Februárban ezermilliárdok érkeznek a családokhoz: most még fontosabb okosan befektetni

Négy év telt el a legutóbbi hasonló léptékű pénzügyi injekció óta, most azonban ismét jelentős forrásokhoz jut a lakosság. Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója rámutatott: a már megszokott és teljes összegű 13. havi nyugdíj mellé idén megérkezik a 14. havi juttatás első heti részlete is. Nem feledkeztek meg a szolgálatot teljesítőkről sem, hiszen az érintett szervezetek dolgozói immár másodszor kapják meg a fegyverpénzt. Ezek a tételek együttesen elképesztő, 1200 milliárd forintos pluszt jelentenek a magyar embereknek, ami alapjaiban javítja a családok anyagi helyzetét.

Örömhír: februárban érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj, illetve a fegyverpénz.

A kép illusztráció./ Fotó: Pinterest

Nyugdíj és fegyverpénz a láthatáron

A helyzet hasonlít a 2022-es év elejére, amikor az szja-visszatérítés és más juttatások hatására egyetlen hónap alatt 865 milliárd forinttal ugrott meg a lakossági betétállomány. Akkor azonban a friss tőke döntő többsége a folyószámlákon maradt, és nem került befektetésre. A szakértő szerint fennáll a veszélye, hogy ez a forgatókönyv most is megismétlődik, ami súlyos veszteséget jelentene az érintetteknek.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alátámasztják az aggodalmakat. 2025 novemberére a lakossági betétek állománya új csúcsra, 13 750 milliárd forint fölé emelkedett. Ebből azonban 11 737 milliárd forint, vagyis az összeg 85,4 százaléka lekötetlenül, látra szóló betétként pihen a bankokban. Ez az arány rendkívül magas, különösen ha figyelembe vesszük, hogy tíz éve még a betétek közel felét lekötötték a tulajdonosaik.

Sok helyen megéri

Pedig a piacon bőven találni infláció feletti hozamot ígérő lehetőségeket. A Gránit Bank például 6 százalékos kamatot kínál hat hónapos lekötésre, de rövidebb távon, három hónapra akár 8 százalékos hozam is elérhető a befektetési jegyekkel kombinált konstrukcióban. Az OTP Bank prémium ügyfelei szintén 6 százalékos kamattal számolhatnak fél éves futamidőre. A Trive Bank ajánlata még ennél is vonzóbb: náluk akár évi 8 százalékos kamat is elérhető 12 hónapos lekötés esetén. A MagNet Bank, a Cofidis és a CIB Bank is versenyképes, 5-7 százalék körüli kamatokat kínál a megtakarítóknak.