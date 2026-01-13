Idén rekordot dönthet a csődhullám Németországban, a befektetők menekülnek Európa legerősebb gazdaságából

Hírlevél
Akár 24 ezer vállalati csőd is lehet az idén, eurómilliárdos veszteségek, összeomlás szélén álló kórházak – az energiaárak, a bürokrácia és a globális verseny Németországot a tönk szélére sodorhatja. A németországi recesszió egyre súlyosabb méreteket ölt, rekordokat dönt a csődeljárások száma, az áttörés még sehol sem látszik. Egyre borúsabb képet fest Európa legerősebb gazdasága.
A németországi recesszió, amely immár harmadik éve tart, egyre több áldozatot követel a német vállalatok körében. A 2025-ös évet számos csőd jellemezte, és 2026-ra sem látszik javulás. A Halle Gazdaságkutató Intézet (IWH) számításai szerint 20 éve nem vált ennyi vállalkozás fizetésképtelenné. A csődök száma tavaly riasztóan magas értéket ért el: 17.604 vállalat kért csődvédelmet, ami még a 2009-es nemzetközi pénzügyi válság adatait is meghaladja.

Berlin, Brandenburgi kapu, németországi recesszió
Hol van a régi dicsőség? A németországi recesszió egyre több áldozatot követel a vállalatok körében
Fotó: Unsplash

Németországi recesszió: több mint 15 százalékkal több csőd – egy év alatt

A Szövetségi Statisztikai Hivatal 15,7 százalékos növekedést regisztrált a fizetésképtelenségek számában. A Creditreform a behajthatatlan követelések teljes összegét 57 milliárd euróra becsüli. 

Az IWH legfrissebb statisztikái szerint 1519 vállalat ment csődbe a múlt hónapban – emeli ki a Focus. Ez napi 49 vállalkozás, és 75 százalékkal több mint amennyi egy átlagos decemberben volt 2016 és 2019 között.

A Szövetségi Statisztikai Hivatal – módszertani megfontolásokra hivatkozva – egyébként úgy döntött, hogy nem tesz közzé rendszeresen előzetes adatokat a fizetésképtelenségek számáról, csak a végleges adatokat publikálják. 

A Creditreform előrejelzése szerint az év során a csődök száma elérheti a 24.000-et Németországban, hacsak nem történik jelentős javulás a politikai és gazdasági környezetben. Ez különösen vonatkozik a bürokratikus költségekre, a magas és valószínűleg még mindig emelkedő energiaárakra, valamint a kis- és középvállalkozások adóterheire. 

Mélyen gyökerező strukturális problémákról van most már szó, nem pusztán ciklikus ingadozásokról.

A jó ideje tartó gazdasági recesszió azzal fenyeget, hogy valódi depresszióba torkollik. Az igazán vészjósló jel az, amikor a csődeljárást végző felszámolók belföldön és külföldön egyaránt új befektetőket keresnek – és nem találnak. 

Számos ismert név tűnt el az üzleti világból az elmúlt időszakban, sok közülük szinte mindenki számára ismerős Németországban: 

  • a Görtz cipőkereskedő, 
  • a Gerry Weber divatgyártó 
  • és a Wormland férfi ruházati kereskedő. 

Bezárt az Esprit ruházati lánc és a Zajac kisállat-áruház. A lakberendezési óriás, a Depot, alig tudott talpon maradni, a Galeria (Kaufhof) pedig ismét átszervezés alatt áll.

Berlin, Alexanderplatz
A német gazdaság kilátásai is borúsak 
Fotó: Unsplash

A fizetésképtelenné vált vállalatok 170.000 alkalmazottja számára 2025-ben az egyetlen lehetőség pedig a munkaügyi központ felkeresése volt. 

Közelgő ellátási hiány a kórházak és az idősotthonok fizetésképtelensége miatt

Az egészségügy egy olyan ágazat, amely eddig viszonylag kevés figyelmet kapott a fizetésképtelenségi statisztikákban. Egész kórházak csődbemenetelének a gondolata továbbra is szokatlannak hangzik.

Ám a német kórházak négyötöde veszteségesen működik, számos ismert intézmény a csőd szélén billeg. 

Az ágazat egyik legnagyobb szolgáltatója, a bad homburgi Argentum 2025 januárjában csődöt jelentett. 

Még a nagyobb városokat is érinti a helyzet: a berlin-charlottenburgi Schlosspark Klinika, egy neves magánklinika, tavaly júniusban szintén fizetésképtelenséget jelentett. 

Más kórházak, különösen vidéken, 2025-ben a csődvédelembe menekültek, hogy időt nyerjenek a szerkezetátalakítás végrehajtásához. Ezek a gyakran kisebb klinikák valódi űrt hagynának az egészségügyi ellátásban, ha bezárnának. 

A csődök, ágazattól függetlenül, általában országszerte problémák halmazát hagyják maguk után, hiszen a munkahelyek elvesztése egyebek között a fogyasztói kiadások csökkenéséhez vezet, próbára téve a kiskereskedelmi szektort, a vendéglátást, a szabadidős tevékenységek visszaesnek, az emberek életminősége romlik, miközben csökkennek az állami adóbevételek. A megoldás pedig egyelőre még sehol sem látszik.

 

