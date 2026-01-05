Nehéz olaj Venezuelából: szokjunk hozzá a típus nevéhez, 100 milliárdos folyamat kezdődhet miatta

Az Egyesült Államok Venezuelában végrehajtott katonai akcióját követően Donald Trump amerikai elnök sajtótájékozatón jelezte, hogy a világ legnagyobb igazolt kőolajtartalélékával rendelkező Venezuela olajiparát amerikai, alighanem az iparág meghatározó vállalatainak bevonásával építik újjá. Trump elnök „dollármilliárdokról” beszélt ennek kapcsán, s mivel Venezuela a nehéz olaj hazája, ezért aligha képletesen értette a nagyságrendet. Venezuelában ugyanis nem csak a több mint két évtizede leépülésben lévő olajinfrastruktúrát kell szinte teljesen újjáépíteni, hanem egy különösen nehéz olajfajta kitermelését kell akkora hozamra felfuttatni, hogy az nyereséges legyen.
Gyorstalpaló Venezuela olajiparának évtizedes haldoklásáról
A venezuelai olajipar mostanáig tartó agóniája az elmúlt évtizedek hosszú, nem éppen dicső fejezete az ország történetének. Ehelyütt csak annyit említünk meg belőle, hogy a most elfogott Nicolás Maduro és elődje, a Hugo Chávez által végrehajtott államosítás majd teljes kisajátítás az olajszektorban a közvetlen kiváltó okok közé tartozik a hanyatlásban. A világ olajban leggazdagabb államát később nemzetközi szankciók alá vették: az EU 2017-ben vezetett be korlátozó intézkedéseket (melyeket épp most decemberben további egy évig meghosszabbítottak), fegyverembargót, utazási tilalmat és vagyonbefagyasztást elrendelve olyan személyek ellen, akik felelősek az emberi jogi jogsértésekért, a demokrácia aláásásáért. Az Egyesült Államok szintén szankciókat alkalmaz egy ideje, elsősorban az olajexport megnehezítésére. Ezen politikák hatására Venezuela olajtermelése már csak árnyéka régi önmagának. Miként az Erste Befektetési Zrt. kommentárja írja, az 1990-es évek végén még napi 3,5 millió hordó kőolajat termelt az ország, ami akkor az OPEC kitermelésének 12 százalékát is elérte.
Mára nem több 1 millió hordónál, ezzel mindössze 3 százalékos súlyt képvisel az OPEC tagországok között. A globális exportnak pedig csak nagyjából 1 százaléka a Venezuela által exportált mennyiség (ez utóbbi körülménynek köszönhető, hogy a piacok meglehetős nyugalommal, sőt, pozitív hangulatban indultak az akció utáni első kereskedési napon, s egyelőre attól sem kell tartani, hogy mint korábban az Origón bemutattuk, a drogellenes katonai akció miatt szállnak el az árak a töltőállomásokon).
A venezuelai olajipar szinte teljes összeomlása többször vezetett olyan abszurd helyzetekhez, mint az üzemanyaghiány az elégtelen finomítói kapactiások miatt, az állam pedig illegális olajexportból próbált bevételekhez jutni – egyre kevesebb sikerrel.
A mostani katonai akció után Donald Trump azt mondta, rendezett átmenetig amerikai irányítás alatt marad az inflációs pokolban vergődő Venezuela (bár ennek részletei még nem ismertek), és kezdetét veszi (majd) az olajipar talpra állítása az olajkincs kitermelésének reményében.
Ez akár egy 100 milliárd dolláros nagy játszma is lehet, amelyben szinte minden olajipari infrastruktúrához (finomítókhoz, felszín alatti vezetékekhez stb.) hozzá kell nyúlni a nagy amerikai cégeknek
– mutatja be a Bloomberg összeállítása.
Az amerikai gigászok közül jelenleg egyedül a Chevron működik az országban, a kitermelés 25 százalékát adva, a szankciók miatt speciális jogosítványokkal a tevékenységre. A költségeket pedig tovább növelheti, hogy nehéz olajat kell kitermelni.
Meglesz az ára a venezuelai nehéz olajnak
Miként az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, a venezuelai nehéz kőolajnak nem a globális kereskedelem szintjén, hanem minőségi szempontokból van jelentősége. Az ország tartaléka
- 303 milliárd hordónyi,
- ez a globális készlet 17 százaléka, s több, mint Szaúd-Arábia kb. 297 milliárd hordója.
A venezuelai kitermelés több mint 67 százaléka nehéz nyersolaj, a mostani napi 1-1,1 millió viszont akár 3-4 millióra is felkúszhat a jövőben, ha megvalósul a venezuelai olajipar újraindítása.
Csakhogy a nehéz nyersolajból kevesebb benzin és több dízel, fűtőolaj, bitumen nyerhető ki. Feldolgozásához speciális, drága finomítói egységek kellenek, kiesése hosszú távon aránytalanul nagy árhatást okozhat a nehézolajpiacon. A venezuelai nehéz olaj kiesése főként Kína számára fájhat nagyon, melynek finomítóiban másodlagos konverziót végeznek, azaz a sűrű olajmaradékot további lépésekkel bontják, hogy magasabb lehessen a kinyerhető értékes kőolajszármazék mennyisége. Nehéz nyersolajat persze más országok is vesznek, például épp az Egyesült Államok, méghozzá Kanadától, utóbbi ország azonban a némileg hektikus washingtoni vámpolitika valamint a piacszerzés reményében közben Ázsiára is kacsintgat.
Washington pedig magabiztos a venezuelai olajat illetően: Marco Rubio külügyminiszter az Axios összeállítása szerint vasárnap épp arról beszélt, hogy
az amerikai cégek rendelkeznek a megfelelő kapacitással a nehéz kőolaj kitermelésére és finomítására.
Ez utóbbi önmagában nem meglepő, az amerikai finomítók jelentős része most is erre van állítva, ám más helyzetet eredményezhet a folyamatok hosszában, ha a venezuelai nehéz olaj közvetlen áramlik be a jövőben. A nehéz olajra állított finomítók főként a Mexikói-öböl (amit Trump-elnök Amerikai-öböl névvel illet) partján találhatók, ezekben a létesítményekben már könnyebb a vállalatok dolga, mint az egyébként egyszerűbben finomítható palaolajjal.
Árfelhajtó és mérséklő hatások is várhatók a venezuelai olajnál – hova kerülhet még abból?
Venezula 303 milliárd hordónyi olajkincse a fekete arany rég nem látott ígéretét hordozza üzleti értelemben, ám mint Rober Rapier vegyészmérnök, olajipari szakértő a Forbes oldalán megjelent cikkéből kiderül: nem biztos, hogy lehet forrón enni a kását.
Amikor azt halljuk vagy olvassuk, hogy urali típusú kőolaj, akkor okkal gondolunk a Molra: az Ural Blend az orosz exportminőségű kőolaj elnevezése. Nehéz, savanyú (magas kéntartalmú) kőolaj, ezért az Ural Blend ára alacsonyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú Brent típusú kőolajé, ilyet vásárol a Mol is. A Brent könnyű, alacsony kéntartalmú olaj, kitermelni viszont drágább, ezért általában ezt tekintik az olajárak nemzetközi viszonyítási alapjának. A WTI szintén könnyű, amerikai alaptípus, az árupiacok egyik referenciaterméke. Ezek mellett a dubaji könnyű kőolaj nevű termék a közel-keleti referencia.
S most megismerjük a venezuelai nehéz nyersolajat, ezt a rendkívül sűrű, kátrányszerű kőolajat, melynek kinyerése és finomítása is jóval drágább, mint a fent említett főbb típusoké. A dolgot nehezíti, hogy a fél-magyarországnyi területű Orinoco-övben, ahol a venezuelai kitermelés koncentrálódik,
2019 és 2021 között az ezzel megbirkózni képes finomítók többsége leállt, a még működők pedig feneketlen lavórként igénylik a pénzbeni ráfordítást (és az egyre kevesebb képzett szakembert) ahhoz, hogy tovább tudjanak működni.
Az orinocói olaj kifejezetten sűrű, viszkózus és nehezen szállítható. Könnyebb olajjal, illetve hígítószerekkel kell keverni, mielőtt csővezetékeken áramolhatna, vagy finomítókban feldolgozható lenne. Ipari méretű kitermeléséhez fűtésre, könnyebb szénhidrogénekkel való hígításra, valamint speciális feldolgozóüzemekben történő feljavításra van szükség, mielőtt finomításra alkalmas lenne. Ebből pedig következik, hogy bár a nagyobb venezuelai olajhozam árcsökkentő hatását rögtön le is töri az, hogy a többletfeldolgozás olyan költségekkel jár, amit csak magasabb olajárak mellett érdemes (azaz gazdaságos) végezni. A más olajfajtákhoz képest vizsgált többletköltség pedig nem pusztán a technológiai többletigényből, hanem a nehezebb hozzáférhetőségből is fakad (a Brent jellemzően az Északi-tenger olaja, míg a WTI Texas, Louisiana, és Észak-Dakota államokból származik).
Az Orinoco-öv elhelyezkedése:
Azt persze még nem lehet tudni, pontosan milyen szerkezetben és mennyi idő alatt valósulnak meg majd azok a ráfordítások és befektetések, melyek a venezuelai olajipar talpra állítását célozzák, melyeket Trump elnök kilátásba helyezett, de mint cikkünk elején jeleztük: aligha puszta metafora a dollármilliárdos nagyságrend, és valóban egy 100 milliárd dolláros, hosszú és összetett folyamatról lesz szól.
Persze azt sem látni még, hogy ha a jövőben nagyobb mennyiségben áll majd rendelkezésre a piacon venezuelai nehéz olaj, annak mely országok lehetnek még haszonélvezői az Egyesült Államok mellett.
Az Egyesült Államok jelenleg elsősorban Kanadából és Mexikóból importál nehéz nyersolajat; 2024-ben az import mértéke napi 6,6 millió hordó volt. Kanada volt a legnagyobb forrás, a teljes import 62 százalékával, ezt követte Mexikó 7 százalékkal.
Nehéz nyersolajat ugyanakkor az Egyesült Államok és Kína mellett India is használ, sőt, egyes európai országokban is működnek arra finomítói kapacitások. Mindenesetre az amerikai finomítók (ideértve a Mexikói-öböl partján lévő, a venezuelai olajat feldolgozni képesek) már tavaly arra törekedtek, hogy könnyebben tudjanak váltani könnyű és nehéz olajfajták között, különösen akkor, ha az olcsóbb nehézolaj-beszerzések miatt emelkedő nyereségre számíthatnak feldolgozásukkal.