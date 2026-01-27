Kitört az olajláz az űrközpont városában, minden Venezueláról szól

Bár még rengeteg a kérdőjel akörül, de az amerikai olajipar már a venezuelai olajkitermelés felfuttatására készül: egyes vállalatok a venezuelai tengeri terminálok felújításában, valamint újak építésében gondolkodnak, amelyek képesek lennének a venezuelai nyersolaj keverésére, exportjára, valamint vegyi termékek szállítására is. Noha egyelőre az sem világos, miként lehetne megszerezni az amerikai kormány engedélyét a projekthez, az első tervek már készülnek. A Reuters riportjából az derül ki, hogy nem minden olajipari vállalatot riaszt el a venezuelai bizonytalanság úgy, ahogyan a legnagyobb, Donald Trumppal tárgyaló olajcégeket egyelőre távolságtartásra, elutasításra késztette. Bármilyen venezuelai beruházás várhatóan jelentős helyi politikai támogatást, valamint a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA együttműködését igényelné.

Egyre többen mozdulnak rá a venezuelai olajiparra, bár még sok a kérdőjel

Az Origón már több alkalommal foglalkoztunk a január 3-i amerikai katonai akciót követően a venezuelai olajipar kérdéseivel, az amerikai szerepvállalással, s azzal, hogy egyelőre miért ódzkódnak az amerikai nagy olajcégek attól, hogy nagyjából tíz év alatt 100 milliárd dollárt fektessenek be a venezuelai olajipar újjáépítésébe – melynek olajkincse egyébként nem is azon a módon akkora, ahogy általában beszélünk róla. Mivel azonban az Egyesült Államok korábban – Kína mellett – a venezuelai nehéz olaj vásárlója volt, logikusnak tűnik, hogy hamarosan nagyobb volumenben érkezhetnek szállímányok a Mexikói-öböl partjára, alaposan ellátva a finomítókat munkával. Erre készül Houston.

Ennek pedig része, hogy az amerikai olajipar központjában működő vállalatok elősegíthessék a venezuelai olajszállítások mielőbbi beindítását – nem kis összegek árán. Az ambiciózus terv – amelynek költségét Matthew Goitia, az olajraktározással foglalkozó Pelorus Terminals igazgatója 250 millió és 1 milliárd dollár közé becsüli – komoly vállalásokat tartalmazna:

egy meglévő venezuelai tengeri olajterminál felújítását,

egy új olajterminál megépítését, majd

a régebbi létesítmény vegyi anyagok és egyéb termékek kezelésére történő átalakítását.

Emellett tárolótartályok létesítését, a dokkok teljes korszerűsítését és az energiaellátás biztosítását is mérlegelik – mindez háromtól tíz évig terjedő időt vehet igénybe.

A kisebb szereplők hajlandók vállalni a kockázatot, Venezuela az elveszett világ

– mondta Goitia azokra a felfedezések korából ismert mendemondákra utalva, miszerint Dél-Amerika elveszett, különösen gazdag királyságoknak, így Eldorádónak is otthona lehet. A Pelorus ezért már tárgyalt két magántőke-befektetővel, és találkozókat szervez hozzá hasonló gondolkodású „wildcatterekkel”, hogy feltérképezzék a dél-amerikai országba való belépés lehetőségeit – az iménti angol kifejezés az amerikai olajipar hőskorából ered, és olyan kisebb, független fúrótársaságokra, vállalkozásokra utal, amelyek saját tőkéjüket kockáztatva kutatnak bizonytalan hozamú lelőhelyeken.