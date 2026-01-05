Nehéz olaj Venezuelából: szokjunk hozzá a típus nevéhez, 100 milliárdos folyamat kezdődhet miatta

Az Egyesült Államok Venezuelában végrehajtott katonai akcióját követően Donald Trump amerikai elnök sajtótájékozatón jelezte, hogy a világ legnagyobb igazolt kőolajtartalélékával rendelkező Venezuela olajiparát amerikai, alighanem az iparág meghatározó vállalatainak bevonásával építik újjá. Trump elnök „dollármilliárdokról” beszélt ennek kapcsán, s mivel Venezuela a nehéz olaj hazája, ezért aligha képletesen értette a nagyságrendet. Venezuelában ugyanis nem csak a több mint két évtizede leépülésben lévő olajinfrastruktúrát kell szinte teljesen újjáépíteni, hanem egy különösen nehéz olajfajta kitermelését kell akkora hozamra felfuttatni, hogy az nyereséges legyen.

Venezuela világelső olajtartalékának a java nehéz olaj (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Gyorstalpaló Venezuela olajiparának évtizedes haldoklásáról

A venezuelai olajipar mostanáig tartó agóniája az elmúlt évtizedek hosszú, nem éppen dicső fejezete az ország történetének. Ehelyütt csak annyit említünk meg belőle, hogy a most elfogott Nicolás Maduro és elődje, a Hugo Chávez által végrehajtott államosítás majd teljes kisajátítás az olajszektorban a közvetlen kiváltó okok közé tartozik a hanyatlásban. A világ olajban leggazdagabb államát később nemzetközi szankciók alá vették: az EU 2017-ben vezetett be korlátozó intézkedéseket (melyeket épp most decemberben további egy évig meghosszabbítottak), fegyverembargót, utazási tilalmat és vagyonbefagyasztást elrendelve olyan személyek ellen, akik felelősek az emberi jogi jogsértésekért, a demokrácia aláásásáért. Az Egyesült Államok szintén szankciókat alkalmaz egy ideje, elsősorban az olajexport megnehezítésére. Ezen politikák hatására Venezuela olajtermelése már csak árnyéka régi önmagának. Miként az Erste Befektetési Zrt. kommentárja írja, az 1990-es évek végén még napi 3,5 millió hordó kőolajat termelt az ország, ami akkor az OPEC kitermelésének 12 százalékát is elérte.

Mára nem több 1 millió hordónál, ezzel mindössze 3 százalékos súlyt képvisel az OPEC tagországok között. A globális exportnak pedig csak nagyjából 1 százaléka a Venezuela által exportált mennyiség (ez utóbbi körülménynek köszönhető, hogy a piacok meglehetős nyugalommal, sőt, pozitív hangulatban indultak az akció utáni első kereskedési napon, s egyelőre attól sem kell tartani, hogy mint korábban az Origón bemutattuk, a drogellenes katonai akció miatt szállnak el az árak a töltőállomásokon).