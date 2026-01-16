Hoppá: máris 30 százalékkal többet adtak a venezuelai kőolajért – mi történik itt?

Miközben az Egyesült Államok január 3-án végrehajtott katonai akciója után némi túlzással az egész világ megtanulta az alapokat arról, miért jelent óriási kihívást a venezuelai nehéz olaj és az arra épülő iparág feltámasztása, Donald Trump és adminisztrációja nem tétlenkedik: megírtuk, hogy már nyélbe is ütötték az első olajüzletet 500 millió dollár értékben. Most egy érdekes részlet is ismertté vált arról.

Bejelentést tett az amerikai energiaügyi minisztérium a venezuelai olaj eladásáról (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Harmadával a korábbinál drágábban kelt el az olaj

Az Egyesült Államok mintegy 30 százalékkal magasabb árat tud elérni a venezuelai nyersolajért, mint korábban – jelentette ki a CNBC beszámolója szerint Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter. Washington azután kezdte meg a latin-amerikai ország olajának értékesítését, hogy elfogta Venezuela volt elnökét, Nicolás Madurót.

Az amerikai energiaügyi minisztérium egyik szóvivője szerint Washington már lebonyolította az első, hozzávetőleg 500 millió dollár értékű venezuelai olajeladást, és a következő napokban, illetve hetekben további tranzakciók várhatók. Az Investing szerint az ügylet azon a megállapodáson belül jött létre, amit Washington és Caracas még a Maduro elnök elfogására irányuló akció után kötött, 2 milliárd dollár értékű olaj eladásáról.

Körülbelül 30 százalékkal magasabb realizált árat kapunk ugyanazért az olajhordóért, mint amennyiért ők adták el ugyanazt a hordót három héttel ezelőtt

– mondta Wright egy amerikai energetikai iparági rendezvényen, konkrét árakat azonban nem közölt, és azt sem ismertette, mennyi volt a korábbi ár, s hogy Washington szerint minek köszönhető a magasabb ár (vélhetően az immár kevésbé kockázatosnak minősülő, szankciós félelmektől nem sújtott árupiaci státusznak, de érdemes lett volna hallani a kormányzati megítélést erről).

Ebben a tekintetben irányadó lehet az Argus globális energia- és árupiaci információszolgáltató elemzése, ami kiemeli, hogy a venezuelai nyersolaj az amerikai szankciók miatt jellemzően jelentős árengedménnyel forog a globális viszonyítási alapnak számító Brenthez képest. A kínai kikötőkbe januári szállításra szánt venezuelai Merey nehéz olaj rakományokat — amelyeket még azelőtt értékesítettek, hogy az Egyesült Államok átvette volna a venezuelai olajeladások irányítását — hordónként 10-12 dolláros diszkonttal kínálták a Brent határidős árfolyamához képest.

Legalább egy rakományt az amerikai rajtaütés óta hordónként 42 dolláros árengedménnyel kínáltak a Brenthez viszonyítva, 30 dollár/hordó minimumárral.

Az elmúlt napokban két megkopott, de besorolás szerint nagy kapacitású nyersolajszállító tartályhajó (VLCC), amelyeket egy szankciók alatt álló görög hajótulajdonos üzemeltet, nyersolajjal megrakodva elhagyta Venezuelát egy bahamai tárolóterminál felé, ám nem világos, hogy ezek a rakományok az Egyesült Államok által jóváhagyott értékesítési folyamat részét képezik-e. Az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti finomítói — amelyek közül sokat kifejezetten az Venezuelában termelt nehéz, magas kéntartalmú nyersolaj feldolgozására terveztek — az iparági források szerint készek lennének venezuelai nyersolajat felhasználni, amennyiben az elérhetővé válik a piacon.