Hivatalos: Trump bebikázta a venezuelai olajipart, megvolt az első, 500 millió dolláros eladás

Nyélbe ütötte az Egyesült Államok az első üzletét a venezuelai olajra azt követően, hogy a január 3-án végrehajtott katonai akcióban elfogta az ország narkoterrorizmussal vádolt elnökét, Nicolás Madurót. Donald Trump elnök egyértelművé tette: célja hozzáférni az ország hatalmas olajtartalékaihoz és mintegy 100 milliárd dolláros, amerikai nagyvállalatok által kivitelezett beruházásokkal újraindítani a latin-amerikai ország olajiparát.

Venezuela világelső olajtartalékának a java nehéz olaj, de megtörént az első, Washington felügyelte értékesítés (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Venezuelai olaj: óriási üzlet lehet, de a vállalatok ódzkódnak

A venezuelai nehéz olaj körüli nehézségekről az Origón ebben az összeállításban írtunk, az azóta eltelt időben pedig – a legutóbbi pénteken tartott találkozón – Donald Trump és az amerikai nagyvállalatok tárgyaltak a jelenleg az amerikaiak által ellenőrzött venezuelai olajipar fejlesztéséről. A találkozón Trump azt mondta, hogy az olajipar legalább 100 milliárd dollárt fektetne be Venezuela súlyosan meggyengült energetikai ágazatának újjáépítésébe – bár nem világos, honnan származik ez az összeg, és mint a beszámolók felidézik, az amerikai energiaipari vezetők szkepticizmussal fogadták a Fehér Házban tartott találkozón a kezdeményezést.

„Befektetésre alkalmatlan” – mondta Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatója a tisztviselőknek, amikor a venezuelai üzleti tevékenység akadályairól esett szó. „Számos jogi és kereskedelmi keretrendszert kellene előbb létrehozni ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, milyen megtérülésre számíthatnánk egy ilyen beruházás esetén” – fogalmazott.

Több más cégvezető is vonakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy üzletet kössön a válság sújtotta latin-amerikai országgal. A találkozón nem is tettek érdeme vállalat venezuelai fejlesztésekre, ami nem jelenti azt, hogy a közeljövőben a feltételrendszer átalakítása mellet nem történhet ilyen.

Akciós a venezuelai nyersolaj

Az első olajeladás részletei szerdán még nem voltak ismertek, ám Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője közleményében azt mondta: „Trump elnök csapata aktívan segíti azokat a pozitív, folyamatban lévő egyeztetéseket az olajvállalatokkal, amelyek készek és hajlandók példátlan beruházásokat eszközölni Venezuela olajinfrastruktúrájának helyreállítása érdekében.”