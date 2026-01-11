Végleg a sötétségben maradhat egy ország a venezuelai kőolaj hiánya miatt

Miközben a január 3-i venezuelai katonai akció után, a lehetséges gazdasági következmények között a latin-amerikai ország olajiparának 100 milliárd dolláros kihívásáról és arról esik talán a legtöbb szó, hogy Donald Trump az akcióval Kínát is elvághatja az ország nehéz olajától, egy földrajzilag Venezuelához jóval közelebb található ország akár már igen rövid idő alatt az összeomlás szélére juthat. Kuba ugyanis rendkívül módon kitett a venezuelai kőolaj-szállítmányoknak, az ország amúgy is borzalmas állapotban lévő gazdaságának és energiaellátásának óriási csapást jelenthet az akció.

Kuba nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, melyet nagymértékben tovább ronthat a venezuelai kőolaj hiánya (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Annál is fájdalmasabb a venezuelai kőolaj hiánya Kubának

A matanzasi kikötőben – ahol rendszerint olajszállító hajók kötnek ki – bezárt benzinkutak és hosszan kígyózó üzemanyagsorok jelzik az egyre súlyosabb ellátási hiányt – írja riportjában a Reuters. Az Egyesült Államok legutóbbi lépése a tankerek elfogásával tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a már most is gyakori, órákig tartó áramszünetek állandósulnak. A nyomásgyakorlás látványos eszkalációjaként az amerikai hadsereg szerdán, amerikai tisztviselők közlése szerint, kéthetes üldözést követően lefoglalta az orosz zászló alatt közlekedő Marinera nevű tartályhajót az Atlanti-óceánon, Izland közelében. Az intézkedést egy magas rangú orosz tisztviselő „nyílt kalózkodásnak” nevezte.

A lefoglalás már a negyedik ilyen eset azóta, hogy Washington december közepén blokádot rendelt el minden szankcionált hajóval szemben, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.

„Most azt gondolom, hogy ezzel a helyzettel még rosszabb lesz minden, mert nem engedik be az olajat” – mondta a Reutersnek William Gonzalez, egy matanzasi lakos. „Korábban Venezuelából és Oroszországból jött az olaj, most már csak Oroszországból fog. Ez egy forrással kevesebb, így az ország helyzete biztosan romlik” – osztotta meg véleményét a férfi. A beszámolók szerint a kubaiak rendkívül elégedetlenek és dühösek a fejlemény miatt, és erős ellenérzéseik vannak az amerikai akcióval kapcsolatban.