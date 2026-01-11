Fontos változás a NAV-nál – sokan csak későn veszik észre

Bevételigazolási kérelem formanyomtatványát tette elérhetővé a letölthető űrlapok sorában a NAV. A nemzeti adóhatóság által kiállított különféle igazolásokra különböző élethelyzetekben, támogatásokhoz, pályázatokhoz, hitelfelvételhez lehet szükség. Az adóhatóság az egyes hiteligénylési folyamatokat a szükséges igazolások kiadásával támogatja.
Elmondta a NAV, mikre érdemes odafigyelni az ügyintézésnél
A NAV korábban kiadott tájékoztatója szerint a CSOK Plusz hitelintézeti kölcsön, a Falusi CSOK hitelintézeti kölcsön, valamint a babaváró kölcsön igénybevételéhez hatóságként kérelemre magyar nyelvű bevételigazolást állít ki egyes átalányadózó egyéni vállalkozóknak és átalányadózó őstermelőknek.
A NAV a most kiadott igazolási kérelem formanyomtatványhoz kapcsolódó tájékoztatóban arra is felhívja a figyelmet, hogy bevételigazolás ezen a kérelmen kizárólag papír alapon és az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók által kérelmezhető.
Ha az igazolás iránti kérelmet elektronikus úton kívánja benyújtani vagy a kérelmező elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, úgy azt az IGAZOL nyomtatványon teheti meg
– jelzi a hatóság.
A 80 százalékos és 90 százalékos költséghányad figyelembevételével adózó átalányadózó egyéni vállalkozó és átalányadózó őstermelő jövedelmének a jövedelem megállapításánál figyelembe vett bevétele 50 százaléka minősül
- CSOK Plusz hitelintézeti kölcsön,
- Falusi CSOK hitelintézeti kölcsön,
- babaváró kölcsön, valamint
- Vidéki Otthonfelújítási Program szerinti otthonfelújítási kölcsön
- az Otthon Start program keretében biztosított fix 3 százalékos lakáshitel igénybevétele során.
Az említett adózói kör ilyen típusú adózási formából származó bevételét a NAV bevételigazolással igazolja.
Bevételigazolás a 2022. vagy az követő adóévekre kérhető.