Trump már árulja a venezuelai olajat, erre fogja költeni a dollármilliárdokat

Piaci áron fogja értékesíteni az Egyesült Államok azt a 30-50 millió hordó, a felső mennyiséget alapul véve közel 3 milliárd dollár értékű (kb. 1000 milliárd forint) kőolajat, mely jelenleg Venezuelában várja sorsát. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az értékesítésből származó bevétel áramlását közvetlenül fogja ellenőrizni, azért, hogy „biztosítsam, hogy azt Venezuela és az Egyesült Államok népének javára fordítsák!” – fogalmazott az amerikai elnök.

Közel 3 milliárd dollár értékű venezuelai kőolaj eladását kezdeményezik az amerikaiak (illusztráció)

Fotó: Pixabay

50 millió hordó olaj kerül Venezuelából az Egyesült Államokba

Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ezt írta: „Örömmel jelentem be, hogy a venezuelai ideiglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó közötti mennyiségű, kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak.” Az olajat piaci áron fogják eladni – tette hozzá Trump a közösségi médiában.

Bejegyzése azután érkezett, hogy kijelentette, az amerikai vállalatok által felügyelt és talpra állított olajipar 18 hónapon belül „beindul” Venezuelában, és hogy hatalmas beruházásokra számít az országban. A Reuters ugyanakkor arra ír, hogy

a szóban forgó 30-50 millió hordó olaj csak a felhalmozott tartalék egy része, és hogy az értékesítésről a háttérben Caracas és Washington megállapodott.

Trump bejelentése ellenére egyelőre azonban nem világos, hogy Venezuela hozzáfér-e majd a szállítmányból származó bevételhez. A szankciók ugyanis azt jelentik, hogy a venezuelami állami olajcég PDVSA-t kizárták a globális pénzügyi rendszerből, bankszámláit befagyasztották, és nem bonyolíthat le amerikai dollárban denominált tranzakciókat. Ennek feloldása még feladatként jelentkezik Washington számára.

Az amerikai nyersolaj ára több mint 1,5 százalékkal esett Trump bejelentése után, a megállapodás várhatóan növelni fogja az Egyesült Államokba exportált venezuelai olaj mennyiségét. Ez a fejlemény egybevág Trump elnök hétfői nyilatkozatával, amit az NBC Newsnak adott: „Egy olajtermelő Venezuela jó az Egyesült Államoknak, mert ez alacsonyan tartja az olaj árát.” Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy bár a venezuelai olajipar talpra állítása kapcsán a legnépszerűbb vélekedés az, hogy az amerikai cégek irányításával kitermelt kőolajat részben az Egyesült Államok vásárolja fel (a kitermelés felpörgetésével az egyébként drága nehéz olaj kitermelési költségei fajlagosan mérséklődnének, ami órási löketet adna a főként a Mexikói-öböl partján működő finomítók nyereségességének), annak sorsával kapcsolatban elképzelhető más forgatókönyv.