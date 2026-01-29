Rárepültek a magyarok Olaszországra: durván megugrott az utazási kedv

Közel 90 százalékkal több magyar utazik Olaszországba a téli olimpia és a Velencei Karnevál idején, mint egy évvel korábban. Az olaszországi turizmus forgalmának élénkülése elsősorban az északi országrész városaihoz köthető, miközben a repülőjegyek átlagára éves szinten mérséklődött – jelezte a Kiwi.com.
Az utazási platform adatai szerint látványos bővülést mutat a magyar utazók érdeklődése az olaszországi célpontok iránt a 2026 februári kiemelt események idején.
A február 2. és 23. közötti időszakra – január 27-ig leadott – foglalások száma 87,22 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát
– írta meg a Turizmus.com. Az utazási hullámot elsősorban az észak-olasz városok iránti kereslet növekedése hajtotta. Velencébe 227,78 százalékkal több mint háromszorosára emelkedett a magyar foglalások száma, Bolognába 133,33 százalékkal, Milánóba pedig 48,28 százalékkal több utazást rögzítettek. Az időszak egybeesik a február 7–17. között megrendezett Velencei Karnevállal és a február 6–22. között zajló XXV. Téli Olimpiai Játékok programjaival.
Események, rendezvények pörgetik az olaszországi turizmust
Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere szerint a magyar utazók egyre inkább eseményekhez igazítják az utazásaikat.
Egy világesemény vagy nagyobb fesztivál önmagában is elegendő motiváció, ráadásul ezek jellemzően rövid, intenzív kikapcsolódások
– mondta.
A fontosabb adatokból az látható még, hogy
- a megnövekedett kereslet ellenére a repülőjegyek ára csökkent. A vizsgált időszakban az Olaszországba szóló jegyek átlagára 5,43 százalékkal lett alacsonyabb, mint egy évvel korábban: idén egy retúr jegy átlagosan 64,76 euróba, vagyis mintegy 25 ezer forintba került.
- A magyar utazók 80 százaléka háromnapos tartózkodással tervezett, a foglalások közel felét párok adták le.
- Az árcsökkenésben szerepet játszott az is, hogy az utasok korábban döntöttek: átlagosan 48 nappal az indulás előtt vásárolták meg a jegyeket, néhány nappal hamarabb, mint tavaly.