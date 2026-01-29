Rárepültek a magyarok Olaszországra: durván megugrott az utazási kedv

Közel 90 százalékkal több magyar utazik Olaszországba a téli olimpia és a Velencei Karnevál idején, mint egy évvel korábban. Az olaszországi turizmus forgalmának élénkülése elsősorban az északi országrész városaihoz köthető, miközben a repülőjegyek átlagára éves szinten mérséklődött – jelezte a Kiwi.com.

Elsősorban az északi városok iránti kereslet növekedése hajtotta az olaszországi turizmust / Fotó: Reuters

Az utazási platform adatai szerint látványos bővülést mutat a magyar utazók érdeklődése az olaszországi célpontok iránt a 2026 februári kiemelt események idején.

A február 2. és 23. közötti időszakra – január 27-ig leadott – foglalások száma 87,22 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát

– írta meg a Turizmus.com. Az utazási hullámot elsősorban az észak-olasz városok iránti kereslet növekedése hajtotta. Velencébe 227,78 százalékkal több mint háromszorosára emelkedett a magyar foglalások száma, Bolognába 133,33 százalékkal, Milánóba pedig 48,28 százalékkal több utazást rögzítettek. Az időszak egybeesik a február 7–17. között megrendezett Velencei Karnevállal és a február 6–22. között zajló XXV. Téli Olimpiai Játékok programjaival.

Események, rendezvények pörgetik az olaszországi turizmust

Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere szerint a magyar utazók egyre inkább eseményekhez igazítják az utazásaikat.

Egy világesemény vagy nagyobb fesztivál önmagában is elegendő motiváció, ráadásul ezek jellemzően rövid, intenzív kikapcsolódások

– mondta.

A fontosabb adatokból az látható még, hogy