Újratervezik egyik vidéki nagyvárosunk közlekedését, jelentős fejlesztések indulhatnak

Jelentős közlekedésfejlesztési beruházás előkészítése indulhat el Nyíregyházán: az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából megkezdődhet a Nyíregyháza vasútállomás és a kapcsolódó P+R parkolók I. ütemének mérnöki tervezése – jelent meg a TED-en.

Megkezdődhet Nyíregyháza vasútállomás fejlesztése

A Nyíregyháza vasútállomást és környezetét érintő fejlesztés nem a nulláról indul: a most megrendelt mérnöki tervezési feladat egy korábbi tanulmány- és engedélyezési szintű tervcsomag átfogó felülvizsgálatát és korszerűsítését is jelenti – írja a Magyar Építők.

Így újul meg a Nyíregyháza vasútállomás

A vasúti peronok hossza 160 méterre nő, a peronburkolatok összesen 10.812 négyzetméteren újulnak meg, miközben a peronszegélyek hossza eléri a 2468 métert. A peronok fölé új, korszerű tetőszerkezetek kerülnek: a B, C és D peronokon összesen közel 3990, míg az A peronon további 458 négyzetméter fedett felület létesül. A meglévő peronaluljárót részben elbontják és újjáépítik.

Az állomás környezete is teljesen átalakul:

mintegy 398 méteren megújul a 3317. jelű országos közút teljes pályaszerkezete,

további körülbelül 670 méteren kicserélik a csatlakozó utcák burkolatát,

130 B+R, 7 K+R, 7 taxiállást és 2 akadálymentes parkolót alakítanak ki.

Az új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar épül 7165 négyzetméter útfelülettel és 2877 négyzetméter utasterülettel, fedett peronokkal.

A projekt részeként egy 210 + 3 férőhelyes mélygarázs épül az állomás előtti tér alatt, a Petőfi parkban 2315 négyzetméter zöldterület újul meg.

A beruházás a vasúti üzemi területeket is érinti: összesen 7 vágány, mintegy 2800 méter hosszon kerül elbontásra, majd UIC 54 E1 rendszerű sínekkel újjáépítésre és szabályozásra.