Fontos hírt közölt a NAV az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről

Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen jövőre is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye. Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni. Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - írta közleményében a NAV.

NAV: Már elérhetőek a kedvezményekről szóló adóelőleg-nyilatkozatok (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

NAV: egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal segít: a honlapján az első, „Anyák kedvezménye” csempében a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok.

További jelentős könnyebbséget jelent az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek. Ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető azt mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz. A háromgyermekes anyák, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell, hogy nyilatkozzanak januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak az „anyakedvezményeket”, vagyis a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, hanem ugyanazon a nyomtatványon a családi kedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől. Aki mindkét kedvezményre jogosult, az összevont nyilatkozatot az ANYACSKA elnevezésű úrlapon teheti meg, aki csak a többgyermekes édesanyák szja-mentességére, az az ANYNTA űrlapon nyilatkozhat. A nyomtatványok január 1-től kényelmesen, online beadhatók az ONYA-ban, vagy papíralapon is átadhatók a munkáltatónak, kifizetőnek.