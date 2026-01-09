Fordulópont előtt a magyar mezőgazdaság: soha nem volt ennyi forrás

A gazdák pontosan tudják, az elmúlt években nem volt könnyű dolgunk. Voltak járványok, volt aszály. Brüsszel elhibázott agrárpolitikája, a háború és az energiaválság is jelentősen nehezíti a működést, de az elmúlt 15 év következetes építkezésének köszönhetően a magyar agrárium megállta a helyét, és ma már kézzelfogható eredményekről beszélhetünk. Ma a magyar gazdák részére háromszor annyi forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekhez, mint bármikor korábban − fogalmazott Nagy István.

Az agrárminiszter kiemelte: az uniós pénzek mellé 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosít az állam, ez Európában is egyedülálló. Ennek köszönhetően a pályázatok elbírálása folyamatos, a beruházások sorra indulnak. 2026 valóban az építkezés éve: mezőgazdasági üzemek, állattartó telepek, istállók épülnek, bővül az élelmiszeripar, fejlődnek a kertészetek.

Egyre korszerűbb a feldolgozóipar, egyre kisebb a kiszolgáltatottság, és a magyar gazdák versenyképesebbé válnak itthon és külföldön is. Csak az elmúlt időszakban több mint 730 milliárd forint jutott gazdasági fejlesztést ösztönző beruházásokra. 800 élelmiszeripari projekt kapott támogatást, 1100 állattartó telep újul meg, és mintegy 2100 kertészeti fejlesztés indulhat el − ismertette a tárcavezető.

Magyarország lakosságának több mint a kétszeresére, 20 millió ember élelmiszer-ellátására képes

. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdák munkája értékes és versenyképes, pénzt hoz az országnak, és ez a pénz visszakerül a magyar gazdaságba, a vidékre.

Nagy István felhívta a figyelmet, hogy az aszály elleni védekezésben is komoly lépéseket tett a kormány. 178 milliárd forintból valósultak meg öntözési beruházások, miközben az öntözött területek mértéke folyamatosan növekszik. Ez a termésbiztonságot és a gazdák kiszámíthatóbb jövőjét szolgálja.

Egyre többen választják a környezetkímélő gazdálkodást, és Magyarország továbbra is GMO-mentes ország. Az új Agrár-környezetgazdálkodási Programban több mint 19 600 kérelmet támogatott a kormány, csaknem 1,6 millió hektár terület vonatkozásában, az ökológiai gazdálkodás esetében pedig 5700 gazdálkodót, 375 ezer hektár területen. Ez jó a földnek, jó a fogyasztónak, és jó a gazdáknak is.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy megvédjük a magyar állatállományt és az agráriumot a járványoktól. Mert a biztonság az alapja mindennek

− mondta a miniszter.