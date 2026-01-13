Megvan, hogy mely országok a venezuelai kőolaj legnagyobb vásárlói

Nicolás Maduro volt venezuelai elnök amerikai erők általi elfogása után Venezuela olajipara jelentős átalakulás előtt áll, ezt több cikkben mutattuk be az Origón. A világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országa erősen függött az abból származó bevételekből, s vélhetően ez a jövőben sem lesz másként. Kérdés – a nem feltétlen megbízható venezuelai adatszolgáltatás tükrében különösen –, hogy korábban hová irányult az ország kőolajexportja. Ezt a globális energiapiaci információszolgáltató, a Vortexa által közölt 2023-as adatok alapján tudjuk bemutatani, melyek az Egyesült Államok Energiaügyi Információs Hivatalának (EIA) jelentésein alapulnak.

2023-ban mintegy Közel 3 milliárd dollár értékű venezuelai kőolaj eladását kezdeményezik az amerikaiak (illusztráció)

Hová irányult Venezuela kőolajexportja?

2023-ban Venezuela összesen 211,6 millió hordó nyersolajat exportált. Ennek több mint 90 százaléka mindössze két országba:

Kínába, és

az Egyesült Államokba

irányult.

A részletes adatok szerint Kína volt messze a legnagyobb felvevőpiac:

2023-ban 144 millió hordó venezuelai nyersolajat importált, ami az ország teljes kőolajexportjának 68 százalékát tette ki.

A kínai feldolgozás felkészített a venezuelai nehéz olaj fogadására, mely jóval körülményesebb művelet, mint a könnyebb nyersolajoké, cserébe Peking olcsón tudott igényei szerinti mennyiséget vásárolni abból.

Az Egyesült Államok volt a második legnagyobb vásárló, 48,5 millió hordóval, ami nagyjából 23 százalékos részesedést jelentett. Az országban főként a Mexikói-öböl partján találhatók a feldolgozást elvégezni képes finomítók.

Spanyolország és Kuba szintén számottevő mennyiséget vásárolt: előbbi 8,5 millió, utóbbi 7,6 millió hordót importált Venezuelából 2023-ban.

Venezuela nyersolajexportja célországok szerint (2023-as adatok):

Ország Venezuelából exportált nyersolaj mennyisége

(hordó) Részesedés a teljes exportból Kína 144 071 000 68,1 % Egyesült Államok 48 467 000 22,9 % Spanyolország 8 533 000 4,0 % Kuba 7 587 000 3,6 % Szingapúr 1 092 000 0,5 % Bahamák 923 000 0,4 % Malajzia 618 000 0,3 % Oroszország 358 000 0,2 %

Az adatokból látható, hogy a latin-amerikai ország a kőolajexport-függőség mellett ráadásul az export rendkívüli módon koncentrált volt: a kivitel több mint 90 százaléka két országba, Kínába és az Egyesült Államokba irányult.

Ez az exportstruktúra magas geopolitikai és szankciós kitettséget jelent.

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy Kubába a venezuelai olajkivitel alig néhány százaléka irányult. Kuba szempontjából azonban ez a teljes import 40-50 százalékát jelentette, és mint ebben az összeállításunkban bemutattuk, ennek elmaradása végzetes lehet a kubai gazdaság, illetve a hétköznapi életvitel számára egyaránt.