Különös döntést hoztak az olajnagyhatalmak a venezuelai krízis árnyékában

Az OPEC+ nyolc tagja - Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán -, amely együttesen a globális olajtermelés mintegy felét adja, rövid online megbeszélést tartott. A találkozóra azt követően került sor, hogy az olajárak 2025-ben több mint 18 százalékkal estek, ami 2020 óta a legnagyobb éves visszaesés, elsősorban a túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak miatt.

Az OPEC+ az olajkitermelés változatlanul hagyása mellett döntött vasárnapi ülésén

Fotó: Unsplash

A szervezet elkötelezett a piaci stabilitás fenntartása mellett

A nyolc ország 2025 áprilisa és decembere között összesen mintegy napi 2,9 millió hordóval emelte kitermelési céljait, ami a globális kereslet közel 3 százalékának felel meg. Novemberben ugyanakkor arról döntöttek, hogy 2026 januárjára, februárjára és márciusára felfüggesztik a további termelésnövelést.

Az OPEC hivatalos közleményében hangsúlyozta:

a nyolc részt vevő ország megerősítette elkötelezettségét a piaci stabilitás fenntartása mellett, figyelembe véve a stabil globális gazdasági kilátásokat és az egészséges piaci alapokat, amit az alacsony készletszintek is tükröznek.

A tagok megerősítették azt is, hogy a korábban bejelentett, összesen napi 1,65 millió hordós önkéntes kitermeléscsökkentést a piaci körülményektől függően fokozatosan részben vagy egészben visszavezethetik, és továbbra is rugalmas, óvatos megközelítést alkalmaznak. A termelési fegyelem betartását és az esetleges túltermelés kompenzálását a Közös Miniszteri Monitoring Bizottság (JMMC) felügyeli.

Az OPEC+ több válsággal is szembesül, itt a legújabb

Az OPEC újabban több válsággal is szembesül. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között tavaly újra kiéleződtek a feszültségek a jemeni konfliktus kapcsán, ami az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb törését hozta a korábbi szövetségesek között. Emellett az orosz olajexportot az ukrajnai háború miatt bevezetett amerikai szankciók helyezik nyomás alá, Iránban pedig belső tiltakozások és amerikai beavatkozással kapcsolatos fenyegetések nehezítik a helyzetet.

Egy delegált a Reuters hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy a vasárnapi ülésen Venezuela helyzetét nem vitatták meg.

A Bloomberg hírmagyarázata szerint az OPEC+ arra vár, hogy tisztázódjon, vajon Nicolás Maduro hatalomból való eltávolítása hatással lesz-e az olajpiaci kínálatra. Ugyanakkor a venezuelai termelés kilátásai fontos kérdéssé válhatnak a csoport számára az elkövetkező hónapokban.