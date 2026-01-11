Fontos változás a NAV-nál – sokan csak későn veszik észre

Hírlevél
42 perce
Olvasási idő: 5 perc
Bevételigazolási kérelem mintájával bővült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján az adózók által elérhető nyomtatványok köre. A NAV azt is tisztázta, mely körbe tartozó állampolgárok nyújthatják be erre vonatkozó kérelmüket az űrlap felhasználásával, s hogy milyen módon.
NAVCSOKűrlapadóhatóság

Bevételigazolási kérelem formanyomtatványát tette elérhetővé a letölthető űrlapok sorában a NAV. A nemzeti adóhatóság által kiállított különféle igazolásokra különböző élethelyzetekben, támogatásokhoz, pályázatokhoz, hitelfelvételhez lehet szükség. Az adóhatóság az egyes hiteligénylési folyamatokat a szükséges igazolások kiadásával támogatja.

Middle aged senior woman sit with laptop and paper document. Pensive older mature lady reading paper bill pay online at home managing bank finances calculating taxes planning loan debt pension payment, NAV
Bevételigazolási kérelemre vonatkozó formanyomtatványt tett közzé a NAV (illusztráció)
Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

Elmondta a NAV, mikre érdemes odafigyelni az ügyintézésnél

A NAV korábban kiadott tájékoztatója szerint a CSOK Plusz hitelintézeti kölcsön, a Falusi CSOK hitelintézeti kölcsön, valamint a babaváró kölcsön igénybevételéhez hatóságként kérelemre magyar nyelvű bevételigazolást állít ki egyes átalányadózó egyéni vállalkozóknak és átalányadózó őstermelőknek.

A NAV a most kiadott igazolási kérelem formanyomtatványhoz kapcsolódó tájékoztatóban arra is felhívja a figyelmet, hogy bevételigazolás ezen a kérelmen kizárólag papír alapon és az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók által kérelmezhető. 

Ha az igazolás iránti kérelmet elektronikus úton kívánja benyújtani vagy a kérelmező elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, úgy azt az IGAZOL nyomtatványon teheti meg

–  jelzi a hatóság.

A 80 százalékos és 90 százalékos költséghányad figyelembevételével adózó átalányadózó egyéni vállalkozó és átalányadózó őstermelő jövedelmének a jövedelem megállapításánál figyelembe vett bevétele 50 százaléka minősül 

  • CSOK Plusz hitelintézeti kölcsön, 
  • Falusi CSOK hitelintézeti kölcsön,
  • babaváró kölcsön, valamint
  • Vidéki Otthonfelújítási Program szerinti otthonfelújítási kölcsön 
  • az Otthon Start program keretében biztosított fix 3 százalékos lakáshitel igénybevétele során.

Az említett adózói kör ilyen típusú adózási formából származó bevételét a NAV bevételigazolással igazolja. 

Bevételigazolás a 2022. vagy az követő adóévekre kérhető.

 

