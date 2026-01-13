Megvan, hogy mely országok a venezuelai kőolaj legnagyobb vásárlói

Nicolás Maduro volt venezuelai elnök amerikai erők általi elfogása után Venezuela olajipara jelentős átalakulás előtt áll, ezt több cikkben mutattuk be az Origón. A világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országa erősen függött az abból származó bevételekből, s vélhetően ez a jövőben sem lesz másként. Kérdés – a nem feltétlen megbízható venezuelai adatszolgáltatás tükrében különösen –, hogy korábban hová irányult az ország kőolajexportja. Ezt a globális energiapiaci információszolgáltató, a Vortexa által közölt 2023-as adatok alapján tudjuk bemutatani, melyek az Egyesült Államok Energiaügyi Információs Hivatalának (EIA) jelentésein alapulnak.
Hová irányult Venezuela kőolajexportja?
2023-ban Venezuela összesen 211,6 millió hordó nyersolajat exportált. Ennek több mint 90 százaléka mindössze két országba:
- Kínába, és
- az Egyesült Államokba
irányult.
A részletes adatok szerint Kína volt messze a legnagyobb felvevőpiac:
2023-ban 144 millió hordó venezuelai nyersolajat importált, ami az ország teljes kőolajexportjának 68 százalékát tette ki.
A kínai feldolgozás felkészített a venezuelai nehéz olaj fogadására, mely jóval körülményesebb művelet, mint a könnyebb nyersolajoké, cserébe Peking olcsón tudott igényei szerinti mennyiséget vásárolni abból.
Az Egyesült Államok volt a második legnagyobb vásárló, 48,5 millió hordóval, ami nagyjából 23 százalékos részesedést jelentett. Az országban főként a Mexikói-öböl partján találhatók a feldolgozást elvégezni képes finomítók.
Spanyolország és Kuba szintén számottevő mennyiséget vásárolt: előbbi 8,5 millió, utóbbi 7,6 millió hordót importált Venezuelából 2023-ban.
Venezuela nyersolajexportja célországok szerint (2023-as adatok):
|Ország
|Venezuelából exportált nyersolaj mennyisége
(hordó)
|Részesedés a teljes exportból
|Kína
|144 071 000
|68,1 %
|Egyesült Államok
|48 467 000
|22,9 %
|Spanyolország
|8 533 000
|4,0 %
|Kuba
|7 587 000
|3,6 %
|Szingapúr
|1 092 000
|0,5 %
|Bahamák
|923 000
|0,4 %
|Malajzia
|618 000
|0,3 %
|Oroszország
|358 000
|0,2 %
Az adatokból látható, hogy a latin-amerikai ország a kőolajexport-függőség mellett ráadásul az export rendkívüli módon koncentrált volt: a kivitel több mint 90 százaléka két országba, Kínába és az Egyesült Államokba irányult.
Ez az exportstruktúra magas geopolitikai és szankciós kitettséget jelent.
Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy Kubába a venezuelai olajkivitel alig néhány százaléka irányult. Kuba szempontjából azonban ez a teljes import 40-50 százalékát jelentette, és mint ebben az összeállításunkban bemutattuk, ennek elmaradása végzetes lehet a kubai gazdaság, illetve a hétköznapi életvitel számára egyaránt.
Donald Trump közlése szerint a venezuelai olajipar jelenleg amerikai ellenőrzés alá tartozik, és később az egyelőre ódzkódó amerikai nagyvállalatokkal valósulna meg az újjépítése.
Így talált egymásra Kína és Venezuela
Miután a Trump-adminisztráció 2019 januárjában szankciókat vezetett be a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA ellen – gyakorlatilag kizárva a céget az amerikai pénzügyi rendszerből és a hagyományos, készpénzes értékesítésből –, a venezuelai kőolajexport jelentős része olajért cserébe nyújtott hitelek formájában zajlott tovább.
Ebben a konstrukcióban Kína vált a legfontosabb partnerévé Venezuelának. Az ázsiai ország az elmúlt évtizedben közel 50 milliárd dollárnyi hitelt nyújtott Venezuleának (amelynek fennálló összege ma becslések szerint 10-12 milliárd dollár), és a törlesztés jelentős része kőolajszállítmányokkal, nem pedig készpénzben történt.
Bár Venezuela nehéz, magas kéntartalmú kőolaja nehezebben finomítható, és kevesebb nagy értékű üzemanyagot – például benzint és gázolajat – ad, miközben több alacsonyabb értékű terméket, például bitument eredményez, így Kína számára ez kifejezetten előnyösnek bizonyult. Kína hatalmas infrastrukturális és építőipari beruházásai miatt ugyanis jelentős a bitumen iránti kereslet, amelyhez a venezuelai kőolaj olcsó és bőséges alapanyagot kínált.
Kína szempontjából nagy gondot jelenthet az Egyesült Államok ellenőrzése Venezuela olajszektora felett (azt, hogy ebből ténylegesen mennyi valósult meg ténylegesen, Washington nem részletezte), így Peking várhatóan kénytelen lesz más partnerektől növelni importját, például Oroszországból, Iránból, vagy akár Kanadából. Utóbbi szintén nagy mennyiségben termel rendkívül nehéz kőolajat.