Hivatalos: Trump bebikázta a venezuelai olajipart, megvolt az első, 500 millió dolláros eladás

Nyélbe ütötte az Egyesült Államok az első üzletét a venezuelai olajra azt követően, hogy a január 3-án végrehajtott katonai akcióban elfogta az ország narkoterrorizmussal vádolt elnökét, Nicolás Madurót. Donald Trump elnök egyértelművé tette: célja hozzáférni az ország hatalmas olajtartalékaihoz és mintegy 100 milliárd dolláros, amerikai nagyvállalatok által kivitelezett beruházásokkal újraindítani a latin-amerikai ország olajiparát.
Venezuelai olaj: óriási üzlet lehet, de a vállalatok ódzkódnak
A venezuelai nehéz olaj körüli nehézségekről az Origón ebben az összeállításban írtunk, az azóta eltelt időben pedig – a legutóbbi pénteken tartott találkozón – Donald Trump és az amerikai nagyvállalatok tárgyaltak a jelenleg az amerikaiak által ellenőrzött venezuelai olajipar fejlesztéséről. A találkozón Trump azt mondta, hogy az olajipar legalább 100 milliárd dollárt fektetne be Venezuela súlyosan meggyengült energetikai ágazatának újjáépítésébe – bár nem világos, honnan származik ez az összeg, és mint a beszámolók felidézik, az amerikai energiaipari vezetők szkepticizmussal fogadták a Fehér Házban tartott találkozón a kezdeményezést.
„Befektetésre alkalmatlan” – mondta Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatója a tisztviselőknek, amikor a venezuelai üzleti tevékenység akadályairól esett szó. „Számos jogi és kereskedelmi keretrendszert kellene előbb létrehozni ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, milyen megtérülésre számíthatnánk egy ilyen beruházás esetén” – fogalmazott.
Több más cégvezető is vonakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy üzletet kössön a válság sújtotta latin-amerikai országgal. A találkozón nem is tettek érdeme vállalat venezuelai fejlesztésekre, ami nem jelenti azt, hogy a közeljövőben a feltételrendszer átalakítása mellet nem történhet ilyen.
Akciós a venezuelai nyersolaj
Az első olajeladás részletei szerdán még nem voltak ismertek, ám Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője közleményében azt mondta: „Trump elnök csapata aktívan segíti azokat a pozitív, folyamatban lévő egyeztetéseket az olajvállalatokkal, amelyek készek és hajlandók példátlan beruházásokat eszközölni Venezuela olajinfrastruktúrájának helyreállítása érdekében.”
Miként az Origo megírta, az első venezuelai olajeladást Trump közvetlenül felügyeli, a teljes 50 millió hordós állomány értéke kb. 2,8 milliárd dollár. Egyelőre nem világos, hogy a most értékesített mennyiség ebből származik-e.
Szerdán a Reuters arról számolt be, hogy a venezuelai nyersolajat árengedménnyel kínálják a kereskedőknek, más országok – például Kanada – olajához képest. A 2023-as adatokból látni – cikkünket itt találja –, hogy korábban
- Kína után
- az Egyesült Államok volt a venezuelai olaj legnagyobb vásárlója, főként a Mexikói-öböl partján működő finomítókban feldolgozva a szállított mennyiséget.
Amennyiben a venezuelai kőolaj a kanadainál olcsóbban kerül amerikai kereskedőkhöz, az azt jelenti, hogy a kereskedők és a finomítók árrése is jelentősen megugorhat.
Trump: Venezuela maradjon az OPEC tagja
Donald Trump szerint Venezuelának célszerű lenne az OPEC tagjának maradnia, ugyanakkor elmondása szerint nem világos számára, hogy ez az Egyesült Államok érdekeit szolgálja-e. A kérdésről Washington eddig nem egyeztetett Caracassal.
Trump a Reuters hírügynökségnek adott interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy Venezuela számára előnyösebb volna az OPEC-tagság fenntartása, de mint megjegyezte, nem tudja megítélni, hogy ez az Egyesült Államoknak is kedvező lenne-e. Hozzátette, hogy a témát az amerikai kormányzat eddig nem vitatta meg a venezuelai féllel.
Venezuela az OPEC alapító tagja, a világ egyik legnagyobb nyersolajkészletével rendelkezik, ám a gazdasági válság és a szankciók miatt az elmúlt években drasztikusan visszaesett a kitermelése.
Arra a kérdésre, hogy egy amerikai befolyás alatt álló venezuelai olajpolitika mellett az ország betartaná-e az OPEC kitermelési kvótáit, Trump azt felelte, a felvetés korai, és nem az ő hatásköre.
Az amerikai ellenőrzés és a jövőbeli kapacitásbővítő beruházások feszültséget okozhatnak az OPEC-en belül, különösen akkor, ha Washington a termelés növelését szorgalmazza, miközben a kartell az árak támogatása érdekében annak visszafogására készül.
Az OPEC-en belül a döntések kollektívek ugyan, de a legnagyobb exportőr, Szaúd-Arábia, meghatározó szerepet játszik benne.