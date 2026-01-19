A tél mellett más is lecsapott az országra: indul a 2026-os szja-szezon

Számos adókedvezménnyel, a családok és az édesanyák további támogatásával indult 2026, ezzel párhuzamosan viszont az idei szja-szezon is kezdetét vette. A NAV honlapján minden információ megtalálható a tudnivalókról, egy rövid tájékoztató pedig segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.

A NAV kiadta a jelzést: indul a 2026-os szja-szezon (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

A NAV idén is az elektronikus bevallásra esküszik

Idén sem változott, hogy az szja-bevallást leggyorsabban az eSZJA felületén adhatják be a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek, a NAV által készített bevallási tervezetet ellenőrizve, kiegészítve, véglegesítve.

A tervezetek a NAV tájékoztatása szerint március 15-től érhetők el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással, ahogy tavaly is.

Az adóhatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy az szja-bevallás önállóan is elkészíthető, ami szintén a NAV eSZJA-oldaláról a legegyszerűbb, ahol a kitöltött űrlap kényelmesen, elektronikusan beküldhető. Választható opció még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is, azon belül a 25SZJA jelű űrlap.

Aki kéri, annak levelet is küld a NAV

Március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz. Több módon jelezheti szándékát a NAV-nak – sms-ben, űrlapon, levélben, személyesen vagy telefonon –, csupán adóazonosító jelét és születési dátumát kell megadnia; ezután a határidő után viszont már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti.

A NAV április 30-ig postázza az igényelt papíralapú tervezeteket.

A papíralapú kitöltéshez üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NAV honlapján, illetve a NAV ügyfélszolgálatain érhető el.

Május 20-ig lehet nyilatkozni az szja 1+1 százalékának felajánlásáról is, a korábbi évekhez hasonlóan elektronikusan és papíron is.