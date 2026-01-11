Hírlevél
Venezuela

Kincsesbányából ebrudalta ki Trump Madurót: olaj, arany, s ki tudja, mi minden van még Venezuelában

Január 3-án az Egyesült Államok különleges katonai akciót végrehajtva elmozdította Venezuela éléről Nicolás Mauduro kommuinista autokrata vezető. Az azóta eltelt egy hétben pedig az egyik legtöbbet tárgyalt kérdéssé a világ legnagyobb ismert olajtartalékát jelentő venezuleai nehéz olaj lehetséges sorsa vált. Ugyanakkor a latin-amerikai ország más, stratégiai fontosságú ásványkincsekből is komoly tartalékokkal rendelkezik, az arany mellett az ipari termelés számára kulcsfontosságú ércekkel. Ezeket foglaljuk össze.
Venezuelakőolajaranyásványkincs

A január 3-i katonai akció óta már azzal is szembe jöhetett az információ arról, hogy Venezuela a világ legnagyobb becsült olajtartalékaival rendelkezik, aki tudatosan próbálta csökkenteni az eseményről elolvasott hírek, tudósítások mennyiségét. Az is nagy figyelmet kapott, hogy hiába a nagy olajkincs, a nehéz nyersolaj termelése továbbra is csupán töredéke a lehetségesnek, elsősorban a rosszul menedzselt infrastruktúra miatt. Ám közben az is világossá vált, hogy gazdasági szempontból az olajkészleten túl is, igazi kincsesbányának tekinthető az ország.

bánya, ásványkincs, illusztráció, olaj
Venezuelában a kőolajkincs mellett más ásványkincsekből is nagy mennyiségben található, ám a bányaiparral is gondok vannak (illusztráció)
Fotó: Pexels

Ezt jelenti valójában a venezuelai olajtartalék

A londoni székhelyű Energy Institute adatai szerint Venezuela a globális olajtartalékok mintegy 17 százalékát birtokolja, összesen 303 milliárd hordót – ezzel megelőzi a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) vezető államát, Szaúd-Arábiát is. 

A tartalék piaci értéke 

a becslések szerint nagyjából 18 ezer milliárd dollár, azaz akkora, mint a hét vezetői amerikai technológiai vállalat - Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta és a Tesla - aktuális piaci értéke összesen, és megközelíti a 2025-ös, 30-31 ezer milliárd dollárra várt amerikai GDP kétharmadát.

Ez elképesztő szám, még annak tükrében is, ha a készletek kitermelése rendkívüli pénzügyi ráfordításokkal oldható meg. A tartalékok túlnyomó része az ország középső részén található Orinoco-övezetben lévő nehéz olaj, amelynek az amerikai energiaügyi minisztérium szerint kitermelése költséges, ugyanakkor technikailag viszonylag egyszerű – de legalábbis egyszerűbb, mint a repesztéses technológiát igénylő amerikai palaolajé.

A Reuters összeállítása a venezuelai olajipar leépülése kapcsán felidézi, hogy Venezuela Iránnal, Irakkal, Kuvaittal és Szaúd-Arábiával együtt az OPEC alapító tagja volt. A korrupció és a rosszul menedzselt infrastruktúrával, kiegészülve az ország villamosenergia-termelési problémáival azonban hosszú ideje rendszeresen akadályozták mind a bányászati, mind az olajipari műveleteket.

Az 1970-es években Venezuela napi akár 3,5 millió hordó nyersolajat is termelt, ami akkoriban a globális olajkibocsátás több mint 7 százalékát jelentette. 

Venezuela az 1970-es években államosította olajiparát, létrehozva a Petroleos de Venezuela SA-t (PDVSA). Az 1990-es években az ország megnyitotta az ágazatot a külföldi befektetők előtt, ám a Maduro előtt regnáló Hugo Chávez 1999-es megválasztása után előírta, hogy minden olajprojektben a PDVSA-nak, azaz az állami olajcégnek kell többségi tulajdonnal rendelkeznie. A PDVSA több vegyesvállalatot is létrehozott a termelés növelése érdekében, többek között a Chevronnal, a China National Petroleum Corporationnel, az ENI-vel, a Totallal és az orosz Rosznyeftyjel.

Az Exxon és a Conoco a 2000-es években kivonult az országból, eszközeiket kisajátították.

Tanker ship "Morichal" rests anchored out in Lago de Maracaibo 24 December 2002 in Maracaibo, Venezuela as the national strike entered its forth week. Venezuela President Hugo Chavez insisted the situation was returning to normal after military troops seized oil tankers and refineries from strikers, but the opposition ridiculed the claim. In Caracas, motorists lined up for hours to get rationed gasoline at the few service stations that have not run out of fuel. The Petroleos de Venezuela (PDVSA) state oil company is the worst affected, as production and shipments trickled down to a fraction of normal levels. Venezuela, the fifth-largest oil exporter, shipped out an average of more than three million barrels in November. AFP PHOTO/Andrew ALVAREZ. (Photo by ANDREW ALVAREZ / AFP)
A korábbi felvételen egy olajtanker a venezuelai Maracaibo kikötőjében
Fotó: ANDREW ALVAREZ / AFP

A termelés a 2010-es években napi 2 millió hordó alá esett, tavaly pedig átlagosan körülbelül 1,1 millió hordót tett ki – ez mindössze a világtermelés 1 százaléka, nagyjából megegyezve az amerikai Észak-Dakota állam kibocsátásával.

Ha a fejlemények végül valódi rendszerváltáshoz vezetnek, az idővel akár több olajat is hozhat a piacra. A termelés teljes helyreállítása azonban időbe telik

– mondta Arne Lohmann Rasmussen, a Global Risk Management elemzője. Washington nem titkoltan az amerikai nagyvállalatok bevonásával képzeli el a venezuelai olajszektor talpra állítását és a kitermelés fölötti felügyeletet, ám még a várható kezdeti állami dotáció ellenére is olyan értesülések terjedtek el, miszerint a cégek egyelőre nem osztoznak a lelkesedésben a venezuealai olajipar kapcsán.

„Sikeres politikai fordulat esetén Venezuela exportja növekedhet, ahogy a szankciókat feloldják és a külföldi befektetések visszatérnek” – véli Saul Kavonic, az MST Marquee elemzője. Jorge Leon, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője ugyanakkor figyelmeztetett: „A történelem azt mutatja, hogy az erőltetett rendszerváltás ritkán stabilizálja gyorsan az olajellátást – Líbia és Irak intő példák erre”.

Az Egyesült Államok korábban Venezuela legnagyobb olajvásárlója volt, ám a szankciók bevezetése óta az elmúlt évtizedben Kína vált a fő célpiaccá. 

A kőolaj ugyanakkor energiapiaci termék jellege mellett az adósságtörlesztés eszköe is: Venezuela mintegy 10 milliárd dollárral tartozik Kínának, miután Peking Hugo Chávez néhai elnöksége alatt az ország legnagyobb hitelezőjévé vált.

A kölcsönöket nyersolajjal törlesztik, amelyet három, korábban venezuelai–kínai közös tulajdonban lévő óriási nyersolajszállító hajóval fuvaroznak. E három szuper-tanker közül kettő tavaly decemberben közeledett Venezuela felé, amikor Trump bejelentette az országba tartó és onnan induló összes tartályhajó blokádját.

Arany, vasérc, nikkel: szemantikai bonyodalomtól kell indítani a felívelést

Venezuelában azonban nem csak kőolaj található. Még 2019-ben Nicolás Maduro elnök és a nemrég hivatalba lépett Delcy Rodríguez – aki akkor alelnök volt, jelenleg pedig ügyvezető elnök – ötéves bányászati tervet jelentett be. 

A program célja a venezuelai ásványkincsek kitermelésének felfuttatása volt, alternatívát kínálva az olajiparral szemben, azaz csökkentve a gazdaság és – az állam berendezkedése miatt ez különösen hangsúlyos – a kormány függését az akkora már amúgy is leépült olajipari bevételektől.

Azért, hogy ezt előkészítse, egy évvel korábban a venezuelai kormány adatokat tett közzé az ásványi lelőhelyekről.

Ám a dokumentum a bányászati ipar kulcsfogalmait – például a „készlet” és az „erőforrás” kifejezéseket – felváltva használta. 

Ez megnehezítette annak megítélését, hogy Caracas valóban tisztában van-e az ország teljes bányászati potenciáljával.

A 2018-as jelentést – amelyet „ásványkatalógusként” hirdettek a potenciális befektetők számára, és a bányászati minisztérium honlapján tettek közzé – mintegy 3 milliárd tonnára becsülte a szénkészleteket, míg a nikkelkészleteket 407 885 tonnára.

Ugyanez a jelentés 644 tonnás aranyerőforrást, 14,68 milliárd tonna vasércerőforrást – elismerve, hogy ennek jelentős része spekulatív becslés –, valamint 321,5 millió tonna bauxiterőforrást jelzett.

2021-ben a venezuelai kormány egy, a 2009-ben összegyűjtött adatokon alapuló ásványkészlet-térképet publikált. A térkép antimon-, réz-, nikkel-, koltán-, molibdén-, magnézium-, ezüst-, cink-, titán-, volfrám- és uránkészleteket jelölt, de mennyiségi adatokat nem tartalmazott.

Venezuelában aranyból is jelentős mennyiség van, melynek értéke 500 milliárd dollár, s ahogy az Origo megírta, egyes aranybányászati cégek máris abban bíznak, hogy hamarosan visszakapják államosított eszközeiket.

 

Mit mutat az ábra?

A grafikon Venezuela legfontosabb ásványkincseinek becsült mennyiségeit mutatja be nemzetközi és kormányzati források alapján. Az adatok részben készleteket, részben erőforrásokat jelölnek: előbbiek gazdaságosan kitermelhető mennyiségek, utóbbiak pedig a földtani becslések szerinti teljes előfordulást jelentik.

A logaritmikus skála használata azért indokolt, mert az egyes ásványkincsek nagyságrendje között óriási a különbség: míg az arany esetében néhány száz tonnáról van szó, addig a vasérc és a szén mennyisége több milliárd tonnára tehető.

Mi van a ritkaföldfémekkel, melyek felett Kína szinte kizárólagos monopóliummal bír, de Európának és az Egyesült Államoknak is rengeteg kell azokból? A jelek szzerint Venezuela nem rendelkezik jelentős ritkaföldfém-készletekkel. A ritkaföldfémek a kritikus ásványok egyik alcsoportját alkotják.

Az olaj mellett lesz feladat a venezuelai bányaiparban is - kérdés, ki végzi el

A Maduro-féle ötéves tervhez kapcsolódó bányák jelenlegi működési állapota nem világos, bár vélhetően hasonlóan rendezetlen, kihasználatlan, illetve elhanyagolt infrastruktúrájú területekről van szó, mint a kőolajipar esetében. Ugyanakkor a Nemzeti Termelőgazdasági Tanács múlt hónapban konkrét számadatok nélkül azt közölte, hogy az arany-, szén- és vasérctermelés 2025 első három negyedévében nőtt. A helyzet mindenesetre tisztázatlannak tűnik.

Maduro 2023-ban azzal fenyegetőzött, hogy bányászati engedélyeket ad ki egy olyan térségben, amelynek hovatartozása vitatott a szomszédos Guyanával, s amely épp most vált a világ leggyorsabban növekvő GDP-jű államává a kőolajnak köszönhetően (a növekedési ütem jelentős, a mérték azonban még mindig alacsony más országokkal összevetésben). A konfliktusról az Origón is beszámoltunk

Emellett Maduro kormánya legalább 2016 óta támogatta a kézműves aranybányászatot a venezuelai Amazonas térségében bevételszerzés céljából.

Venezuela 2011-ben államosította az aranyszektort, és az állam ellenőrzi a CVG vas- és acélipari vállalatot is. Bár tavaly ősszel Venezuela újraindította a széntermelést, és 2025-ben több mint 10 millió tonna exportot tervezett az energiahordozóból, nem ismert, hogy ezt a célt sikerült-e elérni. Az amerikai földtani intézet (USGS) 2019-ben úgy becsülte, hogy Venezuela 100 000 tonna szenet termelt ki 731 millió tonnás készletből.

Az elmúlt évtizedben az ásványi nyersanyagok – köztük a nikkel, a bauxit, a vasérc és az arany – termelése az olajhoz hasonlóan jelentősen visszaesett.

A USGS legfrissebb, 2021-re vonatkozó adatai szerint a bauxittermelés 250 000 tonna volt, szemben a 2017-es 550 000 tonnával. A vasérckibocsátás – vastartalom alapján – 1,41 millió tonnát tett ki, míg az aranytermelés 480 kilogramm volt.

Az alumíniumgyártás alapanyagául szolgáló timföld termelése 

  • 2021-ben mindössze 80 000 tonnára zsugorodott a négy évvel korábbi 240 000 tonnáról;
  • az alumíniumtermelés eközben 20 000 tonnára esett vissza a 2017-es 144 000 tonnáról.

Bár még a venezuelai olajiparral kapcsolatban is rengeteg a kérdés, az értékes ásványkincsek miatt hamarosan a venezuelai bányászatról is fel kell tenni ezeket. 

Jelentősen visszaesett a venezuelai alumíniumipar kibocsátása is (illusztráció)
Jelentősen visszaesett a venezuelai alumíniumipar kibocsátása is (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A tekintélyes washingtoni agytröszt, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) friss értékelése szerint „lehet jövője az amerikai vagy nyugati befektetéseknek Venezuela bányászati ​​ágazatában, de nem a hagyományos bányászati ​​ütemtervhez hasonló módon. A mai kötelező érvényű korlátok nem geológiai jellegűek, hanem másból fakadnak.

Ezek a politikai kockázatok, a szankcióknak való kitettség, a bányászati ​​régiók bizonytalansága, a gyenge jogállamiság és a végrehajtható szerződések hiánya.

Amíg ezek az alapok nem változnak, a komoly nyugati tőke valószínűleg a partvonalon marad” áll az értékelésben.

 

