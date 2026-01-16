Hoppá: máris 30 százalékkal többet adtak a venezuelai kőolajért – mi történik itt?

Miközben az Egyesült Államok január 3-án végrehajtott katonai akciója után némi túlzással az egész világ megtanulta az alapokat arról, miért jelent óriási kihívást a venezuelai nehéz olaj és az arra épülő iparág feltámasztása, Donald Trump és adminisztrációja nem tétlenkedik: megírtuk, hogy már nyélbe is ütötték az első olajüzletet 500 millió dollár értékben. Most egy érdekes részlet is ismertté vált arról.
Harmadával a korábbinál drágábban kelt el az olaj
Az Egyesült Államok mintegy 30 százalékkal magasabb árat tud elérni a venezuelai nyersolajért, mint korábban – jelentette ki a CNBC beszámolója szerint Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter. Washington azután kezdte meg a latin-amerikai ország olajának értékesítését, hogy elfogta Venezuela volt elnökét, Nicolás Madurót.
Az amerikai energiaügyi minisztérium egyik szóvivője szerint Washington már lebonyolította az első, hozzávetőleg 500 millió dollár értékű venezuelai olajeladást, és a következő napokban, illetve hetekben további tranzakciók várhatók. Az Investing szerint az ügylet azon a megállapodáson belül jött létre, amit Washington és Caracas még a Maduro elnök elfogására irányuló akció után kötött, 2 milliárd dollár értékű olaj eladásáról.
Körülbelül 30 százalékkal magasabb realizált árat kapunk ugyanazért az olajhordóért, mint amennyiért ők adták el ugyanazt a hordót három héttel ezelőtt
– mondta Wright egy amerikai energetikai iparági rendezvényen, konkrét árakat azonban nem közölt, és azt sem ismertette, mennyi volt a korábbi ár, s hogy Washington szerint minek köszönhető a magasabb ár (vélhetően az immár kevésbé kockázatosnak minősülő, szankciós félelmektől nem sújtott árupiaci státusznak, de érdemes lett volna hallani a kormányzati megítélést erről).
Ebben a tekintetben irányadó lehet az Argus globális energia- és árupiaci információszolgáltató elemzése, ami kiemeli, hogy a venezuelai nyersolaj az amerikai szankciók miatt jellemzően jelentős árengedménnyel forog a globális viszonyítási alapnak számító Brenthez képest. A kínai kikötőkbe januári szállításra szánt venezuelai Merey nehéz olaj rakományokat — amelyeket még azelőtt értékesítettek, hogy az Egyesült Államok átvette volna a venezuelai olajeladások irányítását — hordónként 10-12 dolláros diszkonttal kínálták a Brent határidős árfolyamához képest.
Legalább egy rakományt az amerikai rajtaütés óta hordónként 42 dolláros árengedménnyel kínáltak a Brenthez viszonyítva, 30 dollár/hordó minimumárral.
Az elmúlt napokban két megkopott, de besorolás szerint nagy kapacitású nyersolajszállító tartályhajó (VLCC), amelyeket egy szankciók alatt álló görög hajótulajdonos üzemeltet, nyersolajjal megrakodva elhagyta Venezuelát egy bahamai tárolóterminál felé, ám nem világos, hogy ezek a rakományok az Egyesült Államok által jóváhagyott értékesítési folyamat részét képezik-e. Az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti finomítói — amelyek közül sokat kifejezetten az Venezuelában termelt nehéz, magas kéntartalmú nyersolaj feldolgozására terveztek — az iparági források szerint készek lennének venezuelai nyersolajat felhasználni, amennyiben az elérhetővé válik a piacon.
A fenti megállapítás a washingtoni bejelentéssel úgy függhet össze, hogy azok a szankciós kockázatok eltűnhetnek a képletből, amik miatt a venezuelai nyersolajat eddig jelentős diszkonttal kínálták a vevőknek a latin-amerikai országból.
Bár a venezuelai olaj árának emelkedése önmagában aggasztó is lehet, mégis van egy egyensúlyképző szerepe, mivel ha magasabb áron, de szabályozott, legitim keretek között elérhető, akkor az nem tereli más források felé eddigi vásárlóit, amely egyébként a más piacokon elérhető olaj árát hajtaná fel.
Ez különösen a kínai beszerzések miatt lehet fontos a jövőben, de kérdés, hogy az Egyesült Államok egyáltalán hajlandó-e, és ha igen, milyen feltételekkel más országoknak is szállítani vagy engedélyezni a szállításokat venezulai nehéz olajból (amikor annak maga is egyik nagy felvevője).
Kockázatos a venezuelai olaj
Donald Trump amerikai elnök a múlt héten közölte: Venezuela 30 és 50 millió hordó közötti mennyiségű, jelenleg amerikai szankciók alatt álló olajat adna át az Egyesült Államoknak, amelyet az aktuális piaci árakon értékesítenének. Egy közösségimédia-bejegyzésében Trump azt írta, hogy a bevételek felett ő gyakorolna ellenőrzést annak érdekében, hogy a pénz mind Venezuela, mind az Egyesült Államok javát szolgálja. Erről cikkünket itt találja.
Ez azonban csak az első olajszállítmány lenne. Az energiaügyi minisztérium közlése szerint a venezuelai olaj értékesítése „határozatlan ideig” folytatódik.
Trump egy héttel ezelőtt arról beszélt, hogy az olajipari vállalatok legalább 100 milliárd dollárt fektetnének be Venezuela energetikai ágazatának újjáépítésébe, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciákat nyújtana annak érdekében, hogy a befektetők jelentős hozamokra tegyenek szert. Az elnök a Fehér Házban tárgyalt
- az Exxon,
- a Chevron,
- a ConocoPhillips,
- a Halliburton,
- a Valero, és
- a Marathon vezetőivel a venezuelai beruházásokról.
Ugyanakkor a vállalatok egyelőre nem túl lelkesek a kockázatos kaland miatt, az Exxon vezérigazgatója, Darren Woods egyenesen azt mondta Trumpnak, hogy Venezuela jelenlegi állapotában „befektetésre alkalmatlan” piac.
Venezuela olajproblémája nem technikai és nem is kereskedelmi jellegű, hanem alapvetően emberi és politikai kérdés
– mondta Baron Lamarre, a Petronas korábbi kereskedelmi vezetője, az International Digital Exchange társalapítója. „Amíg a befektetők nem bíznak a hosszú távú politikai folytonosságban, addig a tőke óvatos marad: fokozatos, korlátozott és feltételekhez kötött módon áramlik majd” – tette hozzá.
A biztonságos működés kérdése az egyik legégetőbb a venezulai olajipar kapcsán, s bár kézenfekvő lenne, ha Trump az amerikai hadseregre bízná a biztonság garantálását az átmeneti időszakban az ország demokratikus stabilizálódásáig, miként az Origón bemutattuk, könnyen lehet, hogy magán katonai és biztonsági szolgáltatók számára jelenthet ez majd a következő években dollármilliárdos üzletet.