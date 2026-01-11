Kincsesbányából ebrudalta ki Trump Madurót: olaj, arany, s ki tudja, mi minden van még Venezuelában

A január 3-i katonai akció óta már azzal is szembe jöhetett az információ arról, hogy Venezuela a világ legnagyobb becsült olajtartalékaival rendelkezik, aki tudatosan próbálta csökkenteni az eseményről elolvasott hírek, tudósítások mennyiségét. Az is nagy figyelmet kapott, hogy hiába a nagy olajkincs, a nehéz nyersolaj termelése továbbra is csupán töredéke a lehetségesnek, elsősorban a rosszul menedzselt infrastruktúra miatt. Ám közben az is világossá vált, hogy gazdasági szempontból az olajkészleten túl is, igazi kincsesbányának tekinthető az ország.

Venezuelában a kőolajkincs mellett más ásványkincsekből is nagy mennyiségben található, ám a bányaiparral is gondok vannak (illusztráció)

Fotó: Pexels

Ezt jelenti valójában a venezuelai olajtartalék

A londoni székhelyű Energy Institute adatai szerint Venezuela a globális olajtartalékok mintegy 17 százalékát birtokolja, összesen 303 milliárd hordót – ezzel megelőzi a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) vezető államát, Szaúd-Arábiát is.

A tartalék piaci értéke

a becslések szerint nagyjából 18 ezer milliárd dollár, azaz akkora, mint a hét vezetői amerikai technológiai vállalat - Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta és a Tesla - aktuális piaci értéke összesen, és megközelíti a 2025-ös, 30-31 ezer milliárd dollárra várt amerikai GDP kétharmadát.

Ez elképesztő szám, még annak tükrében is, ha a készletek kitermelése rendkívüli pénzügyi ráfordításokkal oldható meg. A tartalékok túlnyomó része az ország középső részén található Orinoco-övezetben lévő nehéz olaj, amelynek az amerikai energiaügyi minisztérium szerint kitermelése költséges, ugyanakkor technikailag viszonylag egyszerű – de legalábbis egyszerűbb, mint a repesztéses technológiát igénylő amerikai palaolajé.

A Reuters összeállítása a venezuelai olajipar leépülése kapcsán felidézi, hogy Venezuela Iránnal, Irakkal, Kuvaittal és Szaúd-Arábiával együtt az OPEC alapító tagja volt. A korrupció és a rosszul menedzselt infrastruktúrával, kiegészülve az ország villamosenergia-termelési problémáival azonban hosszú ideje rendszeresen akadályozták mind a bányászati, mind az olajipari műveleteket.

Az 1970-es években Venezuela napi akár 3,5 millió hordó nyersolajat is termelt, ami akkoriban a globális olajkibocsátás több mint 7 százalékát jelentette.

Venezuela az 1970-es években államosította olajiparát, létrehozva a Petroleos de Venezuela SA-t (PDVSA). Az 1990-es években az ország megnyitotta az ágazatot a külföldi befektetők előtt, ám a Maduro előtt regnáló Hugo Chávez 1999-es megválasztása után előírta, hogy minden olajprojektben a PDVSA-nak, azaz az állami olajcégnek kell többségi tulajdonnal rendelkeznie. A PDVSA több vegyesvállalatot is létrehozott a termelés növelése érdekében, többek között a Chevronnal, a China National Petroleum Corporationnel, az ENI-vel, a Totallal és az orosz Rosznyeftyjel.