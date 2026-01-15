Ez lehet Trump terve Venezuelában: nem az amerikai hadseregre támaszkodna – félelmetes erőnek adhat megbízást

Bár Donald Trump elnök hivatalosan nem zárta ki az amerikai katonai jelenlét lehetőségét Venezuelában, a döntéshozatalra rálátó források szerint óvakodik attól, hogy hosszabb időre amerikai katonákat küldjön a térségbe. A térség olajiparának újraindításához ugyanakkor elengedhetetlen lehet az, hogy erőteljes fegyveres jelenléttel biztosítsa a kitermelés bővítését, a fejlesztéseket. Mindez komoly dilemmát jelent a Fehér Háznak a venezuelai elnök elfogását követően, azzal párhuzamosan, hogy Washington igyekszik rávenni az egyelőre nem túlságosan lelkes nagy olajvállalatokat, hogy újra befektessenek a súlyos válságban lévő venezuelai olajiparba. A biztonság garantálása így évekre szóló feladattá válik.
Nehéz feladat az olajtermelés újraindítása egy hatalmi vákuumban
A venezuelai olajtermelés újraindítása fontos eleme Trump elképzelésének a Maduro utáni Venezuela jövőjéről. Kérdés ugyanakkor, hogy miként védik meg az értékes olajinfrastruktúrát a kartellektől és más ellenséges szereplőktől abban a hatalmi vákuumban, amely Maduro elfogásával alakult ki.
A washingtoni források nyilatkozatai alapján készített összeállítás szerint az erről szóló egyeztetések még korai szakaszban járnak. Ennek ellenére több magánbiztonsági cég már most igyekszik pozíciót szerezni az Egyesült Államok venezuelai jelenlétéhez kapcsolódó feladatokban.
Az érdeklődés nem véletlen:
az iraki háború idején az Egyesült Államok mintegy 138 milliárd dollárt költött magánbiztonsági, logisztikai, és az újjáépítésben érdekelt vállalkozókra.
A múlt héten a Pentagon információkat kért be egyes vállalatoktól arról, hogy milyen képességekkel tudnának támogatni egy esetleges venezuelai amerikai katonai műveletet – mondta egy, az ügyet ismerő személy. A cégek emellett kapcsolatban állnak a külügyminisztérium külföldi épületüzemeltetési irodájával is azért, hogy jelezzék, amennyiben biztonsági feladatokat látnának el a venezulai amerikai nagykövetség újranyitása után. A Pentagon egyelőre nem kommentálta az értesülést.
Egyelőre nem világos, mely cégek kaphatják meg végül ezeket a megbízásokat, ám az egyik forrás szerint több vállalat már most kedvező helyzetben van. Közéjük tartozik a Grey Bull Rescue Foundation is, amely amerikai különleges erők veteránjaiból áll, és tavaly segített titokban kimenekíteni Venezuelából María Corina Machadót, az ellenzék vezetőjét és Nobel-díjas politikust. Bryan Stern, a Grey Bull alapítója a lehetséges venezuelai magánkatonai szerepvállalásról szólva azt mondta, még korai arról beszélni, de jelezte, a társaság „hónapok óta” aktív a térségben. Stern irányította Machado kimenekítését.
Amikor visszatér a külföldi tőke, azzal együtt megjelenik egy csomó Navy SEAL-es, zöldsapkás is, hogy életben és biztonságban tartsák őket
– fogalmazott, hozzátéve, hogy „Venezuelában is valami ilyesmi fog történni.” A magánvállalkozók bevonása azonban biztosan komoly vizsgálatokat von maga után. Az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államok időnként nagymértékben támaszkodott ilyen cégekre, különösen az iraki háború csúcspontján. A szerepvállalásukat azonban akkor botrányok kísérték, az iraki civilek megölésétől a háborús nyerészkedés vádjáig.
A befektetők egyelőre nem rohannak Venezuelába
Miként az Origo a venezulai olajipar lehetőségeiről szóló cikkeiben megírta, az amerikai olajvállalatok egyelőre vonakodnak elköteleződni a Donald Trump által javasolt, 100 milliárd dolláros, a venezuelai olajipart újraindítani szándékozó terve mellett.
Elemzők szerint a vezető olajcégek óvatosak maradnak mindaddig, amíg az adminisztráció nem ad megnyugtató választ azokra a biztonsági kihívásokra, amelyekkel a Maduro-rendszer maradványai által irányított országban szembe kell nézniük. Bob McNally, a washingtoni Rapidan Energy tanácsadó cég elnöke szerint az amerikai olajvállalatok legfőbb kérdése az lesz, hogy alkalmazottaik biztonságban tudnak-e dolgozni Venezuelában, és hogy ez hosszabb távon is így marad-e.
Itt jönnek a képbe a magán katonai vállalkozók, amelyek jelentős szerepet kaphatnak az amerikai érdekek védelmében Venezuelában. Erről már jóval a mostani akció előtt keringtek értesülések, azzal a megkötéssel, hogy az új legitim caracasi kormány felállásig juthat nekük szerep a latin-amerikai országban. Egyes források szerint pedig a jelenleg az országban egyedüliként működő amerikai olajcégnek is védelmet fognak nyújtani:
a Chevron venezuelai eszközei több milliárd dollárt érnek.
A Trump-kormányzat az utóbbi időben is alkalmazott magán katonai vállalkozókat külpolitikai céljai érdekében.
Venezuelában a rövid távú cél némileg eltérő. Bár Trump nyilvánosan arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „lefoglalja” az ottani olajat, több forrás szerint a valódi szándék az Oroszország, Kína, Irán és Kuba irányába küldött illegális olajáramlás felszámolása. A terv része, hogy a jelenleg Venezuelában tárolt olaj ott is maradjon, és ez is a magánbiztonsági cégek feladata lenne, ha amerikai vállalatok a politikai átmenet idején visszatérnének az országba. Ezért más esetektől eltérően a venezuelai megbízások elsősorban az olajinfrastruktúra védelmére összpontosítanának, nem pedig az ország biztosítására vagy a mindenkori kormány védelmére.
Veszélyes terep lehet Venezuela még a profiknak is
Bár a nagy olajcégek világszerte rutinszerűen alkalmaznak magánbiztonsági erőket kutak és vezetékek védelmére, elemzők szerint Venezuela különösen ingatag terep lehet. Egy esetleges, a térségben aktív drogkartellek elleni fellépés megtorlásaként az energetikai létesítmények célponttá válhatnak.
A 'colectivos' néven ismert milíciák csak egy részét jelentik a fenyegetéseknek
– mondta Theodore Kahn, a Control Risks tanácsadó cég Venezuela-szakértő elemzője a helyi paramilitáris csoportokra utalva. Kolumbiai fegyveres csoportok, köztük
- a FARC,
- az ELN frakciói is jelen vannak az országban,
elsődleges érdekük pedig a drogkereskedelmi útvonalak fenntartása.
Ha ezekre a csoportokra nagyobb nyomás nehezedik az amerikai hadsereg vagy az új venezuelai kormány részéről, megtorlásként amerikai olajlétesítményeket támadhatnak – figyelmeztetett Kahn. Az elemző szerint ugyanakkor a jelen helyzetben az olajcégek nem bíznák magukat a venezuelai hadseregre. Evan Ellis, az Stratégiai Tanulmányok Intézetének Latin-Amerikával foglalkozó kutatóprofesszora elmondta: kínai vállalatokkal is beszélt, amelyek Venezuelában üzletelnek, és azok „rémálomként” írták le tapasztalataikat a biztonsági helyzet miatt.
A magánvállalatként működő biztonsági cégek üzleti teljesítményét – a piac speciális jellege miatt – nehéz egyetlen számmal kifejezni. Egy elemzés alapján a szektorhoz 2021-ben óriási, 241,7 milliárd dolláros teljesítmény kötődött. Az Economist riportja alapján pedig látható: a piaci szereplők arra számítanak, hogy a cégek szolgáltatása iránt növekedni fog a kereslet. A szektorról az EU 2023-ban adott ki jelentést, amiből kiderül: bár a magán biztonsági cégeket és az azokban dolgozókat gyakran a zsoldos katonák fogalmával kapcsolják össze, valójában üzleti koncepció és a hivatásos haderőhöz való viszonyuk alapján több eltérő működési modelljük különíthető el.