Továbbra is megéri a napelem, jön az energiatároló-pályázat – itt vannak a részletek

Több napelemes háztulajdonos szembesül azzal a hírrel, hogy a hálózatüzemeltető korlátozza vagy letiltja a visszatáplálást. A napelem azonban ilyenkor sem válik haszontalanná. Alapesetben a napelem elsősorban a ház szükségletét látja el, a „felesleget” pedig betáplálja a hálózatba. Minden napelemes rendszer része az inverter. A modernebb változatok nem állnak le olyankor sem, amikor a hálózatba nem lehetséges az energia be- vagy visszatáplálása. Lényegében nem is termelik meg az energiát, ha nem lenne felhasználva.
Az időzített felhasználás, illetve a szigetszerű működtetés mellett (ez is lehetséges, ilyenkor nincs visszatáplálás, csak a helyi szükségletet fedezi a napelemes energiatermelés) lehetséges az energiatárolás is, a kormány ebbe az irányba igyekszik terelni a felhasználókat. Éppen ezért hirdette meg a lakossági energiatároló-programot összesen százmilliárd forint keretösszeggel. A kabinet január közepére írja ki a felhívást, február elején pedig a családok pályázhatnak. A terv szerint két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz lehet hozzájutni tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.
A program célja, hogy a háztartások a megtermelt – jellemzően napelemes – villamos energiát ne azonnal, hanem későbbi időpontban, például az esti fogyasztási csúcs idején használják fel. Ennek technikai alapját a háztartási méretű lítiumion-akkumulátoros energiatárolók adják, inverterrel kiegészítve. A pályázat nem üzemidőben (órában), hanem tárolókapacitásban határozza meg a támogatott rendszert. A jelenlegi bejelentés szerint tipikusan körülbelül tíz kilowattóra (kWh) kapacitású akkumulátorok telepítése a cél, ez négy-hat üzemórányi energia eltárolását jelenti.
A támogatási rendszer inkább a hálózattal együttműködő, részben önellátó háztartásokat kívánja ösztönözni, nem pedig a teljes leválást, ezért olyan tanyákon korlátokat jelent, ahol nincs vagy csak nehezen megoldható a villamosenergia-hálózatra történő csatlakozás. A pályázati feltételek ugyanis hálózati csatlakozást feltételeznek, és nem a kizárólag szigetüzemű, elszeparált, hálózatra nem kapcsolódó rendszereket támogatják.
Mindez egy nagyobb stratégia része: Magyarország az évtized végére nemcsak több áramot akar termelni, hanem azt saját maga akarja uralni időben is. Az összesen 3000 MW energiatároló három lépcsőben épül meg. Az első ezer megawattot lakossági és vállalati programokkal gyorsan felépítik, de a következő ezer megawatt már kifejezetten az energiapiaci szereplőket célozza meg, hogy valódi hálózati tárolók jöjjenek létre. A harmadik ezer MW nagyrészt piaci alapon valósulhat meg.