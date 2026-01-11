Több száz milliárd hordó kőolaj rejtőzik több országban is, de kevés közöttük a stabil állam

Venezuela a világ legnagyobb, bizonyított kőolaj-tartalékával rendelkezik. Miként az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, a venezuelai nehéz olaj és az olajipari infrastruktúra új feladatot, de új kihívást egyaránt jelenthet az amerikai cégeknek a január 3-án végrehajtott katonai akció után (s mint megírtuk, az országban számos más értékes ásványkincs is rejtőzik). Ugyanakkor számos más országban található jelentős mennyiség az értékes ásványkincsből, melyek akár magasabb kitermelésre képesek, mint jelenleg Venezuela.

A világ legnagyobb kőolaj tartalékival rendelkező országoknak gyakran instabil a helyzetük (illusztráció)

Fotó: Pexels

Több száz milliárd hordónyi kőolaj egyetlen országban

A világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező ország Venezuela 303 milliárd hordóval, míg Szaúd-Arábia a második 267 milliárddal. A latin-amerikai országot és a sivatagi királyságot Irán (209 milliárd hordó), Kanada (163 milliárd hordó) és Irak (145 milliárd hordó) követi.

Ám nem Venezuela az egyetlen, ahol a jelentős tartalékok kitermelését a korrupció, a leromlott olajipari infrastruktúra, az országok közötti feszültségek nehezitik – elegendő csak az Irán-Izrael között a közelmúltban történt fegyveres konfliktus hatásaira gondolni. A Világgazdaság a téma kapcsán arról ír, hogy Irán helyzetét Venezueláéhoz hasonlóan szintén az amerikai büntetőintézkedések nehezítik, míg Irak a vezetésen belüli csatározások és a geopolitikai feszültségek miatt termel kevesebbet.Líbia Afrika legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik, de az országot két kormány irányítja.

Mutatjuk a világ legnagyobb igazolt olajtartalékával rendelkező országok listáját!

Venezuela (303 milliárd hordó) Szaúd-Arábia (267 milliárd hordó) Irán (209 milliárd hordó) Kanada (163 milliárd hordó) Irak (145 milliárd hordó) Egyesült Arab Emírségek (113 milliárd hordó) Kuvait (102 milliárd hordó) Oroszország (80 milliárd hordó) Egyesült Államok (74 milliárd hordó) Líbia (48 milliárd hordó)

A fenti adatokban az alkalmazott módszertantól függően lehetnek kisebb eltérések, így például Szaúd-Arábia esetében létezik olyan modellezés, mely a fentinél nagyobb mennyiségben, 297 milliárd hordóban jelöli meg a tartalék nagyságát.