Továbbra is megéri a napelem, jön az energiatároló-pályázat – itt vannak a részletek

Több napelemes háztulajdonos szembesül azzal a hírrel, hogy a hálózatüzemeltető korlátozza vagy letiltja a visszatáplálást. A napelem azonban ilyenkor sem válik haszontalanná. Alapesetben a napelem elsősorban a ház szükségletét látja el, a „felesleget” pedig betáplálja a hálózatba. Minden napelemes rendszer része az inverter. A modernebb változatok nem állnak le olyankor sem, amikor a hálózatba nem lehetséges az energia be- vagy visszatáplálása. Lényegében nem is termelik meg az energiát, ha nem lenne felhasználva.

Jön az energiatároló-pályázat a napelemes háztartásoknak

Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba

Az időzített felhasználás, illetve a szigetszerű működtetés mellett (ez is lehetséges, ilyenkor nincs visszatáplálás, csak a helyi szükségletet fedezi a napelemes energiatermelés) lehetséges az energiatárolás is, a kormány ebbe az irányba igyekszik terelni a felhasználókat. Éppen ezért hirdette meg a lakossági energiatároló-programot összesen százmilliárd forint keretösszeggel. A kabinet január közepére írja ki a felhívást, február elején pedig a családok pályázhatnak. A terv szerint két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz lehet hozzájutni tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.

A program célja, hogy a háztartások a megtermelt – jellemzően napelemes – villamos energiát ne azonnal, hanem későbbi időpontban, például az esti fogyasztási csúcs idején használják fel. Ennek technikai alapját a háztartási méretű lítiumion-akkumulátoros energiatárolók adják, inverterrel kiegészítve. A pályázat nem üzemidőben (órában), hanem tárolókapacitásban határozza meg a támogatott rendszert. A jelenlegi bejelentés szerint tipikusan körülbelül tíz kilowattóra (kWh) kapacitású akkumulátorok telepítése a cél, ez négy-hat üzemórányi energia eltárolását jelenti.

A támogatási rendszer inkább a hálózattal együttműködő, részben önellátó háztartásokat kívánja ösztönözni, nem pedig a teljes leválást, ezért olyan tanyákon korlátokat jelent, ahol nincs vagy csak nehezen megoldható a villamosenergia-hálózatra történő csatlakozás. A pályázati feltételek ugyanis hálózati csatlakozást feltételeznek, és nem a kizárólag szigetüzemű, elszeparált, hálózatra nem kapcsolódó rendszereket támogatják.