Újraindult a kőolajszállítás, ennek most nagyon örülhet az ország

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy éjféltől elindul a szállítás. A tárcavezető közölte, hogy mintegy száz nap kihagyás után a napokban a JANAF-on keresztül 85 ezer tonna nyersolaj érkezik a szerbiai finomítóba, amely így még a hét során újra tudja indítani a termelést. Az első gázolaj szállítmány január 26-án vagy 27-én futhat ki az olajfinomítóból – tette hozzá. A következő héten további 35-45 ezer tonna nyersolaj érkezésére számítanak.
Különleges licencet adtak ki az olajfinomításra
Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt a Janaf vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben leállt a termelés.
December 31-én azonban az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára, amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását.
A külön engedély értelmében:
- újraindítható a kőolaj-finomítói feldolgozás,
- engedélyezett a nyersolaj importja, valamint
- egyes pénzügyi tranzakciók.
Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.
Miként az Origo megírta, Szerbia tavaly ősszel komoly energetikai kihívás elé nézett, mert az amerikai szankciók folyományaként leálltak a kőolajszállítások az ország egyetlen kőolaj-finomítójába, a pancsovai létesítménybe. Az elmúlt hónapokban több értesülés látott napvilágot arról, hogy a NIS-ben lévő orosz tulajdonrészek megszerzésére mely jelentkezők lehetnek versenyben; arab jelöltek mellett gyakran hangzott el a Mol neve is, mely a magyar vállalat amúgy is erős regionális pozícióját erősítené tovább. Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
Az elemző a Molt várja befutóként
A NIS tulajdonrészének rendezése egyelőre továbbra is nyitott kérdés, illetve a nyilvánosság számára egyelőre nem ismert fázisban van. Egyelőre annyi biztos, hogy a Mol annak ellenére is kisegíti Szerbiát, hogy a Dunai Finomítóban történt tűzeset miatt a magyarországi finomítói kapacitás a névlegesnél egy ideig jóval kisebb szinten üzemel.
Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök hétfőn egyeztetett a Mol vezetésével a NIS lehetséges megvásárlásáról. A találkozó részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Mol csoport képviselői egy hete kezdték meg a szerb olajipar működésének átvizsgálását.
A szakemberek a benzinkutak, a pancsovai finomító, valamint az Elemér határában fekvő gázfeldolgozó munkáját is elemzik.
Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője arról ír a szerbiai fejlemény kapcsán, hogy a horvát Omisalj kikötőjébe érkezett 85 ezer tonnás szállítmány iraki származású volt, illetve egy líbiai szállítmány is úton van Szerbia felé. Pletser szerint
a Mol a legesélyesebb a NIS-ben lévő orosz tulajdonrész megszerzésére, amely ha megvalósul, egyben az év egyik legjelentősebb tőkepiaci ügylete lehet, és erősítené a Mol árfolyamát.
A Magyar Szó Dubravka Djedovic Handanovic miniszter közlésére hivatkozva arról így, a hét vége előtt Szerbiába látogathat Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is, akivel a két ország energetikai együttműködéséről és a NIS-t érintő kérdésekről tárgyalnak majd.