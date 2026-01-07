Trump már árulja a venezuelai olajat, erre fogja költeni a dollármilliárdokat

Piaci áron fogja értékesíteni az Egyesült Államok azt a 30-50 millió hordó, a felső mennyiséget alapul véve közel 3 milliárd dollár értékű (kb. 1000 milliárd forint) kőolajat, mely jelenleg Venezuelában várja sorsát. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az értékesítésből származó bevétel áramlását közvetlenül fogja ellenőrizni, azért, hogy „biztosítsam, hogy azt Venezuela és az Egyesült Államok népének javára fordítsák!” – fogalmazott az amerikai elnök.
Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ezt írta: „Örömmel jelentem be, hogy a venezuelai ideiglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó közötti mennyiségű, kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak.” Az olajat piaci áron fogják eladni – tette hozzá Trump a közösségi médiában.
Bejegyzése azután érkezett, hogy kijelentette, az amerikai vállalatok által felügyelt és talpra állított olajipar 18 hónapon belül „beindul” Venezuelában, és hogy hatalmas beruházásokra számít az országban. A Reuters ugyanakkor arra ír, hogy
a szóban forgó 30-50 millió hordó olaj csak a felhalmozott tartalék egy része, és hogy az értékesítésről a háttérben Caracas és Washington megállapodott.
Trump bejelentése ellenére egyelőre azonban nem világos, hogy Venezuela hozzáfér-e majd a szállítmányból származó bevételhez. A szankciók ugyanis azt jelentik, hogy a venezuelami állami olajcég PDVSA-t kizárták a globális pénzügyi rendszerből, bankszámláit befagyasztották, és nem bonyolíthat le amerikai dollárban denominált tranzakciókat. Ennek feloldása még feladatként jelentkezik Washington számára.
Az amerikai nyersolaj ára több mint 1,5 százalékkal esett Trump bejelentése után, a megállapodás várhatóan növelni fogja az Egyesült Államokba exportált venezuelai olaj mennyiségét. Ez a fejlemény egybevág Trump elnök hétfői nyilatkozatával, amit az NBC Newsnak adott: „Egy olajtermelő Venezuela jó az Egyesült Államoknak, mert ez alacsonyan tartja az olaj árát.” Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy bár a venezuelai olajipar talpra állítása kapcsán a legnépszerűbb vélekedés az, hogy az amerikai cégek irányításával kitermelt kőolajat részben az Egyesült Államok vásárolja fel (a kitermelés felpörgetésével az egyébként drága nehéz olaj kitermelési költségei fajlagosan mérséklődnének, ami órási löketet adna a főként a Mexikói-öböl partján működő finomítók nyereségességének), annak sorsával kapcsolatban elképzelhető más forgatókönyv.
Ugyanis Marco Rubio, amerikai külügyminiszter – akinek kulcszerep jut a venezuelai helyzet kezelésében, és az ország „menedzselésében”, jelentsen az bármit is – vasárnap azt mondta, hogy az amerikaiak célja nem a venezuelai kőolaj, mert „az Egyesült Államoknak van elég kőolaja”. Rubio szerint azt viszont nem hagyhatják, hogy az ottani energetikai forrásokat „ellenségeik” felügyeljék - ezzel alighanem Kínának üzent, amely a venezuelai nehéz olaj egyik fő vásárolja. Rubio azt is jelezte: Maduro eltávolítása után is fenntartják a blokádot és a szankciókat.
Kihívás a venezuelai olajipar talpra állítása
Miként megírtuk, a venezuelai fejlemények egyelőre nem voltak jelentős hatással az olajpiacra, a globális termelés 1 százalékát adó Venezuela egyelőre még nem elég nagy szállító ahhoz, hogy mérhető befolyása legyen egy ilyen helyzetnek az árakara. Ez persze megváltozhat a jövőben, hiszen a január 3-i akció után világossá vált, hogy Trump elnök nem túlzott, amikor milliárdokról beszélt annak kapcsán, hogy amerikai vállalatokkal indítanák újra a most kb. napi 1 millió hordó kitermeléssel kocogó ágazatot.
A becslések szerint a venezuelai olajiparba tíz év alatt 100-110 milliárd dollár (kb. 33 500-36 000 milliárd forint) befektetésnek kell érkeznie ahhoz, hogy az elavult, hibás olajinfrastruktúra részben újjáépítésével és az egyékbént drágán kitermelhető nehéz olaj hozamának felpörgetésével virágzó olajipar működhessen az országban.
Arról, hogy miért drága, és mit jelent a venezuelai nehéz olaj kitermelése, az Origón ebben az összeállításban olvashat.
A termelés ennél rövidebb idő alatt akár a mostani két-háromszorosára is nőhet, de a teljes beruházási periódus legalább 10 évre szól – írja elemzők alapján a BBC.
Washington nem titkolja, hogy ebben amerikai vállalatoknak adná a főszerepet, akik az eddig kiszivárgott információk szerint még úgysem egyöntentetűen lelkesek a feladat kapcsán, hogy a kormányzat várhatóan
- valamilyen pénzügyi dotációt,
- vagy közvetlen támogatást nyújtana számukra.
A helyzet ugyanis befektetési szempontból továbbra is kockázatosnak tűnik számukra, s bár a technológiák rendelkezésre állnak a fejlesztésekhez, ahok kivitelezése átfogó feladat, amit összehangoltan lehet csak végezni.
A BBC amerikai partnere, a CBS információi szerint a nagy amerikai olajtársaságok képviselői ezen a héten találkoztak a Trump-adminisztrációval.
A Reuters eközben két névtelen forrása alapján arról ír, hogy a szóban forgó nyersolaj-mennyiség Egyesült Államokba szállítása kezdetben szükségessé teheti az eredetileg Kínába tartó szállítmányok átcsoportosítását. Az ázsiai ország Venezuela legnagyobb vásárlója volt az elmúlt évtizedben, különösen azóta, hogy az Egyesült Államok 2020-ban szankciókat vezetett be a Venezuelával olajkereskedelemben részt vevő vállalatokra.
„Trump azt akarja, hogy ez korán megtörténjen, hogy nagy győzelemnek nevezhesse azt” – mondta egy olajipari forrás, erősítve azt a lehetőséget, hogy a venezuelai akcióval Trump végső során Kínának (is) akart odacsapni.
Amerikai részről az olajáramlást jelenleg teljes mértékben a Chevron irányítja, a venezuelai állami olajcég PDVSA fő közös vállalati partnereként, a szankciók miatt külön, speciális jogosítványok alapján. A Chevron napi 100 000 és 150 000 hordó közötti mennyiségű venezuelai olajat exportált az Egyesült Államokba, s az egyetlen vállalat, amely az elmúlt hetekben a blokád alatt is megszakítás nélkül rakodott és szállított nyersolajat a dél-amerikai országból.