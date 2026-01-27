Kitört az olajláz az űrközpont városában, minden Venezueláról szól

Bár még rengeteg a kérdőjel akörül, de az amerikai olajipar már a venezuelai olajkitermelés felfuttatására készül: egyes vállalatok a venezuelai tengeri terminálok felújításában, valamint újak építésében gondolkodnak, amelyek képesek lennének a venezuelai nyersolaj keverésére, exportjára, valamint vegyi termékek szállítására is. Noha egyelőre az sem világos, miként lehetne megszerezni az amerikai kormány engedélyét a projekthez, az első tervek már készülnek. A Reuters riportjából az derül ki, hogy nem minden olajipari vállalatot riaszt el a venezuelai bizonytalanság úgy, ahogyan a legnagyobb, Donald Trumppal tárgyaló olajcégeket egyelőre távolságtartásra, elutasításra késztette. Bármilyen venezuelai beruházás várhatóan jelentős helyi politikai támogatást, valamint a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA együttműködését igényelné.
Egyre többen mozdulnak rá a venezuelai olajiparra, bár még sok a kérdőjel
Az Origón már több alkalommal foglalkoztunk a január 3-i amerikai katonai akciót követően a venezuelai olajipar kérdéseivel, az amerikai szerepvállalással, s azzal, hogy egyelőre miért ódzkódnak az amerikai nagy olajcégek attól, hogy nagyjából tíz év alatt 100 milliárd dollárt fektessenek be a venezuelai olajipar újjáépítésébe – melynek olajkincse egyébként nem is azon a módon akkora, ahogy általában beszélünk róla. Mivel azonban az Egyesült Államok korábban – Kína mellett – a venezuelai nehéz olaj vásárlója volt, logikusnak tűnik, hogy hamarosan nagyobb volumenben érkezhetnek szállímányok a Mexikói-öböl partjára, alaposan ellátva a finomítókat munkával. Erre készül Houston.
Ennek pedig része, hogy az amerikai olajipar központjában működő vállalatok elősegíthessék a venezuelai olajszállítások mielőbbi beindítását – nem kis összegek árán. Az ambiciózus terv – amelynek költségét Matthew Goitia, az olajraktározással foglalkozó Pelorus Terminals igazgatója 250 millió és 1 milliárd dollár közé becsüli – komoly vállalásokat tartalmazna:
- egy meglévő venezuelai tengeri olajterminál felújítását,
- egy új olajterminál megépítését, majd
- a régebbi létesítmény vegyi anyagok és egyéb termékek kezelésére történő átalakítását.
Emellett tárolótartályok létesítését, a dokkok teljes korszerűsítését és az energiaellátás biztosítását is mérlegelik – mindez háromtól tíz évig terjedő időt vehet igénybe.
A kisebb szereplők hajlandók vállalni a kockázatot, Venezuela az elveszett világ
– mondta Goitia azokra a felfedezések korából ismert mendemondákra utalva, miszerint Dél-Amerika elveszett, különösen gazdag királyságoknak, így Eldorádónak is otthona lehet. A Pelorus ezért már tárgyalt két magántőke-befektetővel, és találkozókat szervez hozzá hasonló gondolkodású „wildcatterekkel”, hogy feltérképezzék a dél-amerikai országba való belépés lehetőségeit – az iménti angol kifejezés az amerikai olajipar hőskorából ered, és olyan kisebb, független fúrótársaságokra, vállalkozásokra utal, amelyek saját tőkéjüket kockáztatva kutatnak bizonytalan hozamú lelőhelyeken.
A lelkesedés a nagyvállalatoknál is érezhető. Jeff Miller, a houstoni székhelyű olajipari szolgáltató óriás, a Halliburton vezérigazgatója egy néhány napja azt mondta az elemzőknek, hogy a telefonja „megállás nélkül csörög” venezuelai megkeresések miatt. A cég 2020-ban, az amerikai szankciók nyomán vonult ki Venezuelából, de Miller szerint most azon dolgoznak, hogy megszerezzék a visszatérést lehetővé tevő engedélyeket. Az általa vezetett cég részt vett a januári fehér házi találkozón is, ahol Trumpnak jelezte: a Halliburton „nagyon érdekelt” a visszatérésben.
Jelentős kezdeti izgalom tapasztalható, mindenki mozgásba akar lendülni
– mondta Francisco Monaldi, a Rice Egyetem Baker Intézetének Latin-Amerika Energia-program igazgatója.
Monaldi szerint az amerikai energiaügyi minisztérium találkozókat szervezett független kisebb társaságokkal is, köztük a Continental Resources valamint a Hilcorp Energy nevá vállalkozásokkal.
Ali Moshiri, a Chevron korábbi afrikai és latin-amerikai vezetője, aki jelenleg a houstoni Amos Global Energy vezérigazgatója, évek óta készül a venezuelai belépésre, és korai szakaszban akár 2 milliárd dollárnyi tőkét is próbál bevonni. A Reutersnek elmondta: nemrégiben potenciális befektetőkkel találkozott Houstonban és New Yorkban.
A Chevron jelenleg az egyetlen amerikai cég, mely az amerikai hatóságoktól korábban kialkudott különengedély birtokában most is jelen van Venezuelában.
A gyors belépés iránti lelkesedést azonban visszafogja, hogy senki sem tudja pontosan, milyen szabályok vonatkoznának a venezuelai befektetésekre és működésre amerikai felügyelet mellett. J. P. Hanson, a Houlihan Lokey befektetési bank olaj- és gázipari csoportjának globális vezetője szerint számos egyeztetés zajlik Venezueláról, ám az állami és magánbefektetők továbbra is jelentős bizonytalansággal szembesülnek.
Caracasban is rápörögtek saját olajiparukra
A venezuelai Nemzetgyűlés a múlt héten kezdte meg egy átfogó szénhidrogén-törvény reformjának tárgyalását, amely
új szerződéses modell révén lehetővé tenné külföldi és hazai cégek számára az olajmezők önálló üzemeltetését.
A jóváhagyásra váró változtatások első lépést jelenthetnek afelé, hogy a független cégek korszerűbb, rugalmasabb szerződésekkel léphessenek be az országba a jelenlegi vegyesvállalati modell helyett.
Colorado állam fővárosa, Denver is egyre inkább a venezuelai aktivitás egyik központjává válik, miután több ottani székhelyű vállalat is részt vett a Trump-féle kerekasztalon. Köztük volt a nem üzemeltetői részesedéseket vásárló Raisa Energy – venezuelai vezérigazgatóval –, a vezetékhálózatokkal és terminálokkal rendelkező középszintű Tallgrass Energy, valamint az Aspect Holdings. Az amerikai olajcégek segíthetnek helyreállítani Venezuela termelését és jólétét, és készek gyorsan megkezdeni a „valódi munkát” – mondta Alex Cranberg, az Aspect elnöke.
„A nyeremény óriási, de tartós szerződésekre és hosszú távú bizalomépítésre van szükség” – írta a Reuters kérdéseire adott e-mailes válaszában, utalva az Orinoco-öv bőséges nehézolaj-készleteiben rejlő lehetőségekre. Hozzátette:
a szárazföldi és tengeri kutatásban is komoly potenciál van, mivel a modern technológia olyan olaj- és gázforrásokat is felszínre hozhat, amelyek nem szerepelnek a jelenlegi készletbecslésekben.
Trump a vállalatvezetőknek azt mondta, hogy „közvetlenül velünk fognak tárgyalni”, nem Venezuelával. Ugyanakkor egyelőre nem világos, mely amerikai hivatalok milyen szerepet kapnának, ki intézné az engedélyeket és hagyná jóvá az üzleteket – és mikor oldanák fel azokat a szankciókat, amelyek jelenleg tiltják a venezuelai olajkereskedelem érdemi kibontakozását.
Bármely amerikai cégnek, amely Venezuelában kíván dolgozni az olajszektorban, jelenleg engedélyre vagy szankciós felmentésre van szüksége az amerikai pénzügyminisztériumtól, és a nemzetközi bankok sem működhetnek ott a hatályos szankciók miatt. Jogászok szerint számos venezuelai törvényt is módosítani kellene a beruházások előtt.
Ugyanakkor a PDVSA caracasi irodáiban és az ország különböző termelési helyszínein is hasonló pezsgés tapasztalható – mondták névtelenséget kérő vállalati források. A hangulat gyorsan megváltozott, mióta a cég bejelentette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal. Több vezető sietve szervez találkozókat külföldi olajipari vezetőkkel termelésről, exportról, energiaellátásról és üzleti lehetőségekről.
Valóságos érdeklődési hullám indult el azoknál a cégeknél, amelyek a venezuelai lehetőségeket tanulmányozzák
– mondta Emil Calles Lossada, a caracasi székhelyű Venergy Global vezérigazgatója, amely kereskedelmi információkat gyűjt befektetők számára. A jelenlegi szankciók azonban a többséget visszatartják, ezért szükség van a korlátozások enyhítésére és jogi reformokra.
Washington sürgetné az amerikai olajipart
Donald Trump és energiaügyi minisztere, Chris Wright mindeközben gyorsabb haladást vár el az iparágtól.
„Sietnek, mert az elnök azt mondta Wrightnak, hogy siessen, Wright pedig természetesen igyekszik teljesíteni” – mondta Monaldi. Reálisan nézve azonban a venezuelai olajtermelés gyors növekedése elsősorban az amerikai Chevron nagyvállalat által üzemeltetett projektekből jöhetnel.
Goitia becslése szerint a két rendszer teljes üzembe helyezése után legalább
20 százalékos hozam érhető el, és még nagyobb megtérülést lát lehetőnek, ha néhány év múlva egy nagyobb vállalat érdeklődne a felvásárlásuk iránt.
Egy másik cég eközben egy feltörekvő energetikai fejlesztő egészen más ajánlattal próbál befektetőket találni: évi 70 millió dollárt kérne a kelet-venezuelai, elhagyott olajkutak újraélesztésére. Számításai szerint ebből 800 millió dolláros nyereség is lehet. Texas állambeli független cégektől próbálja összeszedni a tőkét, és meglévő, felújításra szoruló kutakat venne kezelésbe. Az infrastruktúra – még ha leromlott állapotú is – szerinte elegendő, és a számok stimmelnek. Ehhez mindössze napi 50 ezer hordós termelésre kell felfutni, ami körülbelül hét hónapot venne igénybe.