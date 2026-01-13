Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

Olvasta?

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

Venezuela

Megvan, hogy mely országok a venezuelai kőolaj legnagyobb vásárlói

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok január 3-i katonai akciója óta közhellyé vált, hogy Venezuela a világ legnagyobb ismert kőolajtartalékával rendelkezik, bár a kitermelése csekély volumenű, jelenleg a globális mennyiség mindössze 1 százalékét adja. Az, hogy a venezuelai olajból mennyi exportbevétel keletkezik, nagymértékben attól függ, mely piacokra jutnak el ténylegesen az olajszállítmányok - illetve jutottak, mert most már a Trump-kornányzat felügyelate alá került ez az ágazat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
VenezuelakőolajexportKínaEgyesült Államok

Nicolás Maduro volt venezuelai elnök amerikai erők általi elfogása után Venezuela olajipara jelentős átalakulás előtt áll, ezt több cikkben mutattuk be az Origón. A világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező országa erősen függött az abból származó bevételekből, s vélhetően ez a jövőben sem lesz másként. Kérdés a nem feltétlen megbízható venezuelai adatszolgáltatás tükrében különösen , hogy korábban hová irányult az ország kőolajexportja. Ezt a globális energiapiaci információszolgáltató, a Vortexa által közölt 2023-as adatok alapján tudjuk bemutatani, melyek az Egyesült Államok Energiaügyi Információs Hivatalának (EIA) jelentésein alapulnak.

Közel 3 milliárd dollár értékű venezuelai kőolaj eladását kezdeményezik az amerikaiak (illusztráció)
2023-ban mintegy Közel 3 milliárd dollár értékű venezuelai kőolaj eladását kezdeményezik az amerikaiak (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Hová irányult Venezuela kőolajexportja?

2023-ban Venezuela összesen 211,6 millió hordó nyersolajat exportált. Ennek több mint 90 százaléka mindössze két országba:

  • Kínába, és
  • az Egyesült Államokba

irányult.

A részletes adatok szerint Kína volt messze a legnagyobb felvevőpiac:

2023-ban 144 millió hordó venezuelai nyersolajat importált, ami az ország teljes kőolajexportjának 68 százalékát tette ki.

A kínai feldolgozás felkészített a venezuelai nehéz olaj fogadására, mely jóval körülményesebb művelet, mint a könnyebb nyersolajoké, cserébe Peking olcsón tudott igényei szerinti mennyiséget vásárolni abból.

Az Egyesült Államok volt a második legnagyobb vásárló, 48,5 millió hordóval, ami nagyjából 23 százalékos részesedést jelentett. Az országban főként a Mexikói-öböl partján találhatók a feldolgozást elvégezni képes finomítók.

Spanyolország és Kuba szintén számottevő mennyiséget vásárolt: előbbi 8,5 millió, utóbbi 7,6 millió hordót importált Venezuelából 2023-ban.

Venezuela nyersolajexportja célországok szerint (2023-as adatok):

OrszágVenezuelából exportált nyersolaj mennyisége
(hordó)		Részesedés a teljes exportból
Kína144 071 00068,1 %
Egyesült Államok48 467 00022,9 %
Spanyolország8 533 0004,0 %
Kuba7 587 0003,6 %
Szingapúr1 092 0000,5 %
Bahamák923 0000,4 %
Malajzia618 0000,3 %
Oroszország358 0000,2 %

Az adatokból látható, hogy a latin-amerikai ország a kőolajexport-függőség mellett ráadásul az export rendkívüli módon koncentrált volt: a kivitel több mint 90 százaléka két országba, Kínába és az Egyesült Államokba irányult. 

Ez az exportstruktúra magas geopolitikai és szankciós kitettséget jelent.

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy Kubába a venezuelai olajkivitel alig néhány százaléka irányult. Kuba szempontjából azonban ez a teljes import 40-50 százalékát jelentette, és mint ebben az összeállításunkban bemutattuk, ennek elmaradása végzetes lehet a kubai gazdaság, illetve a hétköznapi életvitel számára egyaránt.

Donald Trump közlése szerint a venezuelai olajipar jelenleg amerikai ellenőrzés alá tartozik, és később az egyelőre ódzkódó amerikai nagyvállalatokkal valósulna meg az újjépítése.

2023-ban 211 millió hordó volt az export (illusztráció), hordó, olajkút
2023-ban 211 millió hordó volt az export (illusztráció)
Fotó: Pexels

Így talált egymásra Kína és Venezuela

Miután a Trump-adminisztráció 2019 januárjában szankciókat vezetett be a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA ellen – gyakorlatilag kizárva a céget az amerikai pénzügyi rendszerből és a hagyományos, készpénzes értékesítésből –, a venezuelai kőolajexport jelentős része olajért cserébe nyújtott hitelek formájában zajlott tovább.

Ebben a konstrukcióban Kína vált a legfontosabb partnerévé Venezuelának. Az ázsiai ország az elmúlt évtizedben közel 50 milliárd dollárnyi hitelt nyújtott Venezuleának (amelynek fennálló összege ma becslések szerint 10-12 milliárd dollár), és a törlesztés jelentős része kőolajszállítmányokkal, nem pedig készpénzben történt. 

Bár Venezuela nehéz, magas kéntartalmú kőolaja nehezebben finomítható, és kevesebb nagy értékű üzemanyagot – például benzint és gázolajat – ad, miközben több alacsonyabb értékű terméket, például bitument eredményez, így Kína számára ez kifejezetten előnyösnek bizonyult. Kína hatalmas infrastrukturális és építőipari beruházásai miatt ugyanis jelentős a bitumen iránti kereslet, amelyhez a venezuelai kőolaj olcsó és bőséges alapanyagot kínált.

Kína szempontjából nagy gondot jelenthet az Egyesült Államok ellenőrzése Venezuela olajszektora felett (azt, hogy ebből ténylegesen mennyi valósult meg ténylegesen, Washington nem részletezte), így Peking várhatóan kénytelen lesz más partnerektől növelni importját, például Oroszországból, Iránból, vagy akár Kanadából. Utóbbi szintén nagy mennyiségben termel rendkívül nehéz kőolajat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!