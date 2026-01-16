Több tizezren buknak súlyos összegeket, mert feledékenyek – pedig a NAV időben szólt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai például 2024 januárjában 53 ezer négygyermekes anya tett adóelőleg-nyilatkozatot, miközben a 2024-es szja-bevallásban 70 ezren vették igénybe ezt a kedvezményt. Pedig – mint a NAV írja – kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a két, három és a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg-nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet.

Figyelmeztet a NAV: sokan elfeledkeznek a kedvezményre jogosító nyilatkozatokról, pedig a fizetéseik összege múlhat azon (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Online beadást javasol a NAV

A kedvezmény igénybevételét megkönnyíti a NAV. Az adóelőleg-nyilatkozatok néhány kattintással rögtön elérhetők a honlapján. Az adatok begépelésével sem kell időt tölteni, mert az űrlapok nagy része már előkészített az adatokkal, szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen. Akik még nem rendelkeznek Ügyfélkapu+-szal vagy DÁP-mobilalkalmazással, még regisztrálhatnak, és leadhatják sokkal egyszerűbben, online a nyilatkozatukat; vagy választhatják a két példányban kitöltendő papíralapú verziót, ezek is elérhetőek a NAV honlapján.

Azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek.

A fizetésből le nem vont kedvezmény összege majd csak 2027-ben az szja-bevallásban kérhető vissza, ám ehhez az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet az érintetteknek kell kiegészíteni.

Érdemes tehát a jogosultaknak mielőbb beküldeniük az adóelőleg-nyilatkozatukat, hogy a magasabb összegű jövedelmüket kapják. Ha pedig valaki még bizonytalan, milyen kedvezményre jogosult, a NAV tájékoztatójából azt is megtudhatja.

Rengeteg kedvezmény segíti a családokat 2026-ban is

Miként az Origo arról folyamatosan beszámol, a kormány tartja korábbi vállalásait, és fokozatosan bővíti az adómentességet élvező édesanyák körét. Az adóhatóság összefoglalójában ezért emlékeztet rá: januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót

a kétgyermekes, negyven év alatti anyák,

kibővül a harminc év alatti édesanyák kedvezménye, és

emelkedik a családi adókedvezmény összege is.

A 2026-os adóelőleg-nyilatkozatok január 1-jétől elérhetők a NAV honlapján. További könnyítés egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat, amiben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni, másrészt az, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell azt évente kérni.