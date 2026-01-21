A NAV nevében küldenek csaló e-maileket – Viszik a pénzét, ha nem vigyáz

Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kamuüzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy „a 2025. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult”. A kibercsalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját használják fel. Nem csak adóvisszatérítésre ösztönözhetnek; van, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével Fotó: Shutterstock

A NAV kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel, vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel

A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben. A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papíralapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló SMS-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatos frissül. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre – figyelmeztetett közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.