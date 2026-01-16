Így verhetnek át az önkiszolgáló kasszák, nem árt vigyázni

Egyre több tapasztalás utal arra, hogy az önkiszolgáló kassza használata veszélyeket rejthet a vásárlók, de az üzletek számára is. Egy amerikai vásárló, aki a TikTokon a @nobrasallowed felhasználónevet használja, decemberben a közösségimédia-platformra feltöltött videójában elmesélte, hogyan sikerült elkerülnie, hogy 85 dollárral többet számoljanak fel neki a Walmartnál a megvásárolt árucikkek után. Összesen 108 dollárért vásárolt, amikor azonban az önkiszolgáló pénztárnál behelyezte a kártyáját a fizetéshez, a megjelenített összeg 193 dollár volt.

Az önkiszolgáló kassza használata tartogathat meglepetéseket

Fotó: OLIVER BERG / DPA

Az eladó sem értette, mi lehet a hiba

Ellenőrizte a kártyáját: kivette, majd visszahelyezte – írja a Scoop Upworthy.

A legfurcsább az volt, a gép kijelzője 108 dollárt mutatott, de a kártyaolvasó még mindig 193 dolláron állt.

Egy eladó ellenőrizte a gépet, de ő sem találta a megoldást. Ezután manuálisan kellett ellenőriznie a termékeket a vásárló számára, és kiszámlázni neki a valós vásárlási összeget, a 108 dollárt.

A nő videójában megjegyezte, hogy akár egy hiba is lehetett, de figyelmeztette a többi vásárlót, hogy legyenek körültekintőbbek a fizetés során. Kiderült, hogy a Walmartnak állítólag többször is a szemére hányták, hogy túl magas összegeket számítottak fel a vásárlóknak az önkiszolgáló kasszáknál. A Bloomberg News jelentése szerint 2024 márciusa óta több mint 1600 Walmart üzletben tapasztaltak hasonló problémákat az Egyesült Államokban. Az önkiszolgáló pénztárak vagy a helyes összegnél magasabb, vagy alacsonyabb összegeket számoltak.

Ebből látszik, hogy sok vásárló szembesül ugyanezzel a problémával, szintén a TikTokon @eddyhubgina ezt írta: „A Walmart hírhedt a túlszámlázásról. Nagyon jövedelmező átverni a vásárlókat.”

A The Sun felelevenítette egy másik vásárló, Tonya (@tonyap88), a TikTokon 2025 februárjában tette közzé tapasztalatait egy hasonló esetről. Miután összesen 90 dollárért vásárolt, megdöbbent, amikor az önkiszolgáló pénztárnál a összeg 150 dollárra emelkedett.

A Walmart szóvivője nemrégiben azt közölte, hogy a túlszámlázások 80 százalékánál visszatérítést adtak a vásárlóknak.