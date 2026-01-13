Idén rekordot dönthet a csődhullám Németországban, a befektetők menekülnek Európa legerősebb gazdaságából

A németországi recesszió, amely immár harmadik éve tart, egyre több áldozatot követel a német vállalatok körében. A 2025-ös évet számos csőd jellemezte, és 2026-ra sem látszik javulás. A Halle Gazdaságkutató Intézet (IWH) számításai szerint 20 éve nem vált ennyi vállalkozás fizetésképtelenné. A csődök száma tavaly riasztóan magas értéket ért el: 17.604 vállalat kért csődvédelmet, ami még a 2009-es nemzetközi pénzügyi válság adatait is meghaladja.
Németországi recesszió: több mint 15 százalékkal több csőd – egy év alatt
A Szövetségi Statisztikai Hivatal 15,7 százalékos növekedést regisztrált a fizetésképtelenségek számában. A Creditreform a behajthatatlan követelések teljes összegét 57 milliárd euróra becsüli.
Az IWH legfrissebb statisztikái szerint 1519 vállalat ment csődbe a múlt hónapban – emeli ki a Focus. Ez napi 49 vállalkozás, és 75 százalékkal több mint amennyi egy átlagos decemberben volt 2016 és 2019 között.
A Szövetségi Statisztikai Hivatal – módszertani megfontolásokra hivatkozva – egyébként úgy döntött, hogy nem tesz közzé rendszeresen előzetes adatokat a fizetésképtelenségek számáról, csak a végleges adatokat publikálják.
A Creditreform előrejelzése szerint az év során a csődök száma elérheti a 24.000-et Németországban, hacsak nem történik jelentős javulás a politikai és gazdasági környezetben. Ez különösen vonatkozik a bürokratikus költségekre, a magas és valószínűleg még mindig emelkedő energiaárakra, valamint a kis- és középvállalkozások adóterheire.
Mélyen gyökerező strukturális problémákról van most már szó, nem pusztán ciklikus ingadozásokról.
A jó ideje tartó gazdasági recesszió azzal fenyeget, hogy valódi depresszióba torkollik. Az igazán vészjósló jel az, amikor a csődeljárást végző felszámolók belföldön és külföldön egyaránt új befektetőket keresnek – és nem találnak.
Számos ismert név tűnt el az üzleti világból az elmúlt időszakban, sok közülük szinte mindenki számára ismerős Németországban:
- a Görtz cipőkereskedő,
- a Gerry Weber divatgyártó
- és a Wormland férfi ruházati kereskedő.
Bezárt az Esprit ruházati lánc és a Zajac kisállat-áruház. A lakberendezési óriás, a Depot, alig tudott talpon maradni, a Galeria (Kaufhof) pedig ismét átszervezés alatt áll.
A fizetésképtelenné vált vállalatok 170.000 alkalmazottja számára 2025-ben az egyetlen lehetőség pedig a munkaügyi központ felkeresése volt.
Közelgő ellátási hiány a kórházak és az idősotthonok fizetésképtelensége miatt
Az egészségügy egy olyan ágazat, amely eddig viszonylag kevés figyelmet kapott a fizetésképtelenségi statisztikákban. Egész kórházak csődbemenetelének a gondolata továbbra is szokatlannak hangzik.
Ám a német kórházak négyötöde veszteségesen működik, számos ismert intézmény a csőd szélén billeg.
Az ágazat egyik legnagyobb szolgáltatója, a bad homburgi Argentum 2025 januárjában csődöt jelentett.
Még a nagyobb városokat is érinti a helyzet: a berlin-charlottenburgi Schlosspark Klinika, egy neves magánklinika, tavaly júniusban szintén fizetésképtelenséget jelentett.
Más kórházak, különösen vidéken, 2025-ben a csődvédelembe menekültek, hogy időt nyerjenek a szerkezetátalakítás végrehajtásához. Ezek a gyakran kisebb klinikák valódi űrt hagynának az egészségügyi ellátásban, ha bezárnának.
A csődök, ágazattól függetlenül, általában országszerte problémák halmazát hagyják maguk után, hiszen a munkahelyek elvesztése egyebek között a fogyasztói kiadások csökkenéséhez vezet, próbára téve a kiskereskedelmi szektort, a vendéglátást, a szabadidős tevékenységek visszaesnek, az emberek életminősége romlik, miközben csökkennek az állami adóbevételek. A megoldás pedig egyelőre még sehol sem látszik.