. Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelezte, hogy ezt az 50 milliárdot részben az állam, részben a Robin Hood-adó fizetésére kötelezettek adják majd össze. A részleteket a közeli napokra ígérte, de a Világgazdaság úgy értesült, hogy az érintett vállalati kör számára 0,5 százalékkal megemelkedhet a Robin Hood-adó, ez a többlet pedig elég lesz a lakosság adott terhének átvállalására. Mindeközben az MVM-től is megérkezett az iránymutatás a számlák befizetéséhez.

Mindenkit érintő információkat tett közzé az MVM a saját hivatalos oldalán a januári számlák befizetéséről.

Fotó: Bach Máté

MVM: fordulat a gáz- és áramszámláknál

A kormány mostani intézkedése a lakosságra fókuszált. A háztartások mind a három, vezetékes fűtési mód esetén is hozzájuthatnak a kedvezményhez.

A távhőfelhasználók 30 százalékos árkedvezményt kapnak, jellemzően azon társasházon keresztül, amelynek tagjai.

A gázzal fűtők 30 százalékos mennyiségi kedvezményt kapnak.

Az árammal fűtők úgy jutnak hozzá a mennyiségi 30 százalékhoz, ha kérik, hogy az alapértelmezésben a gáz után járó kedvezményt az áram után kapják.

Fontos, hogy a döntés valamennyi vezetékes energiát használó magyar háztartást érinti. Az országban mintegy 2,9 millió háztartásban van gáz, 4,4 millióban villamos energia, 644 ezerben távfűtés.

Frissen most az MVM adott ki tájékoztatást talán a leglényegesebb kérdésében: mit kell kezdeni a januári gáz- és áramszámlákkal? Ebben az állami szolgáltató a következőket írta:

A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól. Ügyfeleinknek teljes körű és megalapozott tájékoztatást az intézkedés részleteiről csak a pontos feltételeket rögzítő jogszabály megjelenése után tudunk adni.

A számlázást újraindítottuk, kérjük, hogy azok az ügyfeleink, akik már megkapták vagy a következő napokban kapják meg a januári időszakot is tartalmazó számlájukat, rendezzék azt.

Mindez pedig fordulatot jelent a korábbiakhoz képest. Tíz nappal ezelőtt az MVM még arról nyilatkozott a januári rezsistop bejelentését követően, hogy azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését. Akkor azt is írták, hogy arra kérik ügyfeleit, hogy várják meg a részletes tájékoztatást abban az esetben is, ha esetleg már megkapták az aktuális számlájukat. Ezúttal viszont már egyértelműen az az útmutatás, hogy a számlázás és azok kiegyenlítése a szokott módon zajlik.