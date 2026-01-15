Ez lehet Trump terve Venezuelában: nem az amerikai hadseregre támaszkodna – félelmetes erőnek adhat megbízást

Bár Donald Trump elnök hivatalosan nem zárta ki az amerikai katonai jelenlét lehetőségét Venezuelában, a döntéshozatalra rálátó források szerint óvakodik attól, hogy hosszabb időre amerikai katonákat küldjön a térségbe. A térség olajiparának újraindításához ugyanakkor elengedhetetlen lehet az, hogy erőteljes fegyveres jelenléttel biztosítsa a kitermelés bővítését, a fejlesztéseket. Mindez komoly dilemmát jelent a Fehér Háznak a venezuelai elnök elfogását követően, azzal párhuzamosan, hogy Washington igyekszik rávenni az egyelőre nem túlságosan lelkes nagy olajvállalatokat, hogy újra befektessenek a súlyos válságban lévő venezuelai olajiparba. A biztonság garantálása így évekre szóló feladattá válik.

Magán katonai vállalkozók kaphatnak szerepet a venezuelai olajipar védelmében (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nehéz feladat az olajtermelés újraindítása egy hatalmi vákuumban

A venezuelai olajtermelés újraindítása fontos eleme Trump elképzelésének a Maduro utáni Venezuela jövőjéről. Kérdés ugyanakkor, hogy miként védik meg az értékes olajinfrastruktúrát a kartellektől és más ellenséges szereplőktől abban a hatalmi vákuumban, amely Maduro elfogásával alakult ki.

A washingtoni források nyilatkozatai alapján készített összeállítás szerint az erről szóló egyeztetések még korai szakaszban járnak. Ennek ellenére több magánbiztonsági cég már most igyekszik pozíciót szerezni az Egyesült Államok venezuelai jelenlétéhez kapcsolódó feladatokban.

Az érdeklődés nem véletlen:

az iraki háború idején az Egyesült Államok mintegy 138 milliárd dollárt költött magánbiztonsági, logisztikai, és az újjáépítésben érdekelt vállalkozókra.

A múlt héten a Pentagon információkat kért be egyes vállalatoktól arról, hogy milyen képességekkel tudnának támogatni egy esetleges venezuelai amerikai katonai műveletet – mondta egy, az ügyet ismerő személy. A cégek emellett kapcsolatban állnak a külügyminisztérium külföldi épületüzemeltetési irodájával is azért, hogy jelezzék, amennyiben biztonsági feladatokat látnának el a venezulai amerikai nagykövetség újranyitása után. A Pentagon egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Egyelőre nem világos, mely cégek kaphatják meg végül ezeket a megbízásokat, ám az egyik forrás szerint több vállalat már most kedvező helyzetben van. Közéjük tartozik a Grey Bull Rescue Foundation is, amely amerikai különleges erők veteránjaiból áll, és tavaly segített titokban kimenekíteni Venezuelából María Corina Machadót, az ellenzék vezetőjét és Nobel-díjas politikust. Bryan Stern, a Grey Bull alapítója a lehetséges venezuelai magánkatonai szerepvállalásról szólva azt mondta, még korai arról beszélni, de jelezte, a társaság „hónapok óta” aktív a térségben. Stern irányította Machado kimenekítését.

Amikor visszatér a külföldi tőke, azzal együtt megjelenik egy csomó Navy SEAL-es, zöldsapkás is, hogy életben és biztonságban tartsák őket

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „Venezuelában is valami ilyesmi fog történni.” A magánvállalkozók bevonása azonban biztosan komoly vizsgálatokat von maga után. Az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államok időnként nagymértékben támaszkodott ilyen cégekre, különösen az iraki háború csúcspontján. A szerepvállalásukat azonban akkor botrányok kísérték, az iraki civilek megölésétől a háborús nyerészkedés vádjáig.