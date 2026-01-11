Végleg a sötétségben maradhat egy ország a venezuelai kőolaj hiánya miatt

Miközben a január 3-i venezuelai katonai akció után, a lehetséges gazdasági következmények között a latin-amerikai ország olajiparának 100 milliárd dolláros kihívásáról és arról esik talán a legtöbb szó, hogy Donald Trump az akcióval Kínát is elvághatja az ország nehéz olajától, egy földrajzilag Venezuelához jóval közelebb található ország akár már igen rövid idő alatt az összeomlás szélére juthat. Kuba ugyanis rendkívül módon kitett a venezuelai kőolaj-szállítmányoknak, az ország amúgy is borzalmas állapotban lévő gazdaságának és energiaellátásának óriási csapást jelenthet az akció.
Annál is fájdalmasabb a venezuelai kőolaj hiánya Kubának
A matanzasi kikötőben – ahol rendszerint olajszállító hajók kötnek ki – bezárt benzinkutak és hosszan kígyózó üzemanyagsorok jelzik az egyre súlyosabb ellátási hiányt – írja riportjában a Reuters. Az Egyesült Államok legutóbbi lépése a tankerek elfogásával tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a már most is gyakori, órákig tartó áramszünetek állandósulnak. A nyomásgyakorlás látványos eszkalációjaként az amerikai hadsereg szerdán, amerikai tisztviselők közlése szerint, kéthetes üldözést követően lefoglalta az orosz zászló alatt közlekedő Marinera nevű tartályhajót az Atlanti-óceánon, Izland közelében. Az intézkedést egy magas rangú orosz tisztviselő „nyílt kalózkodásnak” nevezte.
A lefoglalás már a negyedik ilyen eset azóta, hogy Washington december közepén blokádot rendelt el minden szankcionált hajóval szemben, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
„Most azt gondolom, hogy ezzel a helyzettel még rosszabb lesz minden, mert nem engedik be az olajat” – mondta a Reutersnek William Gonzalez, egy matanzasi lakos. „Korábban Venezuelából és Oroszországból jött az olaj, most már csak Oroszországból fog. Ez egy forrással kevesebb, így az ország helyzete biztosan romlik” – osztotta meg véleményét a férfi. A beszámolók szerint a kubaiak rendkívül elégedetlenek és dühösek a fejlemény miatt, és erős ellenérzéseik vannak az amerikai akcióval kapcsolatban.
Kubában az energiahordozó rendelkezésre állása mellett az energetikai infrastruktúra rossz állapota is befolyásolja az áram rendelkezésre állását. Miként az Origo megírta, 2024 őszén országos áramszünet volt Kubában, a szolgáltatások csak lassan, és területileg egyenlőtlen mértékben álltak vissza. 2022-ben pedig egy olajraktár felrobbanása okozott súlyos gondokat.
Súlyos csapás Kuba számára
Miközben a világ egy része Peking érdemes reakcióját várja az amerikai akcióra, Kuba számára a venezuelai olaj kiesése katasztrofális.
A hajózási adatok és a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA dokumentumai szerint tavaly január és november között Venezuela naponta átlagosan 27 ezer hordó olajat szállított a szigetországba, ami Kuba olajigényének nagyjából 50 százalékát fedezte.
Jorge Piñón, az austini Texasi Egyetem Energiakutató Intézetének szakértője szerint a műholdas nyomkövetési adatok alapján jelenleg egyetlen olajszállító sem tart Venezuelából Kuba felé – bár ez nem zárja ki, hogy „szellemhajók”, kikapcsolt jeladóval, mégis eljutottak a szigetre. Venezuela általában havi három-négy tartályhajót indít, ami napi 30–35 ezer hordós mennyiséget jelent.
„Ezért olyan létfontosságú a venezuelai szállítás, mert ez a napi 30-35 ezer hordó Kuba teljes olajigényének felét fedezi” – mondta Piñón. A fennmaradó részt Mexikó és Oroszország szállítja Kuba számára. Mexikó az utóbbi időben „fontos beszállítóvá” vált, de Claudia Sheinbaum mexikói elnök azonban a héten kijelentette: országa nem szállít több olajat Kubának. Nagy kérdés, hogy Kuba honnan pótolhatja a szükségleteinek megfelelő mennyiséget.
Kubai erők Venezuelában
Miként a The Conversation összeállításában bemutatja, Venezuela Kuba biztonsági apparátusának való alárendeltségét egyértelműen jelezte a 2026. január 3-i esemény, amikor a hivatalos közlések szerint 32 kubai, főként állambiztonsági tiszt vesztette életét Nicolás Maduro védelme közben, az amerikai katonai művelet során, amely végül az elnök elfogásához vezetett. Havanna az esetet „harci cselekményeknek” nevezte, és úgy értékelte, a kubaiak hivatalos szolgálati feladat teljesítése közben haltak meg.
A kubai katonai személyzet bevetése a venezuelai elnök védelmére, valamint haláluk a harci helyzetben, világosan mutatja, hogy Venezuela fegyveres erői elvesztették ellenőrzésüket saját védelmi rendszereik felett. Egyúttal egy, Havanna által irányított, párhuzamos biztonsági struktúra létezésére is rávilágít az elemzői értékelés szerint. Korábban mind Caracas, mind Havanna tagadta, hogy kubau biztonsági személyzet van jelen Venezuelában, most viszont a derült ki, hogy az országból kiemelt Maduro elnök személyes védelmét is kubaiak látták el.
Az összeomlás szélén az egyik utolsó kommunista ország gazdasága
Kuba gazdasági válságának másik kulcseleme a turizmus összeomlása. Történelmileg ez volt az egyike azon kevés, jelentős devizaforrássnak, amely nem kötődött az olajhoz. Az évtizedek óta amerikai szankciók alatt álló kubaiak az elmúlt években már súlyos élelmiszer-, gyógyszer- és üzemanyaghiánnyal küzdöttek, mivel az importfüggő szigetország devizabevételei mintegy 30 százalékkal csökkentek. Ám mint megírtuk, a kubai gazdaság már régóta nehéz helyzetben van, s mostanra más húzóágazatok mellett a turizmus is összeomlott.
A Global Affairs friss elemzése szerint a szigetország nem tudott visszatérni a Covid-19 világjárvány előtti turisztikai szintekhez:
- 2019-ben több mint 4,2 millió külföldi látogató érkezett Kubába, míg
- 2023-ban mindössze 2,4 millió.
A 2024-es és 2025-ös adatok további csökkenést mutatnak.
Venezuelai energiaellátás és jelentős turisztikai bevételek nélkül a kubai gazdaság súlyos külső forráshiánnyal néz szembe. A két bevételi forrás együttes visszaesése rávilágít egy olyan függő gazdasági modell törékenységére, amely kedvezőtlen külső körülmények között képtelen önfenntartó módon működni.
A venezuelai kőolaj hiányával további, makroszintű problémák jelentkezhetnek az ország gazdaságában, a lakosok személyes szintjén jelentkező kihívásokról nem is beszélve (pl. áram nélkül megromlanak a hűtést igénylő élelmiszerek). Így az az állítás, hogy Kuba hamarosan sötétbe burkolódzhat, nem pusztán metafora, s nem csak az esti órákra lehet igaz.
Kubára irányítja a figyelmet az is, hogy Donald Trump amerikai elnök többször utalt arra a venezuelai akciót követően, hogy más, a karibi térség országainak helyzetét is szoros figyelemmel kíséri az amerikai kormány, és úgy fogalmazott, hogy szerinte a kubai kormány magától is összeomolhat. Az pedig egy további, nem elhanyagolható adalék, hogy a szövetségi kormány egyik legerősebbnek tűnő, sokat szereplő tagja az a Marco Rubio külügyminiszter, akinek személyes háttere – kubai bevándorlók gyermeke – és politikai víziója egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy Kuba a jelenlegi amerikai külpolitika egyik központi kérdéseként folyamatosan napirenden legyen.