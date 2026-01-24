NIS: ezért vásárolna Szerbia a MOL-tól részvényeket az oroszok helyett

Szerbia az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) válaszát várja a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) operatív engedélyének meghosszabbításáról, valamint annak az adásvételnek a jóváhagyásáról, amelynek révén az orosz Gazpromnyeft többségi tulajdonrésze a magyar MOL kezébe kerülne. Amennyiben az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának hivatala jóváhagyja, a NIS március közepére új többségi tulajdonost kaphat – jelentette be Vučić elnök Davosban.

Március közepére új többségi tulajdonost kaphat a NIS / Fotó: frantic00 / Shutterstock

Szerbia nullára akarja csökkenteni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben

Mint ismert, vajma.hu azt írja, a MOL és a Gazpromnyeft által aláírt szándéknyilatkozat szerint a magyar vállalat a NIS 56,15 százalékát kívánja megvásárolni. Jorgić a Szerbiai Rádió és Televíziónak elmondta, két alapvető feltétel van,

az első, hogy a NIS-ben az orosz tulajdonrészt nullára kell csökkenteni,

a második pedig az, hogy az adásvétel alapján kifizetett pénzeszközök ne legyenek hozzáférhetők az orosz fél számára.

Elmondása szerint az OFAC az adásvétel aláírása után is figyelemmel kíséri majd a szerződés és a NIS működésének minden elemét. Hozzátette: a bevett gyakorlat szerint az összegeket úgynevezett letéti számlára utalják, és ezek az eszközök addig nem használhatók fel, amíg az OFAC nem ad végleges jóváhagyást erre.

Ötszázaléknyi részvényt venne a MOL-tól Szerbia

Miután az Egyesült Államok Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala és más illetékes szabályozó hatóságok jóváhagyják a MOL és a Gazpromnyefty között létrejött megállapodást, Szerbia a MOL-tól öt százaléknyi részvényt vásárolna, amivel a tulajdonrésze 34 százalék fölé emelkedne. Jorgić hangsúlyozta:

ez a lépés növelné az állam tulajdoni hányadát, és lehetőséget adna arra, hogy megakadályozza az érdekeivel ellentétes döntéseket.

Arra a kérdésre, hogy van-e üzleti logika abban, hogy Szerbia nem közvetlenül a Gazpromnyefttől vásárolhat részesedést, hanem a MOL-tól, Jorgić azt mondta: ez Oroszország, a MOL és valószínűleg az amerikai fél közötti viszonyok kérdése. Szerinte számunkra a végeredmény a fontos, az oda vezető út technikai kérdés. A bejelentések szerint a MOL és az Egyesült Arab Emírségek ADNOC vállalata közös céget hozhat létre a NIS irányítására, amelyben az ADNOC kisebbségi tulajdonnal rendelkezne.