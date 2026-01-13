Újraindult a kőolajszállítás, ennek most nagyon örülhet az ország

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy éjféltől elindul a szállítás. A tárcavezető közölte, hogy mintegy száz nap kihagyás után a napokban a JANAF-on keresztül 85 ezer tonna nyersolaj érkezik a szerbiai finomítóba, amely így még a hét során újra tudja indítani a termelést. Az első gázolaj szállítmány január 26-án vagy 27-én futhat ki az olajfinomítóból – tette hozzá. A következő héten további 35-45 ezer tonna nyersolaj érkezésére számítanak.

A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – újra érkezik olaj a pancsovai finomítóba

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Különleges licencet adtak ki az olajfinomításra

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt a Janaf vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben leállt a termelés.

December 31-én azonban az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára, amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását.

A külön engedély értelmében:

újraindítható a kőolaj-finomítói feldolgozás,

engedélyezett a nyersolaj importja, valamint

egyes pénzügyi tranzakciók.

Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Miként az Origo megírta, Szerbia tavaly ősszel komoly energetikai kihívás elé nézett, mert az amerikai szankciók folyományaként leálltak a kőolajszállítások az ország egyetlen kőolaj-finomítójába, a pancsovai létesítménybe. Az elmúlt hónapokban több értesülés látott napvilágot arról, hogy a NIS-ben lévő orosz tulajdonrészek megszerzésére mely jelentkezők lehetnek versenyben; arab jelöltek mellett gyakran hangzott el a Mol neve is, mely a magyar vállalat amúgy is erős regionális pozícióját erősítené tovább. Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.