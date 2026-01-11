Újabb nagy olajállam száguld a veszélyzóna felé, ebből brutális sokk lehet

Komoly krízisben van az Iráni Iszlám Köztársaság: a kezdetben az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek, a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik. A zavargások az elmúlt napokban is folytatódtak. A hadsereg szombaton este kilátásba helyezte, hogy beavatkozik a lázongások megfékezésére „a közvagyon védelmére” való hivatkozással, s miközben a hatóságok továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást, a világ és a piacok arra is figyelnek, hogyan cselekszik Washington, hiszen Donald Trump amerikai elnök korábban a rezsim ellent tüntetők védelmére hivatkozva jelezte: nem tartja kizártnak a katonai beavatkozást. Bár a lehetséges forgatókönyvek egyelőre nem teljesen világosak, a világ egyik legnagyobb olajkészletén ülő Irán rezsimjének bukását, esetleg államiságának teljes összeomlását sokkal jobban megéreznék a piacok, mint a venezuelai vezető elfogását.

Irán: folytatódik az internetblokád, az ajatollah keményebb fellépéssel fenyeget - az iráni államiság összeomlása sokkolná az olajpiacot

Fotó: AFP

Gazdasági zuhanásból politikai elégedetlenség

Az elégedetlenség mostanra az egész országra kiterjedt: Ali Hamenei legfőbb vezető – aki 86 éves – „külföldiek zsoldosainak” nevezte a tiltakozókat, és korlátozta az internet hozzáférést.

A zavargások hátterében gazdasági okok állnak, amelyeket a külföldi szankciók ugyanakkor csak részben magyaráznak.

A gazdasági okok ugyanakkor igen komolyak, részben épp azért, mert nem pusztán a makrogazdaság szintjén elvont, statisztikai szinten kitapintható anomáliákról van szó, hanem olyan állandósult problémákról, melyek a lakosság nagyon széles rétegeit érintik, a mindennapokban tapasztalják bőrükön.

Az elmúlt egy évben Irán valutája, a rial, nagyjából elveszítette értékének felét.

Jelenleg egy amerikai dollár körülbelül 1,5 millió rialt ér. A Reuters összegzése szerint az értékvesztés drámaian csökkentette a lakosság vásárlóerejét. Az idei hivatalos infláció 43 százalék körül alakulhat, amivel Iránt várhatóan csak Szudánt és Venezuela „előzi meg” ebben a kétes rangsorban.

Az alapvető élelmiszerek, például a kenyér ára az egekbe szökött, de sokak számára megfizethetetlenné váltak a gyógyszerek is.